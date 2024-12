“Chúng tôi đang không ngừng nghiên cứu, phát triển những sản phẩm đột phá, mang lại giá trị vượt trội cho khách hàng. Với đội ngũ giàu kinh nghiệm và chiến lược dài hạn, tôi tin rằng các mục tiêu của VinFast sẽ được hiện thực hóa.

Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là giữ vững vị trí số 1 về xe điện và ngày càng bỏ xa các đối thủ tại thị trường Việt Nam. Trên thị trường quốc tế, chúng tôi kỳ vọng sẽ trở thành một thương hiệu xe điện phổ biến tại các thị trường trọng điểm như Bắc Mỹ, châu Âu và Đông Nam Á.

Chúng tôi sẽ quyết tâm đưa VF3 trở thành “chiếc xe quốc dân” để phổ cập xe điện tới đông đảo người dân, là một phương tiện thú vị thể hiện phong cách sống cá nhân của chủ sở hữu.

Tại thị trường quốc tế, ghúng tôi đang đẩy mạnh đầu tư vào mạng lưới phân phối, cơ sở hạ tầng sạc điện và dịch vụ hậu mãi tại các thị trường quốc tế. Đồng thời, VinFast cũng hợp tác với các đối tác hàng đầu để phát triển các công nghệ tiên tiến, hướng tới mục tiêu sản phẩm của chúng tôi không chỉ cạnh tranh, mà còn trong nhóm dẫn đầu trong phân khúc xe điện toàn cầu.

VinFast không chỉ là thương hiệu xe điện, mà còn là một biểu tượng của sự sáng tạo và khát vọng vươn lên của người Việt Nam. Chúng tôi tự hào mang câu chuyện thương hiệu ra thế giới và góp phần định hình tương lai giao thông xanh”.

“Hiện nay, người tiêu dùng ở nước ngoài cũng như Việt Nam không chỉ cần ăn ngon, đảm bảo yếu tố sạch mà còn phải tiện lợi. Do vậy, doanh nghiệp làm lúa gạo phải xây dựng một hệ sinh thái bán lẻ bao gồm các kênh phân phối rộng và tiện lợi, hệ thống dịch vụ, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, giao hàng nhanh chóng, đón kịp xu hướng tiêu dùng online, ứng dụng công nghệ trong quản trị hệ thống bán hàng đối với các kênh phân phối...

Tổng sản lượng gạo tiêu dùng trong nước khoảng 11 triệu tấn/năm. Trong đó gạo đóng túi có thể truy xuất được nguồn gốc và được xây dựng thương hiệu một cách bài bản ước lượng chiếm khoảng 10 - 15%/tổng tiêu dùng gạo, nghĩa là ở mức 1,6 - 1,7 triệu tấn. Mục tiêu của chúng tôi là nỗ lực đưa A An hướng đến 10% của con số 1,6 - 1,7 triệu này. Triển vọng cho mảng gạo tiêu dùng nội địa rất lớn.

Hướng đi của gạo A An là chọn khai thác và phục vụ những sản phẩm gạo sạch, chất lượng cao cho thị trường, giúp người tiêu dùng hiểu rõ sản phẩm để đưa ra lựa chọn phù hợp.

Bên cạnh việc chọn lọc và cấu trúc lại vùng nguyên liệu chiến lược, chúng tôi đang nâng cấp đồng bộ quy mô và ứng dụng công nghệ tại các nhà máy chế biến để nâng cao năng suất sấy trữ lúa gạo.

Tân Long hiện có một hệ thống 5 nhà máy gạo, đều đặt ở các vùng nguyên liệu Cần Thơ, Đồng Tháp và An Giang. Riêng với nhà máy Hạnh Phúc, khi đi vào hoạt động có quy mô sấy trữ lên đến 240.000 tấn với 80 silo công nghệ cao. Đây cũng là nhà máy thực hiện toàn bộ quy trình sản xuất gạo đóng túi A An phục vụ nội địa theo định hướng của Tập đoàn trong tương lai. Các nhà máy còn lại sẽ chuyên xử lý nguyên liệu, phục vụ hoạt động bán buôn xuất khẩu”.

“Năm 2024 được nhìn nhận là năm của “sự biến động” trên thị trường chứng khoán Việt Nam khi sự phản ánh với các thông tin, sự kiện chính trị đến từ nội tại Việt Nam và quốc tế trở nên nhạy cảm hơn, tác động trực tiếp tới tâm lý nhà đầu tư và ghi dấu nhiều cột mốc đáng nhớ vào lịch sử chứng khoán Việt Nam.

VN-Index đóng cửa ngày 18/12/2024 tại 1.266 điểm, tăng 11,41% so với phiên giao dịch cuối năm 2023, với thanh khoản giao dịch trung bình phiên trên cả 3 sàn đạt gần 21,144 tỷ đồng/phiên, tăng 19,89% so với cùng kỳ.

Trước bối cảnh có nhiều biến động, chúng tôi rất trân trọng khách hàng đã tin tưởng, gắn bó và đồng hành cùng VCBS trong suốt thời gian qua. Hiện nay, việc nắm bắt kịp thời các xu hướng và thông tin thị trường là đặc biệt quan trọng để giúp nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định đầu tư chính xác. Nền kinh tế Việt Nam đang có những chuyển biến mạnh mẽ, vì vậy thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục chứng kiến sự phát triển nhưng cũng không thiếu thử thách.

Chúng tôi cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư, cung cấp các giải pháp tài chính sáng tạo, giúp tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Với sứ mệnh phát triển bền vững, VCBS mong muốn đóng góp vào sự phát triển chung của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương lai”.

“Ngành nghề Yến sào tại Việt Nam có tiềm năng rất lớn để phát triển và trở thành một nền kinh tế mũi nhọn của đất nước. Bằng cách tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp, chúng ta có thể nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu Yến sào Việt Nam trở thành thương hiệu hàng đầu thế giới. Đây được xem là những yếu tố quan trọng để nâng cao giá trị của tổ yến Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Sanvinest đã hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2024 là 1.560 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm. Đầu năm 2024, Công ty ký kết hợp tác kinh doanh với Tập đoàn Đồng Nhân Đường, Bắc Kinh, đây là hệ thống nhà thuốc đông y lớn và uy tín của Nhà nước Trung Quốc, chuyên kinh doanh Yến sào, Sâm, Nấm,… Đến hết tháng 11/2024, Công ty đã hoàn thành 9 đơn hàng xuất khẩu. Dự kiến trong tháng 12/2024, Công ty sẽ xuất thêm 2 đơn hàng sang thị trường Trung Quốc. Nâng tổng giá trị xuất khẩu trong năm 2024 lên khoảng 1 triệu USD.

Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho việc xuất khẩu sang Trung Quốc và các thị trường lớn khác, Công ty đã tiến hành đầu tư xây dựng thêm 2 nhà máy là Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa và Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa, nâng tổng số các nhà máy đạt chuẩn GACC, ISO, HACCP, BRCGS, FSMA, FDA, HALAL của Công ty lên 8 nhà máy, giúp tăng năng suất sản phẩm, đáp ứng phục vụ đủ nhu cầu xuất khẩu.

Bên cạnh đó, để chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu, Công ty đã thực hiện quy hoạch vùng nguyên liệu sạch với hơn 2.000 ngôi nhà yến, sản lượng bình quân trên 120 tấn/năm; thực hiện chuỗi liên kết sản phẩm, xây dựng quy trình truy xuất nguồn gốc Yến sào hướng đến phục vụ xuất khẩu.

Với lợi thế nguồn nguyên liệu Yến sào chất lượng cao và chủ động nguồn nguyên liệu, Công ty chúng tôi kỳ vọng sẽ được kết nối làm việc với nhiều đối tác trong nước và quốc tế hơn nữa để có thể giới thiệu, quảng bá rộng rãi, cung cấp những sản phẩm Yến sào Khánh Hòa Sanest, Sanvinest có chất lượng tốt nhất đến tay người tiêu dùng.

Chúng tôi sẽ luôn nghiên cứu, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của quý đối tác, khách hàng để hoàn thiện sản phẩm, đảm bảo chất lượng ngày càng được nâng cao, đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng”.

“Thành công của FPT Long Châu nằm ở ba từ khóa: Tâm huyết - Khách hàng - Công nghệ. Trong đó, công nghệ đóng vai trò trọng yếu, giúp doanh nghiệp tiên phong mang đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, nhanh chóng và thuận tiện cho hàng triệu người dùng Việt Nam. Công nghệ cũng đã giúp chúng tôi vượt qua và sống sót một cách thần kỳ trong giai đoạn khó khăn của đại dịch Covid -19. Giờ đây, công nghệ vẫn là yếu tố đi đầu trong việc cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng FPT Long Châu hiện đang làm tốt sứ mệnh chăm sóc sức khỏe và phục vụ hơn 26 triệu khách hàng trên toàn quốc nhờ sự tích hợp các giải pháp công nghệ tiên tiến. Thay vì chỉ tập trung xây dựng nền tảng bán hàng, bà Quyên cho biết hệ thống đã ứng dụng AI để nâng cao trải nghiệm người dùng, hướng đến một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Một trong những tính năng nổi bật là chức năng nhận diện toa thuốc và nhắc nhở dùng thuốc tự động. Với độ nhận diện chính xác lên đến 98%, AI hỗ trợ người dùng thiết lập lịch uống thuốc và nhắc nhở theo liệu trình điều trị, góp phần giúp bệnh nhân tuân thủ phác đồ điều trị một cách hiệu quả và thuận tiện hơn. Đồng thời, FPT Long Châu cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi giúp người dùng tiếp cận thuốc và các dịch vụ y tế ngay tại nhà.

Thời gian qua, FPT Long Châu đã triển khai tính năng sổ tiêm chủng điện tử. Đặc biệt hiện tại, các phụ huynh không chỉ có thể theo dõi lịch tiêm của con em mà còn có thể quản lý sổ tiêm chủng của cả gia đình.

Việc tiên phong ra mắt sổ tiêm chủng điện tử gia đình thể hiện mong muốn của FPT Long Châu là trở thành cánh tay nối dài của các cơ quan y tế dự phòng trong việc truyền đi thông điệp “hãy có ý thức bảo vệ sức khỏe, phòng bệnh hơn chữa bệnh” đến hơn 26 triệu khách hàng”.

“Từ 12-15 năm trước, TH đã tiên phong ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động sản xuất và quản trị, có thể kể đến như: Hệ thống Chip AfiTagTM đeo ở chân bò để theo dõi sức khỏe, sản lượng sữa, thời điểm động dục, từ đó, quản lý sinh sản cho bò sữa; các phần mềm phục vụ lập khẩu phần, phối trộn chế biến và cung cấp thức ăn cho bò sữa hoàn toàn tự động bằng vi tính hóa 100%; các công nghệ hàng đầu thế giới để quản lý về giống và di truyền cho bò sữa, triển khai công nghệ thụ tinh ống nghiệm (IVF) cho bò sữa; công nghệ xử lý chất thải, nước thải... TH sử dụng hệ thống quản lý tài chính SAP (từ CHLB Đức), 4 năm trước, hệ thống đã được nâng cấp lên thành SAP S/4 HANA.

Đến nay, Tập đoàn TH vẫn tiếp tục cập nhật các công nghệ mới nhằm tối ưu hóa năng suất, chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa hiệu suất làm việc và tăng hiệu quả hợp tác, sẵn sàng thay đổi để đáp ứng các yêu cầu mới của thị trường.

Tập đoàn TH đã đề ra nhiều sáng kiến nhằm giảm nhựa trong sản xuất, ví dụ: thay thế túi nilon tại các true mart bằng túi làm từ chất liệu thân thiện với môi trường; bỏ hoàn toàn màng co nắp chai, giảm trọng lượng nhựa trên mỗi chai nước, giảm độ dày của nhãn mác bọc chai, thậm chí giảm cả lượng keo dán ống hút, tất cả đều trong chừng mực không ảnh hưởng tới chất lượng, mẫu mã sản phẩm mà vẫn giảm rác thải nhựa.

Chúng tôi hướng đến những thành tựu lớn về khoa học, kỹ thuật của thế giới như điện toán đám mây (cloud computing), dữ liệu lớn (big data), trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence), internet vạn vật (internet of things)… để cải thiện các quy trình làm việc, tăng cường tiếp cận khách hàng, nâng cao trải nghiệm người dùng và tạo ra giá trị kinh doanh. Đồng thời, phát triển mà vẫn đảm bảo nguyên tắc lấy Mẹ Thiên nhiên làm nền tảng và theo hướng phát triển bền vững”.

“Cùng với sự khởi sắc của nền kinh tế Việt Nam, trong năm qua Công ty Thiên An cũng đã bước qua giai đoạn khó khăn chung của toàn ngành xây dựng và bắt đầu bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với tín hiệu rất tích cực. Năm 2024, Công ty Thiên An đã tăng trưởng hơn 30% so với năm 2023 và dự kiến năm 2025 sẽ tăng trưởng khoảng 50% so với năm 2024.

Việt Nam đang có cơ hội và tiềm năng để trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, vì vậy các doanh nghiệp nước ngoài đang coi Việt Nam là thị trường rất tiềm năng mà họ sẽ cần tập trung đầu tư mạnh. Thiên An đã đưa ra chiến lược là tạo ra những sản phẩm khác biệt với công nghệ vượt trội, độc quyền giúp Công ty có lối đi riêng, bền vững.

Chúng tôi không đặt ra ranh giới về mặt vật lý mà chúng tôi xem việc vượt qua được những giới hạn của chính mình là điều cốt lõi để từ đó tạo ra những sự khác biệt có thể cạnh tranh được với các đối thủ trong và ngoài nước. Với kế hoạch sẽ đem thương hiệu Saphias Go-Global ra toàn thế giới, việc làm tốt tại thị trường nội địa là ưu tiên hàng đầu để tạo nền tảng thật vững chắc trước khi vươn ra thế giới.

Chúng tôi cam kết sẽ đem tới cho khách hàng các sản phẩm đáng tin cậy nhất, dịch vụ chăm sóc khách hàng hoàn hảo nhất để Thiên An trở thành doanh nghiệp có uy tín trên thị trường và dẫn đầu ngành trong thời gian tới. Với phương châm “Kinh doanh bằng sự tử tế”, Thiên an luôn xem sự phát triển của đối tác và bạn hàng cũng chính là sự phát triển của doanh nghiệp mình”.

