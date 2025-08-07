Warren Buffett chuẩn bị về hưu, cổ phiếu Berkshire Hathaway “thất thế”

Theo tờ Financial Times, tính đến phiên giao dịch ngày 5/8, giá cổ phiếu Berkshire đã giảm 14% kể từ hôm 2/5 - ngày giao dịch cuối cùng trước khi ông Buffett, 94 tuổi, tuyên bố sẽ chuyển giao quyền điều hành cho ông Greg Abel, một cấp dưới thân cận, vào cuối năm nay.

Cú trượt này của cổ phiếu Berkshire trái ngược với mức tăng 11% của chỉ số S&P 500 - thước đo của chứng khoán Mỹ - trong cùng khoảng thời gian nếu tính cả cổ tức.

Ông Buffett - người được mệnh danh là nhà đầu tư huyền thoại - đang ở vào chặng cuối của 6 thập kỷ lãnh đạo Berkshire. Trong khoảng thời gian đó, ông đã biến một nhà máy dệt đang bên bờ vực phá sản thành một tập đoàn đầu tư tài chính trải rộng các lĩnh vực từ bảo hiểm đến đường ống dẫn khí đốt tự nhiên. Mức lợi nhuận mà Buffett đạt được, thành quả từ chiến lược mua và nắm giữ những cổ phiếu giá trị, kể từ khi ông tiếp quản Berkshire vào năm 1965 đến nay vượt trội 5 triệu điểm phần trăm so với chỉ số S&P 500 trong cùng khoảng thời gian.

Sự vượt trội đó tạo ra thứ mà nhà phân tích Cathy Seifert của công ty CFRA gọi là “phần bù Buffett” trên cổ phiếu Berkshire, nhưng “phần bù” này có thể không chuyển ngay sang người kế nhiệm của ông trên cương vị CEO.

Mức độ tụt hậu của cổ phiếu Berkshire so với S&P 500 trong 3 tháng qua là một trong những mức lớn nhất trong bất kỳ khoảng thời gian 3 tháng nào kể từ năm 1990 tới nay - theo một phân tích của Financial Times.

Hiện chưa rõ những nhà đầu tư nào đã bán cổ phiếu A của Berkshire, loại cổ phiếu có quyền bầu cao hơn và được đạt mức giá kỷ lục 812.855 USD/cổ phiếu vào tháng 5. Cổ phiếu A từ lâu đã được nắm giữ bởi các gia đình đã đầu tư chung với Buffett từ những năm đầu sự nghiệp của ông và được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Việc nhà đầu tư xả cổ phiếu Bereskhire trong 3 tháng qua đã diễn ra ngay cả khi tập đoàn tiếp tục báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khả quan trên tất cả các lĩnh vực. Công ty đường sắt BNSF, các công ty tiện ích và các bộ phận sản xuất, dịch vụ và bán lẻ đều báo cáo tăng trưởng lợi nhuận trong quý 2/2025. Lợi nhuận hoạt động trên toàn công ty tuy bị ảnh hưởng bởi các biến động tiền tệ, nhưng nếu loại trừ những thay đổi đó, Berkshire đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 8% so với cùng kỳ năm trước.

Sự nghiệp đầu của ông Buffett kéo dài nhiều thập kỷ và các cổ đông cho rằng khoảng thời gian 3 tháng không thể được xem là một thước đo chuẩn xác về hiệu quả hoạt động của tập đoàn. Từ đầu năm cho tới khi diễn ra cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire vào tháng 5, cổ phiếu của tập đoàn đã tăng 19%. Thậm chí, nhiều nhà đầu tư đã xem cổ phiếu này như một “hầm trú ẩn” sau khi Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch thuế quan đối ứng gây chấn động vào đầu tháng 4.

Trong phiên giao dịch đầu tiên sau khi ông Buffett công bố kế hoạch nghỉ hưu hồi tháng 5, cổ phiếu Berkshire đã giảm gần 5%.

Ông Bill Stone, Giám đốc đầu tư của của Glenview Trust - một nhà đầu tư cổ phiếu Berkshire - ví khối tiền mặt 344 tỷ USD của Berskhire như kho vàng Fort Knox của Chính phủ Mỹ. Ông cho rằng nhà đầu tư đã quay trở lại với cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cao trong những tháng gần đây, khi mối lo suy thoái kinh tế giảm bớt. “Các cổ phiếu khiến thị trường thực sự dịch chuyển bây giờ là cổ phiếu công nghệ, và chúng ta đều biết rằng công nghệ không thực sự là lĩnh vực mà Buffett ưa chuộng”, ông Stone nhấn mạnh.

Đợt tăng giá cổ phiếu Berkshire hồi đầu năm nay cũng đã đẩy định giá cổ phiếu này lên mức cao hiếm thấy kể từ khủng hoảng tài chính. Tỷ lệ giá cổ phiếu so với giá trị sổ sách- một thước đo vốn hóa trong tương quan so sánh với giá trị tài sản ròng của công ty - của Berkshire đã tăng lên mức gần 1,8 lần, cao nhất từ tháng 10/2008.

Buffett, người trực tiếp giám sát chương trình mua lại cổ phiếu Berkhire, đã dừng mua lại cổ phiếu này từ tháng 5/2024. Công ty cho biết Buffett chỉ mua lại cổ phiếu khi ông “tin rằng giá mua lại thấp hơn giá trị thực chất của Berkshire”.

“Cổ phiếu này đang được định giá cao hơn so với giá trị thực”, Chủ tịch Christopher Bloomstran của công ty Semper Augustus Investments, một cổ đông của Berkshire, nhận xét và cho rằng đợt giảm giá gần đây của cổ phiếu Berkshire có thể sẽ sớm khuyến khích Buffett mua trở lại.

Không chỉ dừng mua lại cổ phiếu Berkshire, Buffett còn bán một số cổ phiếu khác trong danh mục đầu tư của tập đoàn để chốt lời. Năm ngoái, ông bán một phần lớn cổ phiếu Apple, và trong 11 quý liên tiếp, Berkshire đã bán ròng cổ phiếu. Do vậy, lượng tiền mặt mà tập đoàn này nắm giữ đã đạt mức 30% tổng tài sản vào thời điểm cuối tháng 6.

Trong những giai đoạn thị trường tăng trưởng mạnh khác, nhất là giai đoạn bong bóng dotcom vào năm 1999, Buffett thường đứng ngoài thị trường. Dù ông bị chỉ trích vào thời điểm đó, vì cổ phiếu Berkshire đuối so với chỉ số công nghệ Nasdaq của chứng khoán Mỹ, nhưng sự điều chỉnh của thị trường sau đó đã chứng minh triết lý đầu tư của ông là đúng đắn.