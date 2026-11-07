Điểm nhấn bức tranh kinh tế 10 tháng năm 2026

Những thống kê mới nhất về kinh tế 10 tháng năm 2026 đã mang lại những tín hiệu tích cực. Trong đó, hàng loạt các chỉ số kinh tế liên tục tăng cao, đặc biệt lần đầu tiên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vượt mốc 1.000 tỷ USD, đạt mức cao nhất từ trước đến nay,

LẦN ĐẦU TIÊN TỔNG KIM NGẠCH XUẤT, NHẬP KHẨU VƯỢT MỐC 1.000 TỶ USD

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 1.010,55 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là lần đầu tiên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vượt mốc 1.000 tỷ USD, đạt mức cao nhất từ trước đến nay, cho thấy quy mô hoạt động thương mại quốc tế tiếp tục được mở rộng mạnh mẽ.

Do nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 12,07 tỷ USD.

VỐN FDI ĐĂNG KÝ VÀO VIỆT NAM LẬP ĐỈNH, CAO NHẤT 17 NĂM LẠI ĐÂY

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/10/2026 đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74,0% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất từ năm 2009 đến nay.

Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 9,52 tỷ USD, chiếm 31,0% tổng vốn đăng ký cấp mới;

Tiếp đến là Hàn Quốc 5,81 tỷ USD, chiếm 18,9%; Luxembourg 4,99 tỷ USD, chiếm 16,2%;

Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) 3,57 tỷ USD, chiếm 11,6%;

Trung Quốc 2,77 tỷ USD, chiếm 9,0%;

Nhật Bản 1,58 tỷ USD, chiếm 5,1%;

Hà Lan 438,5 triệu USD, chiếm 1,4%.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam mười tháng năm 2026 đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất trong cùng kỳ của 5 năm qua.

10 tháng năm 2026, bức tranh kinh tế Việt Nam có nhiều điểm nhấn tích cực. Ảnh: VnEconomy

HÀ TĨNH DẪN ĐẦU CHỈ SỐ IPP

Mười tháng qua, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất trong cùng kỳ năm trước của giai đoạn 2019-2026.

10 địa phương có chỉ số IIP cao nhất: Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thái Nguyên, Nghệ An, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Phú Thọ, Hưng Yên, Quảng Trị, Hải Phòng.

10 địa phương có chỉ số IIP tăng thấp hoặc giảm: Sơn La, Lạng Sơn, Lai Châu, Khánh Hòa, Lào Cai, Tuyên Quang, Gia Lai, Hà Nội, Đà Nẵng, Điện Biên.

DIỆN TÍCH GIEO CẤY GIẢM HƠN 40 NGHÌN HA

Bên cạnh các điểm sáng kinh tế thì 10 tháng qua, diện tích gieo cấy lúa mùa giảm 40,4 nghìn ha so với vụ mùa năm trước, chỉ còn 1.369,9 nghìn ha.

Nguyên nhân do các địa phương tiếp tục chuyển đổi một phần diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây, nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao hơn hoặc chuyển sang mục đích phi nông nghiệp, phục vụ xây dựng công trình công cộng, khu công nghiệp.

Đáng chú ý, chăn nuôi trâu tiếp tục xu hướng giảm 6,2%, bò giảm 1,4% do diện tích chăn thả tự nhiên bị thu hẹp, chi phí đầu tư lớn, thời gian nuôi dài và hiệu quả kinh tế thấp.

18,2 NGHÌN DOANH NGHIỆP RÚT LUI KHỎI THỊ TRƯỜNG MỖI THÁNG

Cả nước có gần 162,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Gần 81,4 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (giảm 12,5% so với cùng kỳ năm 2025). 91.984 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn. 33.724 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ thủ tục giải thể.

Bình quân một tháng có 18,2 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.