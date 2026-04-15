Quy mô hệ sinh thái khởi nghiệp của TP. Hồ Chí Minh ước khoảng 7 tỷ USD

Chiều 14/4, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị sơ kết quý 1/2026 về thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho biết đối với Nghị quyết 57, TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành 16/44 nhiệm vụ do Trung ương giao và 11/14 nhiệm vụ theo kế hoạch của Thành phố. Các nhiệm vụ còn lại đang được triển khai đúng tiến độ, không có nhiệm vụ quá hạn.

Cụ thể, TP. Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành đầy đủ chiến lược phát triển dữ liệu số giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Riêng năm 2026, Thành phố bố trí 12.705 tỷ đồng cho lĩnh vực này, tương đương khoảng 4,16% tổng chi ngân sách.

Trong triển khai hạ tầng, Thành phố tập trung đầu tư, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị. Hạ tầng viễn thông tiếp tục được nâng cấp, tỷ lệ phủ sóng 5G đạt 95%, vượt chỉ tiêu Trung ương; cáp quang băng rộng đã phủ đến tất cả khu phố, ấp.

Các nền tảng số, trung tâm dữ liệu, mô hình đô thị thông minh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo tiếp tục được triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. Thành phố đã xử lý hơn 40.600 văn bản điện tử, đạt tỷ lệ 93,74%; nền tảng chính quyền số được triển khai đến 168 phường, xã, đặc khu với hơn 4.600 tài khoản sử dụng.

Trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, TP. Hồ Chí Minh đã triển khai 54 sản phẩm công nghệ tham gia thí điểm thương mại hóa, thu hút khoảng 500 tỷ đồng vốn đầu tư. Sàn giao dịch công nghệ phiên bản mới được đưa vào hoạt động, ghi nhận 17 hợp đồng chuyển giao với tổng giá trị khoảng 22 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tiếp tục được mở rộng với 35 vườn ươm và trung tâm đổi mới sáng tạo. Thành phố hiện nằm trong top 5 Đông Nam Á và top 110 hệ sinh thái khởi nghiệp năng động toàn cầu, với quy mô ước khoảng 7 - 7,5 tỷ USD.

Đối với phát triển đô thị thông minh, Thành phố đang triển khai Đề án Đô thị Khoa học công nghệ tại khu vực phía Bắc. Trung tâm điều hành đô thị thông minh tiếp tục được đầu tư, nâng cao năng lực giám sát, phân tích và hỗ trợ ra quyết định. Thành phố đẩy mạnh phát triển hạ tầng dữ liệu và hợp tác đầu tư các trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

TP. Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch triển khai công nghệ chiến lược, xác định 9 nhóm công nghệ và 26 sản phẩm ưu tiên. Thành phố cũng triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với UAV, đồng thời tuyển chọn 6 tổ chức khoa học công nghệ tham gia hình thành Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế (CoE). Chương trình khoa học - công nghệ giai đoạn 2026 - 2030 đang được xây dựng, tập trung vào phát triển các công nghệ chiến lược.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết trong thời gian tới, Thành phố còn nhiều nhiệm vụ cần thực hiện. Việc triển khai các nghị quyết, đề án cần gắn với trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời phải đánh giá hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp, lãng phí.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu việc phân bổ và giải ngân nguồn lực cho khoa học công nghệ cần chặt chẽ, hợp lý, đặc biệt là đối với nguồn kinh phí khoảng 12.700 tỷ đồng. Cùng với đó, cần tạo điều kiện đào tạo đội ngũ chuyên gia khoa học công nghệ ở nước ngoài nhằm bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số, lãnh đạo Thành phố cho rằng đây là nền tảng cho các hoạt động phát triển trong thời gian tới. Các cơ quan cần sớm hoàn thiện hạ tầng, thiết bị, cơ sở dữ liệu, đồng thời xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu công nghệ thông tin. Vấn đề đảm bảo an ninh mạng, an toàn dữ liệu cũng được yêu cầu đặc biệt chú trọng.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cần được tăng cường nhằm nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số.

Trong quý 2/2026, TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Công an Thành phố triển khai Trung tâm an ninh mạng giai đoạn 1 nhằm đảm bảo an toàn thông tin, an ninh dữ liệu. Các sở, ngành và địa phương tiếp tục làm sạch, chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu; hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo vận hành đồng bộ các nền tảng số.