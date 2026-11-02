Điện mặt trời mái nhà: Mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững

Quy hoạch điện VIII yêu cầu ngành điện phải “đi trước một bước”, bảo đảm cung ứng đủ điện cho mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm giai đoạn 2026-2030; kéo theo nhu cầu tăng trưởng điện năng 12-15%/năm.

Đáng chú ý, cơ cấu nguồn điện hướng tới tỷ lệ năng lượng tái tạo chiếm 74-75% tổng công suất vào năm 2050.

Đến năm 2030, mục tiêu đặt ra là 50% trụ sở công sở và 50% hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản-tự tiêu với tổng công suất điện mặt trời dự kiến đạt 46.000-73.000MW, chiếm khoảng 25-30% công suất điện cả nước.

Trong bối cảnh đó, mô hình điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đang được nhiều hộ gia đình quan tâm. Đây là giải pháp giúp khách hàng chủ động nguồn điện phục vụ nhu cầu sử dụng, góp phần phát triển năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường.

Quy mô tham khảo lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Ảnh: EVN

Mỗi hộ dân tiết giảm được tới 70-80% tiền điện hàng tháng sau khi lắp điện mặt trời mái nhà.

Mô hình này cũng nhận được sự quan tâm của nhiều tổ chức, doanh nghiệp. Nhiều đơn vị kinh doanh khách sạn đã đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất 80kW nhằm chủ động nguồn điện phục vụ nhu cầu sử dụng, tiết giảm chi phí đầu vào.

Khả năng tiết kiệm điện, công suất, chất lượng tấm pin, bộ biến tần (inverter), thương hiệu thiết bị… khi lắp điện mặt trời mái nhà là những điều mà người dân, doanh nghiệp quan tâm.

Theo Bộ Công thương, điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ là mô hình lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà ở, trụ sở cơ quan, nhà xưởng hoặc các công trình sản xuất để tạo ra nguồn điện phục vụ nhu cầu sử dụng tại chỗ.

Việc tận dụng nguồn năng lượng từ ánh nắng mặt trời giúp khai thác hiệu quả diện tích mái nhà, giảm lượng điện phải mua từ lưới điện.

Lợi ích dễ thấy của mô hình này là giúp giảm chi phí tiền điện, bảo vệ môi trường bởi đây là nguồn năng lượng tái tạo, sạch, không phát thải khí nhà kính trong quá trình vận hành, góp phần giảm phát thải carbon, phát triển kinh tế xanh, phù hợp với mục tiêu Chương trình thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững của Chính phủ.