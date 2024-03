Doanh thu dự án BOT Cầu Thái Hà tụt dốc, nhà đầu tư không đủ vốn nâng cấp đường dẫn lên cầu

Theo phản ánh của cử tri tỉnh Hà Nam, trên địa bàn tỉnh có tuyến đường nối hai cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và Hà Nội - Hải Phòng, thuận tiện cho việc giao thông đi lại của nhân dân.

Tuy nhiên, đoạn cuối tuyến từ cây xăng Thụy Dương (xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân) lên cầu Thái Hà do Công ty BOT cầu Thái Hà quản lý có chiều dài khoảng trên 2km đã xuống cấp. Đến nay toàn tuyến đã được nâng cấp chỉ còn lại đoạn đường này chưa triển khai để đồng bộ toàn tuyến.

"Mặt khác, khu công nghiệp Thái Hà giai đoạn 1 đã đầy đủ hạ tầng và đoạn đường nối từ ĐT492 đến đường nối 2 cao tốc đang thi công nhưng vẫn chưa được đấu nối trực tiếp vào đoạn đường này", cử tri tỉnh Hà Nam nêu bất cập. Do đó, cử tri tỉnh đề nghị Bộ Giao thông vận tải có giải pháp nâng cấp đồng bộ cùng với tuyến đường nối 2 cao tốc để giao thông đi lại thuận tiện.

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải cho biết dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Thái Hà vượt sông Hồng trên đường nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, giai đoạn 1 được xây dựng theo hình thức hợp đồng BOT (dự án BOT cầu Thái Hà).

Dự án này được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại văn bản số 1304/TTg-KTN ngày 25/7/2014, Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 3619/QĐ-BGTVT ngày 25/9/2014. Theo đó, dự án có tổng chiều dài khoảng 5,6 km, quy mô 2 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 1.709 tỷ đồng; khởi công năm 2014, hoàn thành đưa vào khai thác năm 2018.

Dự án đầu tư tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (dự án đường nối hai cao tốc) được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt đầu tư tại các Quyết định số 302/QĐ-BGTVT ngày 22/02/2011 và số 3744/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2015.

Bộ Giao thông vận tải cho biết theo nội dung được duyệt, dự án có tổng chiều dài 47,7 km, quy mô 4 làn xe, phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 đầu tư quy mô 2 làn xe, giai đoạn 2 mở rộng quy mô 4 làn xe. Dự án được chia thành 02 dự án thành phần gồm: dự án thành phần I qua địa phận tỉnh Hưng Yên và dự án thành phần II qua địa phận tỉnh Hà Nam.

"Tuy nhiên, đối với đoạn tuyến dài khoảng 1,3 km kết nối từ cuối dự án thành phần 1 đến đầu dự án thành phần 2 thuộc phạm vi đường dẫn cầu Thái Hà (dự án BOT cầu Thái Hà) hiện đang khai thác với quy mô 2 làn xe". Bộ Giao thông vận tải.

"Để đáp ứng nhu cầu vận tải, hiện nay các tỉnh Hà Nam và Hưng Yên đang triển khai đầu tư giai đoạn 2, mở rộng bảo đảm quy mô 4 làn xe", Bộ Giao thông vận tải thông tin.

Bộ Giao thông vận tải cho rằng nếu không thực hiện mở rộng đoạn tuyến 1,3km này sẽ không bảo đảm khai thác đồng bộ quy mô 4 làn xe cùng với hai dự án thành phần do địa phương đang đầu tư mở rộng, tạo thành điểm nghẽn về giao thông, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông.

Do vậy, Bộ Giao thông vận tải thống nhất sự cần thiết đầu tư mở rộng, bảo đảm khai thác đồng bộ quy mô 4 làn xe đối với đoạn tuyến 1,3 km thuộc phạm vi đường dẫn cầu Thái Hà.

Cũng theo Bộ Giao thông vận tải, dự án BOT cầu Thái Hà đã hoàn thành và đang thu phí hoàn vốn nhưng doanh thu thu phí bị sụt giảm, nhiều phương tiện lựa chọn đi theo hướng cầu Hưng Hà để không phải mất phí nên nguồn thu phí không đủ bù đắp chi phí bảo trì, trả lãi vay.

Theo ghi nhận, dự án BOT cầu Thái Hà có doanh thu chỉ đạt khoảng 17% so với hợp đồng, ngoài nguyên nhân kể trên còn do dự án hoàn thành từ tháng 4/2018 nhưng đến tháng 01/2019 mới được thu phí do ảnh hưởng bởi tiến độ hoàn thành tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Bên cạnh đó, tuyến Vành đai 5 vùng Thủ đô kết nối trực tiếp với cầu Thái Hà chậm triển khai so với quy hoạch hoàn thành trước năm 2020.

Do đó, nhà đầu tư không cân đối được nguồn vốn để thực hiện đầu tư nâng cấp, mở rộng đoạn tuyến 1,3 km nêu trên.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp tục chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam tích cực làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Nam và Nhà đầu tư dự án BOT cầu Thái Hà, nghiên cứu phương án phù hợp để triển khai đầu tư mở rộng đoạn tuyến khoảng 1,3 km thuộc phạm vi đường dẫn cầu Thái Hà bảo đảm quy mô 4 làn xe, nhằm khai thác đồng bộ với tuyến đường nối hai cao tốc.