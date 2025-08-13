Evergrande hủy niêm yết cổ phiếu, tiếp tục thanh lý tài sản

Đây là một
sự kiện quan trọng với cuộc khủng hoảng bất động sản Trung Quốc trong bối cảnh
Evergrande nợ chồng chất và đang trong quá trình thanh lý tài sản.
Evergrande là công ty bất động sản nợ nhiều nhất thế giới với
khối nợ lên tới 300 tỷ USD, gồm cả nợ ngân hàng và trái phiếu. Ngày 29/1/2024,
một tòa án tại Hồng Kông ra phán quyết thanh lý tài sản Evergrande. Theo tòa án,
tập đoàn này đã không đưa ra được kế hoạch tái cấu trúc nợ khả thi. Cổ phiếu Evergrande
đã dừng giao dịch kể từ khi phán quyết này được đưa ra.
Theo quy định của Hồng Kông, doanh nghiệp có thể hủy niêm yết
nếu cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch trong 18 tháng lên tiếp. Hôm 8/8, Evergrande
nhận được thư từ sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông về quyết định hủy niêm yết
do cổ phiếu của công ty vẫn chưa nối lại giao dịch vào ngày 28/7. Công ty cho
biết sẽ không nộp đơn xin xem xét lại quyết định này. Ngày niêm yết cuối cùng của
cổ phiếu Evergrande là ngày 22/8.
“Xin thông báo với tất cả cổ đông, nhà đầu tư và nhà đầu tư
tiềm năng của công ty rằng dù chứng chỉ cổ phiếu vẫn có hiệu lực nhưng cổ phiếu
sẽ không được niêm yết và không được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng
Kông”, thông cáo của Evergrande viết.
Evergrande là một trong nhiều công ty bất động sản Trung Quốc
vỡ nợ sau khi Bắc Kinh siết chặt hoạt động cho vay nợ quá mức trong lĩnh vực này
vào năm 2020. Động thái siết quản lý của nhà chức trách đẩy ngành bất động sản
rơi vào khủng hoảng, kéo tụt tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và
gây xáo trộn cho hệ thống tài chính ở cả trong và ngoài Trung Quốc.
Từng là một
trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc, ngành này vẫn chưa tìm được lối thoát khỏi
cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều năm. Giá nhà tại Trung Quốc thời gian qua chưa ngừng giảm kể cả sau khi các nhà hoạch định chính sách đưa ra nhiều biện pháp kích thích
và hỗ trợ.
Tòa án Hồng Kông đang xử lý đơn xin thanh lý tài sản của một
số công ty bất động sản Trung Quốc, bao gồm những tập đoàn hàng đầu như Country
Garden. Tập đoàn này dự kiến có phiên điều trần tiếp theo vào tháng 1/2026. China
South City Holdings, một công ty có quy mô nhỏ hơn, nhận được phán quyết thanh
lý tài sản vào đầu tuần này.
Evergrande được thành lập vào giữa những năm 1990 bởi doanh
nhân Hui Ka Yan, còn được biết đến là Xu Jiayin. Theo phán quyết của tòa án năm
2024, hơn 90% tài sản của của tập đoàn này nằm ở Trung Quốc đại lục. Evergrande
niêm yết tại Hồng Kông năm 2009 với tên gọi “Evergrande Real Estate Group” và
ngừng giao dịch vào ngày 29/1/2024 khi giá cổ phiếu ở mức 0,16 đôla Hồng Kông
(0,02 USD).
Theo một báo cáo tiến độ thanh lý tài sản, tính tới ngày 31/7/2025, các chuyên viên thanh lý tài sản
cho biết họ đã nhận được thông báo về các khoản nợ của Evergrande trị giá tổng cộng 45 tỷ USD,
cao hơn so với số nợ phải trả là 27,5 tỷ USD được công bố vào tháng 12/2022 và đây
chưa phải là con số cuối cùng.
Các chuyên viên này cho biết đã tiếp quản quyền
kiểm soát hơn 100 công ty thuộc tập đoàn Evergrande và các thực thể mà tập đoàn
này trực tiếp quản lý, với tổng giá trị tài sản là 3,5 tỷ USD tính tới ngày
29/1/2024. Hiện chưa có ước tính về số tiền có thể thu được từ các thực thể này.
Hiện tại, mới chỉ có khoảng 255 triệu USD tài sản được thanh
lý - một con số được nhận xét là khiêm tốn. Trong đó, 244 triệu USD là tài sản
của các công ty con và không phải tất cả đều dễ dàng tiếp cận do cấu trúc sở hữu
phức tạp.
Ông Hui, người sáng lập Evergrande, đã bị bắt giữ tại Trung
Quốc vào tháng 9/2023 vì nghi ngờ phạm tội. Điều này càng khiến tình hình của tập
đoàn thêm khó khăn.
Năm 2024, Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) ra án
phạt 4,2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 584 triệu USD) đối với Hengda Real Estate Group
Company - công ty con của Evergrande - do các vi phạm như làm giả báo cáo tài
chính. Ông Hui cũng bị phạt 47 triệu nhân dân tệ (6,5 triệu USD) và bị cấm tham
gia thị trường chứng khoán Trung Quốc trọn đời. Một số giám đốc điều hành khác
cũng bị phạt.
Vào tháng 9/2024, nhà chức trách Trung Quốc đình chỉnh hoạt động
của công ty kiểm toán PwC trong 6 tháng và phạt hơn 400 triệu nhân dân tệ (56,4
triệu USD) vì liên quan đến việc kiểm toán Evergrande.