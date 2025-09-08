Tesla đưa ra gói thù lao có thể đạt trị giá 1 nghìn tỷ USD cho Elon Musk

Điều kiện ở đây là ông Musk chỉ có thể lĩnh toàn bộ số cổ phiếu thưởng đó nếu Tesla đạt tới mốc vốn hóa 8,5 nghìn tỷ USD, cao gấp khoảng 8 lần so với mức hiện tại...

Hội đồng Quản trị Tesla vừa quyết định dành cho CEO Elon Musk một gói thù lao mới, có trị giá có thể đạt tới 1 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, ông Musk chỉ có thể nhận được gói thù lao này nếu ông đưa được Tesla trở thành công ty có giá trị vốn hóa thị trường 8,5 nghìn tỷ USD.

Theo hãng tin CNN, gói thù lao này sẽ cấp cho ông Musk thêm 423,7 triệu cổ phiếu Tesla trong vòng 1 thập kỷ tới. Ở mức giá đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu vừa rồi, số cổ phiếu này có trị giá 148,7 tỷ USD. Nhưng nếu giá cổ phiếu Tesla đạt tới mục tiêu đề ra trong gói thù lao, số cổ phiếu đó sẽ đạt trị giá gần 1 nghìn tỷ USD.

Điều kiện ở đây là ông Musk chỉ có thể lĩnh toàn bộ số cổ phiếu thưởng đó nếu Tesla đạt tới mốc vốn hóa 8,5 nghìn tỷ USD, cao gấp khoảng 8 lần so với mức hiện tại. Ngoài ra, kế hoạch thưởng này cho vị CEO cũng phải chờ sự phê chuẩn của cổ đông hãng xe điện Mỹ.

Hội đồng Quản trị Tesla cho biết trong các cuộc đàm phán về gói thù lao nói trên, “ông Musk đưa ra khả năng ông có thể theo đuổi các biện pháp khác để có thể đạt được ảnh hưởng lớn hơn trong Tesla nếu ông không nhận được sự đảm bảo như vậy từ công ty”.

Hội đồng Quản trị cũng nói họ tin rằng “ông Musk là người duy nhất có những phẩm chất lãnh đạo cần thiết để cải thiện Tesla và hiện thực hóa sứ mệnh dài hạn ở công ty ở một cấp độ không gì sánh kịp”.

Nhưng mặt khác, Tesla cũng không hài lòng việc việc ông Musk gần đây có vẻ như xem việc điều hành Tesla là một công việc làm thêm. Thời gian qua, ông Musk dành nhiều thời gian và tâm huyết cho các công ty khác chưa niêm yết đại chúng của ông, gồm công ty khai phá vũ trụ SpaceX, công ty trí tuệ nhân tạo xAI và mạng xã hội X. Ngoài ra, ông còn tham gia vào các hoạt động chính trị, đang có ý định thành lập một chính đảng mới ở Mỹ sau khi rút khỏi chính quyền Tổng thống Donald Trump.

“Thông điệp đơn giản mà Hội đồng Quản trị Tesla gửi tới Elon Musk: ‘Chúng tôi muốn ông quan tâm tới Tesla’. Thông điệp ngầm ở đây là lời hứa rằng Musk sẽ có được cổ phần 25% trong Tesla như ông ấy mong muốn, và cổ phần đó sẽ xứng đáng với thời gian mà ông ấy bỏ ra cho công ty”, nhà quản lý quỹ Gene Munster của công ty Deepwater Asset Management nhận xét.

Ông Musk đã thể hiện rõ rằng việc kiểm soát Tesla có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ông. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào tháng 1/2024, ông nói ông cần kiểm soát ít nhất 25% cổ phiếu Tesla.

Theo CEO Ross Gerber của công ty đầu tư Gerber Kawasaki, gói thù lao vừa được công bố là nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu cổ phần đó của ông Musk. “Ông Musk sợ bị loại khỏi Tesla vì bây giờ ông ấy mới nắm cổ phần 13%”, ông Gerber nói.

Những người ủng hộ ông Musk tin tưởng vào đánh giá của ông rằng AI, xe tự lái, robotaxi, và robot hình người là tương lai sẽ đưa Tesla đạt tới mức vốn hóa 8,5 nghìn tỷ USD và mức lợi nhuận hoạt động 400 tỷ USD mỗi năm - lớn gấp 20 lần so với kỷ lục lợi nhuận trước của Tesla.

Trong khi đó, những người chỉ trích ông Musk và Tesla cho rằng ông Musk sẽ không đạt được mục tiêu đó, cũng giống như ông đã không đạt được nhiều mục tiêu đã đề ra trước đây về sản xuất xe tự lái và robotaxi. Họ nói giá trị thực sự của Musk với Tesla nằm ở khả năng của ông trong việc thuyết phục Phố Wall về tương lai tươi sáng ở phía trước, cho dù ông liên tục “thất hứa”.

“Từ năm 2015, năm nào Elon Musk cũng nói ‘chúng tôi sẽ có xe tự lái hoàn toàn vào năm tới’. Điều đó vẫn chưa trở thành hiện thực, nhưng lời hứa đó đã và đang được Phố Wall định giá nhiều tỷ USD.

Elon Musk là bậc thầy thao túng thị trường, có khả năng giữ giá cổ phiếu ở mức cao. Lý do mà Tesla trả thù lao cao cho ông ta là vì ông ta sẵn sàng nói những thứ mà các CEO khác sẽ không nói”, nhà phân tích Gordon Johnson - một trong những người “chê” Tesla kịch liệt nhất - phát biểu.