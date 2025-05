Doanh nghiệp niêm yết đặt kế hoạch tăng 13,6% doanh thu trong năm 2025

Theo SSI Research, về lợi nhuận, tỷ trọng doanh nghiệp đặt kế hoạch lợi nhuận tăng so với năm 2024 chiếm đến 67%, với tổng lợi nhuận kế hoạch tăng 13,3%. Nhóm doanh nghiệp tư nhân khá lạc quan với tổng lợi nhuận kế hoạch tăng 22,4 % so với cùng kỳ.

Nhóm Doanh nghiệp Nhà nước có xu hướng đặt kế hoạch thận trọng hơn như thường thấy trong quá khứ, với tổng lợi nhuận kế hoạch đặt giảm 21,4 % so với thực hiện 2024, nhưng vẫn tăng 20-100% nếu so với kế hoạch năm 2024.

Theo nhóm ngành, các ngành được Ban lãnh đạo doanh nghiệp kỳ vọng lợi nhuận tăng trưởng trong năm 2025 là các ngành tập trung vào thị trường trong nước và được hỗ trợ từ các chính sách như Bất động sản với mức tăng 54,7%, Ngân hàng tăng 17%, Tiêu dùng không thiết yếu tăng 19%, Công nghệ thông tin +14,1%, Tài nguyên cơ bản +6,5%, Xây dựng&Vật liệu xây dựng +2,3%.

Kế hoạch của phần lớn các doanh nghiệp được đặt trước thời điểm Mỹ công bố chính sách thuế đối ứng cho các quốc gia khác bao gồm Việt Nam. Tuy nhiên chưa có nhiều nhiều doanh nghiệp điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh tính đến thời điểm hiện tại.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 989 công ty niêm yết đại diện 97% vốn hóa thị trường) công bố kết quả kinh doanh Q1/2025.

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ của toàn thị trường tiếp tục tăng trưởng tốt trong Q1/2025, với mức tăng 23% so với cùng kỳ và tăng 6,1% so với quý trước. Q1/2025 là quý thứ sáu liên tiếp ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng dương, đưa mặt bằng lợi nhuận lên mức cao nhất kể từ 2018 ở mức 146,6 nghìn tỷ đồng toàn thị trường. Tốc độ phục hồi chung có giảm nhẹ so với Q4/2024 tăng 29% do nền so sánh cùng kỳ cao dần lên và thay đổi trong kết quả kinh doanh ngành.

Mức tăng trưởng lợi nhuận chung toàn thị trường được dẫn dắt bởi nhóm ngành bất động sản với mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ 139% so với cùng kỳ, đóng góp 63% mức tăng lợi nhuận toàn thị trường.

Trong đó nổi bật là các cổ phiếu họ Vingroup như VIC, VHM, VEF, VRE với tổng lợi nhuận tăng trưởng 157% so với cùng kỳ, đóng góp 87% mức tăng lợi nhuận toàn ngành. Một số cổ phiếu Bất động sản khác cũng đạt mức tăng trưởng lợi nhuận cao như BCM (+203% so với cùng kỳ), KDH (+92% so với cùng kỳ), hay KBC và NLG chuyển sang lãi so với mức lợi nhuận âm cùng kỳ.

Nếu không tính nhóm Vingroup, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ toàn thị trường trong quý 1 đạt 10,8% so với cùng kỳ.

Ngân hàng vẫn là ngành đóng góp lợi nhuận lớn nhất, chiếm khoảng 45% tổng lợi nhuận toàn thị trường. Tuy nhiên, tốc độ tăng trường đã chậm lại so với quý 4/2024, đạt mức 14% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng tại các công ty do SSI Research phân tích tương đối tích cực, đạt 3,4% so với đầu năm (19,3% so với cùng kỳ) trong quý 1.

NIM tiếp tục chịu áp lực trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt do các ngân hàng duy trì lãi suất cho vay ở mức hấp dẫn để giữ chân khách hàng. Ngoài ra, chất lượng tài sản có sự suy giảm với tỷ lệ nợ xấu tăng lên 2,02% (+29 điểm cơ bản so với quý trước), một phần do yếu tố mùa vụ.

Nhóm Ngân hàng TMCP dẫn đầu về tăng trưởng lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số - NPATMI trong quý, với SSB +190%, MBB (45% so với cùng kỳ), HDB (36% so với cùng kỳ), STB (37% so với cùng kỳ). Trong khi đó, nhóm Ngân hàng TMNN như CTG (+9,3%), VCB (+1,4%), BID (+0,5%) và một số ngân hàng lớn như TCB (-4,4%), ACB (-5,8%) có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng.

Một số ngân hàng nhỏ có mức tăng trưởng vượt trội từ nền lợi nhuận thấp hoặc lỗ trong Q1/2024 như NVB (từ lỗ sang lãi 151 tỷ đồng), ABB (+116%) hay VBB (245%). Bên cạnh đó, một số nhóm ngành khác cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ như nhóm tiện ích (+44,5%), hóa chất (41%) và nhóm bán lẻ (+74%). Trong khi đó, một số nhóm ngành chứng kiến sự sụt giảm như nhóm viễn thông (-47%) và nhóm dầu khí (-58%).