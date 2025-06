Điều gì khiến người tiêu dùng Trung Quốc “thắt lưng buộc bụng”?

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc đã giảm 4 tháng liên tiếp, niềm tin của người tiêu dùng đang ở gần mức thấp lịch sử, và thị trường bất động sản vẫn chưa thoát khỏi tình trạng khủng hoảng. Theo hãng tin CNBC, giới phân tích đều chỉ ra một yếu tố phía sau bức tranh ảm đạm này, đó là sự trì trệ của thu nhập.

THU NHẬP TĂNG CHẬM, NGƯỜI TIÊU DÙNG MUỐN TIẾT KIỆM

Trong một báo cáo công bố hôm 25/6, nhà kinh tế Jeremy Stevens của ngân hàng Standard Bank nói rằng tốc độ tăng trưởng thu nhập khả dụng ở Trung Quốc đã giảm một nửa kể từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra vào năm 2020. Hiện tại, mức tăng trưởng thu nhập khả dụng ở nước này chỉ đạt bình quân 5% mỗi năm.

Hầu hết các công việc ở Trung Quốc đều không tăng lương nhiều cho người lao động. Trong số 16 ngành, chỉ có ba ngành là khai khoáng, tiện ích và dịch vụ công nghệ thông tin có mức tăng trưởng tiền lương cao hơn tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) kể từ năm 2020 đến nay - ông Stevens cho biết.

Các cuộc khảo sát kinh doanh hàng tháng trong tháng 5 cho thấy sự thu hẹp trên toàn bộ thị trường việc làm ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhất là khi các nhà máy phải đối mặt với thuế quan mới của Mỹ. Tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm những người trẻ trong độ tuổi 16-24 và không đi học vẫn ở mức cao trong tháng 4 là 15,8%. Tỷ lệ thất nghiệp chính thức ở các thành phố dao động quanh mức 5%.

Theo một cuộc khảo sát hàng quý của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC), một tỷ lệ cao kỷ lục là 64% hộ gia đình Trung Quốc cho biết trong quý 3/2024 rằng họ muốn tiết kiệm tiền hơn là chi tiêu hoặc đầu tư. Mặc dù tỷ lệ này đã giảm xuống còn 61,4% trong quý 4, nhưng tiếp tục cho thấy hơn 60% người Trung Quốc cho biết họ muốn tiết kiệm hơn chi tiêu - xu hướng bắt đầu được ghi nhận từ cuối năm 2023.

Đối với những người trả lời có kế hoạch tăng chi tiêu, giáo dục là hạng mục hàng đầu, tiếp theo là chăm sóc sức khỏe và du lịch - theo khảo sát quý 4/2024 của PBOC được công bố kết quả vào tháng 3 năm nay. Hơn một nửa số người trả lời trong cuộc khảo sát cho rằng thị trường việc làm đang trở nên khó khăn hơn hoặc khó dự đoán.

Người Trung Quốc vốn có văn hóa chuộng tiết kiệm hơn là chi tiêu, nhất là do chính sách bảo hiểm hạn chế khiến người bệnh phải chi trả nhiều khi điều trị tại bệnh viện, chưa kể chi phí cho giáo dục cao và lương hưu hạn hẹp. Cuộc suy thoái của thị trường bất động sản Trung Quốc trong vài năm qua cũng ảnh hưởng đến chi tiêu vì bất động sản chiếm phần lớn tài sản của hộ gia đình ở nước này.

Có một cách để khiến người Trung Quốc sẵn sàng chi tiêu hơn là tăng lương hưu, thông qua việc tăng tỷ lệ tài sản nhà nước trả cho Bộ Tài chính - nhà kinh tế trưởng Luo Zhiheng tại công ty Yuekai Securities nhận định trong một báo cáo. Ông nói thêm rằng việc tăng số ngày ngày lễ và phát voucher sử dụng dịch vụ cho người dân cũng có thể mang lại hiệu quả.

Trong mấy tuần gần đây, Chính phủ Trung Quốc đã đẩy mạnh các kế hoạch hỗ trợ tạo thêm công ăn việc làm và cải thiện phúc lợi xã hội. Nhưng các nhà hoạch định chính sách nước này đã tránh các gói kích cầu bằng tiền mặt khổng lồ như Mỹ đã áp dụng để khuyến khích người dân chi tiêu sau đại dịch. Khi đại dịch mới kết thúc, các nhà phân tích cảnh báo rằng doanh số bán lẻ tại Trung Quốc sẽ phục hồi rất chậm vì những bất ổn lớn đối với người tiêu dùng vẫn chưa được giải quyết.

Trong thập kỷ trước đại dịch, “người tiêu dùng Trung Quốc sẵn sàng và có thể mua bất kỳ sản phẩm sáng tạo mới, ngay cả những sáng tạo không thực sự là mới. Nhưng ngày nay, họ lý trí hơn. Họ biết mình muốn gì” - ông Bruno Lannes, chuyên gia cấp cao của công ty Bain & Company về sản phẩm tiêu dùng và hoạt động bán lẻ - nhận xét.

Theo dự kiến, Trung Quốc ​​sẽ báo cáo doanh thu bán lẻ trong tháng 5 vào thứ Hai tuần tới. Các nhà phân tích được hãng tin Reuters thăm dò dự đoán mức tăng trưởng 4,9% so với cùng kỳ năm trước, giảm so với mức tăng 5,1% của tháng 4.

SỰ DỊCH CHUYỂN CỦA DÂN SỐ

Một yếu tố khác đằng sau việc chỉ số CPI của Trung Quốc giảm là người tiêu dùng nước này đang chuyển sang các sản phẩm giá rẻ hơn, một phần là nước này do sản xuất quá mức các mặt hàng chất lượng tương đối cao, hoặc xu hướng nhiều người chuyển từ các thành phố lớn đến sống ở những nơi có chi phí sinh hoạt thấp hơn.

Số cư dân thường trú của Thượng Hải đã giảm 72.000 người vào năm ngoái, trong khi Bắc Kinh chứng kiến ​​mức giảm 26.000 người - theo dữ liệu được hai công ty Worldpanel và Bain & Company đưa ra trong một báo cáo ngày 26/6. Đây là hai thành phố cấp 1 ở Trung Quốc.

Do sự dịch chuyển của dân số, các thành phố nhỏ hơn được phân loại là cấp 3 và cấp 4 đã có mức tăng trưởng cao hơn nhiều về khối lượng và giá trị của các mặt hàng thiết yếu hàng ngày được bán vào năm ngoái. Điều này giúp bù đắp cho sự sụt giảm doanh thu ở các thành phố cấp 1 - theo bản báo cáo bao trùm các mặt hàng thực phẩm đóng gói, đồ uống, chăm sóc cá nhân và chăm sóc gia đình.

Nghiên cứu của Worldpanel và Bain & Company cũng phát hiện ra rằng trong khi tổng khối lượng hàng hóa như vậy được bán ra ở Trung Quốc tăng 4,4% vào năm ngoái, giá bán trung bình lại giảm 3,4% vì người tiêu dùng thích các sản phẩm giá rẻ hơn và các doanh nghiệp tăng cường khuyến mãi.

So với các nền kinh tế phát triển, thu nhập khả dụng của người dân Trung Quốc còn thấp, nhất là ở các khu vực nông thôn. Trong nhiều năm qua, thu nhập khả dụng bình quân đầu người ở nông thôn của nước này chỉ bằng một nửa so với khu vực thành thị. Năm ngoái, thu nhập khả dụng bình quân đầu người ở thành thị Trung Quốc là 54.188 nhân dân tệ, tương đương 7.553 USD, thấp hơn nhiều so với mức 64.474 USD ở Mỹ.

Chuyên gia Stevens của Standard Bank chỉ ra rằng tỷ lệ tiêu dùng trên thu nhập ở các vùng nông thôn Trung Quốc đã “tăng đáng kể” và vượt qua mức trước đại dịch, trong khi tỷ lệ này ở các hộ gia đình thành thị đã giảm. Nhưng ông lưu ý rằng các hộ gia đình thu nhập thấp không có quy mô của cải lớn như các nhóm thu nhập cao để có thể tăng mạnh mức tiêu dùng trong thời gian tới.

Nhóm 20% thu nhập cao nhất ở Trung Quốc chiếm một nửa tổng thu nhập và tổng tiêu dùng ở Trung Quốc và 60% tổng tiền tiết kiệm ở nước này - ông Stevens cho biết. "Chính sách hỗ trợ cho các nhóm thu nhập thấp, mặc dù là ý định tốt, nhưng vẫn chưa đủ nếu không đi kèm với các cải cách mang tính cấu trúc đối với tiền lương”, ông nói.