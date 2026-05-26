DAVAS 2026: Hơn 5 tỷ USD "đang đợi" doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng 2026 (DAVAS 2026) đã thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng đầu tư và khởi nghiệp trong nước và quốc tế, tạo bước đột phá trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo…

Ngày 26/5, Diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng 2026 (DAVAS 2026) đã chính thức khai mạc tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana với sự tham gia của hơn 30 nhà đầu tư và quỹ đầu tư danh tiếng từ các quốc gia như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Việt Nam, Philippines. Tổng quy mô nguồn vốn do các tổ chức này đại diện sẵn sàng giải ngân lên đến hơn 5 tỷ USD.

Diễn đàn mang chủ đề "Đổi mới sáng tạo gặp gỡ đầu tư toàn cầu" với thông điệp xuyên suốt "Ý tưởng thăng hoa, dòng vốn lan tỏa". Đây là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Sự kiện thu hút hơn 120 chuyên gia, diễn giả từ nhiều quốc gia đã đến tham dự, cùng với hơn 70 đơn vị đồng hành, hỗ trợ khởi nghiệp. Đặc biệt, có 62 dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo từ nhiều lĩnh vực như công nghệ, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, Web3, Blockchain, Fintech, AI đã có cơ hội trình bày ý tưởng trước các nhà đầu tư.

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, startup và nhà đầu tư bằng tinh thần kiến tạo phát triển, chuyển từ tư duy "hỗ trợ thủ tục" sang hỗ trợ thực tế phát triển dự án, lấy thành công của doanh nghiệp và nhà đầu tư làm một phần thành công của thành phố.

Ông Bưu cho biết, hiện Đà Nẵng đang chứng minh năng lực bứt phá mạnh mẽ trên bản đồ công nghệ thế giới. Hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố hiện đã vươn lên vị trí thứ 554 toàn cầu, tăng 342 bậc chỉ sau hai năm nỗ lực không ngừng. Sự tăng trưởng thần tốc này phản ánh tư duy nhất quán của bộ máy quản lý địa phương trong việc định vị thương hiệu. Đà Nẵng chủ động từ bỏ lối đi bằng các lợi thế ngắn hạn để tập trung dồn lực vào tri thức, công nghệ, con người sáng tạo và năng lực kết nối toàn cầu.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Diễn đàn - Ảnh: Ngô Anh Văn.

sự kiện này không chỉ tạo ra một nền tảng kết nối hiệu quả giữa Nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện và trường mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng như một trung tâm đổi mới sáng tạo và đầu tư mạo hiểm của khu vực.

Một trong những điểm nhấn của DAVAS 2026 là hoạt động gọi vốn cho 62 dự án khởi nghiệp sáng tạo. Các dự án này đã được phân bổ theo từng chủ đề chuyên sâu, tương ứng với nhóm nhà đầu tư phù hợp nhằm nâng cao cơ hội gọi vốn và hợp tác chiến lược. Các phiên pitching được tổ chức theo mô hình dealroom, mỗi dự án có khoảng 15 phút để trình bày, trao đổi và hỏi đáp chuyên sâu cùng các nhà đầu tư. Điều này không chỉ giúp các startup hoàn thiện mô hình kinh doanh mà còn nâng cao kỹ năng trình bày và phản biện trước nhà đầu tư.

Ngoài ra, DAVAS 2026 còn tổ chức nhiều hoạt động nổi bật khác như Giải DAVAS Champion Golf, Hội nghị Nhà phát triển Web3 năm 2026, và các tọa đàm kết nối đầu tư đổi mới sáng tạo. Những hoạt động này không chỉ tạo ra cơ hội kết nối mà còn giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận với công nghệ và tri thức mới nhất, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Sự kiện cũng là dịp để Đà Nẵng khẳng định vị thế của mình như một trung tâm đổi mới sáng tạo và đầu tư mạo hiểm của khu vực. Với sự hỗ trợ từ UBND thành phố Đà Nẵng và Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, DAVAS 2026 đã tạo ra một môi trường đầu tư minh bạch, chuyên nghiệp, giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp dễ dàng tiếp cận vốn và công nghệ. Đồng thời, sự kiện cũng góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng như một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

DAVAS 2026 chứng minh rằng Đà Nẵng không chỉ là một thành phố du lịch nổi tiếng mà còn là một trung tâm đổi mới sáng tạo và đầu tư mạo hiểm hàng đầu của khu vực. Với sự kiện này, Đà Nẵng đã khẳng định được vị thế của mình trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu, mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và nhà đầu tư.