DAVAS 2026: Hơn 5 tỷ USD "đang đợi" doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Ngô Anh Văn

26/05/2026, 16:29

Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo gặp gỡ đầu tư toàn cầu” và thông điệp "Ý tưởng thăng hoa, dòng vốn lan tỏa", Diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng 2026 (DAVAS 2026) đã thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng đầu tư và khởi nghiệp trong nước và quốc tế, tạo bước đột phá trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo…

Diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng 2026 (DAVAS 2026) - Ảnh: Ngô Anh Văn.

Ngày 26/5, Diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng 2026 (DAVAS 2026) đã chính thức khai mạc tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana với sự tham gia của hơn 30 nhà đầu tư và quỹ đầu tư danh tiếng từ các quốc gia như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Việt Nam, Philippines. Tổng quy mô nguồn vốn do các tổ chức này đại diện sẵn sàng giải ngân lên đến hơn 5 tỷ USD.

Diễn đàn mang chủ đề "Đổi mới sáng tạo gặp gỡ đầu tư toàn cầu" với thông điệp xuyên suốt "Ý tưởng thăng hoa, dòng vốn lan tỏa". Đây là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Sự kiện thu hút hơn 120 chuyên gia, diễn giả từ nhiều quốc gia đã đến tham dự, cùng với hơn 70 đơn vị đồng hành, hỗ trợ khởi nghiệp. Đặc biệt, có 62 dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo từ nhiều lĩnh vực như công nghệ, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, Web3, Blockchain, Fintech, AI đã có cơ hội trình bày ý tưởng trước các nhà đầu tư.

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, startup và nhà đầu tư bằng tinh thần kiến tạo phát triển, chuyển từ tư duy "hỗ trợ thủ tục" sang hỗ trợ thực tế phát triển dự án, lấy thành công của doanh nghiệp và nhà đầu tư làm một phần thành công của thành phố.

Ông Bưu cho biết, hiện Đà Nẵng đang chứng minh năng lực bứt phá mạnh mẽ trên bản đồ công nghệ thế giới. Hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố hiện đã vươn lên vị trí thứ 554 toàn cầu, tăng 342 bậc chỉ sau hai năm nỗ lực không ngừng. Sự tăng trưởng thần tốc này phản ánh tư duy nhất quán của bộ máy quản lý địa phương trong việc định vị thương hiệu. Đà Nẵng chủ động từ bỏ lối đi bằng các lợi thế ngắn hạn để tập trung dồn lực vào tri thức, công nghệ, con người sáng tạo và năng lực kết nối toàn cầu.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Diễn đàn - Ảnh: Ngô Anh Văn.

Với chủ đề DAVAS 2026 là “Đổi mới sáng tạo gặp gỡ đầu tư toàn cầu” và thông điệp “Ý tưởng thăng hoa, dòng vốn lan tỏa”, sự kiện này không chỉ tạo ra một nền tảng kết nối hiệu quả giữa Nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện và trường mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng như một trung tâm đổi mới sáng tạo và đầu tư mạo hiểm của khu vực.

Một trong những điểm nhấn của DAVAS 2026 là hoạt động gọi vốn cho 62 dự án khởi nghiệp sáng tạo. Các dự án này đã được phân bổ theo từng chủ đề chuyên sâu, tương ứng với nhóm nhà đầu tư phù hợp nhằm nâng cao cơ hội gọi vốn và hợp tác chiến lược. Các phiên pitching được tổ chức theo mô hình dealroom, mỗi dự án có khoảng 15 phút để trình bày, trao đổi và hỏi đáp chuyên sâu cùng các nhà đầu tư. Điều này không chỉ giúp các startup hoàn thiện mô hình kinh doanh mà còn nâng cao kỹ năng trình bày và phản biện trước nhà đầu tư.

Ngoài ra, DAVAS 2026 còn tổ chức nhiều hoạt động nổi bật khác như Giải DAVAS Champion Golf, Hội nghị Nhà phát triển Web3 năm 2026, và các tọa đàm kết nối đầu tư đổi mới sáng tạo. Những hoạt động này không chỉ tạo ra cơ hội kết nối mà còn giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận với công nghệ và tri thức mới nhất, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Sự kiện cũng là dịp để Đà Nẵng khẳng định vị thế của mình như một trung tâm đổi mới sáng tạo và đầu tư mạo hiểm của khu vực. Với sự hỗ trợ từ UBND thành phố Đà Nẵng và Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, DAVAS 2026 đã tạo ra một môi trường đầu tư minh bạch, chuyên nghiệp, giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp dễ dàng tiếp cận vốn và công nghệ. Đồng thời, sự kiện cũng góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng như một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

DAVAS 2026 chứng minh rằng Đà Nẵng không chỉ là một thành phố du lịch nổi tiếng mà còn là một trung tâm đổi mới sáng tạo và đầu tư mạo hiểm hàng đầu của khu vực. Với sự kiện này, Đà Nẵng đã khẳng định được vị thế của mình trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu, mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và nhà đầu tư.

Hai nhóm doanh nghiệp cần được ưu tiên nguồn lực công khoa học công nghệ

Theo chuyên gia của Ngân hàng Thế giới, đầu tư công cho khoa học công nghệ của Việt Nam có thể tập trung vào hai nhóm doanh nghiệp, một là các doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu (doanh nghiệp xuất khẩu hoặc các nhà cung ứng cho những tập đoàn sản xuất quốc tế), hai là doanh nghiệp vừa và nhỏ...

Thông điệp đầu tiên của Giáo hoàng Leo XIV đã đưa trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành một trong những vấn đề đạo đức và chính trị toàn cầu cấp bách nhất hiện nay. Trong văn kiện mang tên Magnifica Humanitas (Nhân loại huy hoàng), Vatican kêu gọi các chính phủ siết chặt quản lý AI, cảnh báo công nghệ này có nguy cơ thúc đẩy chiến tranh, lan truyền thông tin sai lệch và tạo ra "những hình thức nô lệ mới" trong thời đại số…

Mô hình phát triển hiện nay được cho là đang bộc lộ nhiều hạn chế, trong 3 điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là thể chế, hạ tầng và nhân lực thì thể chế là "điểm nghẽn" của "điểm nghẽn". Tăng trưởng dựa nhiều vào vốn đầu tư và lao động giá rẻ, năng suất lao động và năng lực đổi mới sáng tạo còn thấp, mức độ tự chủ công nghệ còn hạn chế. Trong bối cảnh đó, đổi mới mô hình phát triển quốc gia đang trở thành yêu cầu chiến lược.

Các tập đoàn lớn sẽ đóng vai trò tiên phong, đưa công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo và các mô hình kinh doanh mới vào thị trường. Nhưng để những công nghệ này thực sự tạo tác động rộng lớn, các doanh nghiệp quy mô nhỏ và trung bình phải có khả năng hấp thụ, ứng dụng và khuếch tán chúng trong toàn nền kinh tế...

Huawei đặt mục tiêu đến năm 2031 có thể thiết kế các dòng chip cao cấp đạt mật độ bóng bán dẫn tương đương tiến trình 1,4 nanomet - được xem là sát giới hạn công nghệ bán dẫn vào cuối thập kỷ này...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

