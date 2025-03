Doanh nghiệp lớn chung tay xanh hóa Việt Nam

Trong những năm qua, biến đổi khí hậu, thiên tai đã và đang diễn ra phức tạp với những yếu tố thời tiết cực đoan, bất thường đã ảnh hưởng rộng khắp đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, môi trường và hệ sinh thái, đe dọa đến sự phát triển bền vững đất nước. Cơn bão Yagi là minh chứng rõ nét cho thấy sự biến đổi nghiêm trọng của thời tiết, khí hậu.

Vì vậy, Việt Nam đã và đang đẩy mạnh công tác phát triển rừng phòng hộ và trồng thêm nhiều cây xanh. Đây được coi là giải pháp hữu hiệu, là hành động quan trọng để đảm bảo phát triển bền vững kinh tế - xã hội và môi trường của đất nước.

Năm 2021, Chính phủ đã phê duyệt “Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”.

Theo Cục Lâm nghiệp, sau hơn 3 năm Đề án "Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025" được triển khai, cả nước đã trồng được 769.867.000 cây, đạt 121,4% kế hoạch, gồm 344.510.000 cây phân tán và trồng mới 435.357.000 cây tập trung.

Tổng nguồn vốn huy động để thực hiện đề án trong 3 năm đạt gần 9,5 nghìn tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước chiếm 23,8%, còn lại vốn là ODA, xã hội hoá và các nguồn vốn khác.

Đặc biệt, năm 2023 đánh một dấu mốc rất quan trọng, đó là Việt Nam chuyển nhượng thành công lượng giảm phát thải (GPT) 10,3 triệu tấn các bon thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) với đơn giá 5 USD/tấn CO2 tương đương 51,5 triệu USD (gần 1.200 tỉ đồng).

Giai đoạn 2024 - 2025, các bộ, ngành và địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch trồng mới 492.278.000 cây xanh, trong đó có 275.596.000 cây và 98.210 ha rừng trồng (tương đương với 216.682.000 cây).

Đánh giá về những khó khăn, Cục Lâm nghiệp cho biết, quỹ đất trồng rừng mới ngày càng thu hẹp do diện tích đất trống quy hoạch cho lâm nghiệp đã cơ bản được trồng, nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để phát triển kinh tế của địa phương; vốn đầu tư phân bổ cho công tác phát triển rừng hàng năm còn chậm so với yêu cầu của sản xuất; mức hỗ trợ trồng cây phân tán và trồng rừng còn thấp so với thực tiễn sản xuất.

Để góp phần vào mục tiêu 1 tỷ cây xanh, những năm vừa qua, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tích cực tham gia vào phong trào trồng cây, gây rừng tại Việt Nam.

Ngày 18/3/2025, tại Bạc Liêu, Panasonic được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận là đơn vị trồng 1 triệu cây xanh trong thời gian ngắn nhất qua chương trình “Sống khỏe - Góp xanh”. Chương trình này không chỉ hỗ trợ phủ xanh đất nước mà còn thúc đẩy nhận thức cộng đồng về lối sống bền vững.

Cùng với doanh nghiệp FDI, các doanh nghiệp Việt Nam cũng tích cực tham gia vào phong trào xanh hóa này. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) từ năm 2022 đã phát động trồng 3 triệu cây xanh tại các địa phương có hoạt động dầu khí.

Đến nay, các đơn vị thành viên như Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã trồng hơn 260.000 cây trên 76 ha rừng tại Cà Mau, Thái Bình, Nghệ An, trong khi Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) hỗ trợ 100.000 cây phi lao cho chương trình “Xanh hóa Trường Sa”. Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cũng cam kết trồng 1 triệu cây xanh tại Quảng Ngãi, hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương.