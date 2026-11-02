Doctranslate.io ẵm giải “Ngôi sao Vàng Khởi nghiệp”

Trong số 11 startup xuất sắc tham gia vòng "Chinh phục", Doctranslate.io đã vinh dự nhận giải “Ngôi sao Vàng Khởi nghiệp” của Tuổi trẻ Startup Award 2026, khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực công nghệ dịch thuật…

Ông Phạm Phú Ngọc Trai (bìa trái) cùng GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và nhà báo Trần Xuân Toàn, Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ trao giải Ngôi sao vàng khởi nghiệp cho Doctranslate.io - Ảnh: Duyên Phan.

Tối 31/10, vòng chung kết và lễ trao giải Tuổi trẻ Startup Award 2026 đã diễn ra, khép lại mùa giải thứ 7 với chủ đề "Đổi mới sáng tạo cho đô thị tương lai". Trong số 11 startup xuất sắc tham gia vòng "Chinh phục", Doctranslate.io đã vinh dự nhận giải Ngôi sao Vàng Khởi nghiệp, và phần thưởng tiền mặt 100 triệu đồng.

Doctranslate.io là một nền tảng dịch thuật trực tuyến, hỗ trợ hơn 30 ngôn ngữ, ứng dụng công nghệ AI để dịch theo ngữ cảnh, tự động ghi âm, phiên âm và tóm tắt nội dung. Được phát triển bởi Công ty TNHH ThinkPrompt, Doctranslate.io không chỉ phục vụ các sự kiện quốc tế mà còn hỗ trợ người khiếm thính tại Việt Nam. Với khả năng hoạt động hoàn toàn trên thiết bị, không phụ thuộc vào kết nối máy chủ bên ngoài, sản phẩm của Doctranslate.io giảm thiểu độ trễ khi xử lý, mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dùng.

Ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chiến lược đổi mới sáng tạo (SACSTI) Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, đã đặt câu hỏi về lợi thế cạnh tranh của Doctranslate.io trong bối cảnh các đối thủ cung cấp dịch vụ AI miễn phí hoặc giảm giá mạnh.

Đáp lại, đại diện Doctranslate.io, anh Andy Trần, cho biết Công ty đã tối ưu chi phí để giảm sự phụ thuộc vào các nền tảng công nghệ lớn như Google và OpenAI, đồng thời phát triển công nghệ phiên dịch cabin và hỗ trợ người khiếm thính. Giải thưởng Ngôi sao Vàng Khởi nghiệp mà Doctranslate.io nhận được là minh chứng cho sự đổi mới và sáng tạo không ngừng nghỉ.

Hiện, khoảng 80% doanh thu của Doctranslate.io đến từ các đối tác quốc tế, trong khi thị trường Việt Nam đóng góp phần còn lại. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đảo ngược tỷ trọng này, hướng tới 80% doanh thu từ thị trường nước ngoài và 20% từ Việt Nam. Với nền tảng hỗ trợ 80 ngôn ngữ và dự kiến mở rộng thêm các ngôn ngữ hiếm, Doctranslate.io đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Ngoài Doctranslate.io, dự án BioWraps đoạt giải Ngôi sao Bạc Khởi nghiệp với phần thưởng 50 triệu đồng. Các giải còn lại trong top 11 startup có phần thưởng tiền mặt 30 triệu đồng/giải. Hai giải dành cho dự án khởi nghiệp sinh viên, mỗi giải 10 triệu đồng tiền mặt được trao cho dự án A-Eye Fruit (của nhóm sinh viên Phân hiệu Trường đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh, Trường đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Trường đại học Văn Lang); Dự án GEOCARBON của các sinh viên Trường đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Tuổi trẻ Startup Award 2026 do Báo điện tử Tuổi trẻ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức với sự phối hợp Liên minh Đổi mới sáng tạo quốc tế InnoEx và các đơn vị đồng hành. Giải thưởng được phát động từ ngày 12/8/2026 và kết thúc nhận hồ sơ vào ngày 15/10/2026.

Theo Ban tổ chức, chương trình tiếp nhận hơn 200 hồ sơ. Trong đó, hơn 70 hồ sơ đáp ứng yêu cầu và phù hợp với chủ đề được chuyển đến Ban sơ khảo. Sau vòng sơ khảo, 30 hồ sơ của doanh nghiệp khởi nghiệp và 10 hồ sơ dự án sinh viên đạt điểm cao được chuyển đến Hội đồng chuyên môn. Quá trình tuyển chọn gồm bốn vòng: sàng lọc, sơ khảo, chung khảo và chung kết – vòng “Chinh phục”. Việc đánh giá tập trung vào tính đổi mới sáng tạo, giải pháp công nghệ, khả năng ứng dụng, tác động kinh tế – xã hội, mô hình kinh doanh và năng lực triển khai.

Mùa giải 2026 của Tuổi trẻ Startup Award hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam, đồng thời tạo ra những giá trị mới cho cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp.