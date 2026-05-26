DAVAS 2026: Hơn 5 tỷ USD "đang đợi" doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
Ngô Anh Văn
26/05/2026, 16:29
Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo gặp gỡ đầu tư toàn cầu” và thông điệp "Ý tưởng thăng hoa, dòng vốn lan tỏa", Diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng 2026 (DAVAS 2026) đã thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng đầu tư và khởi nghiệp trong nước và quốc tế, tạo bước đột phá trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo…
Ngày 26/5, Diễn
đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng 2026 (DAVAS 2026) đã chính thức khai mạc
tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana với sự tham gia của hơn 30 nhà đầu tư và quỹ
đầu tư danh tiếng từ các quốc gia như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Việt
Nam, Philippines.Tổng quy mô nguồn vốn do các tổ chức này đại diện sẵn sàng giải ngân lên
đến hơn 5 tỷ USD.
Diễn đàn mang chủ
đề "Đổi mới sáng tạo gặp gỡ đầu tư toàn cầu" với thông điệp xuyên
suốt "Ý tưởng thăng hoa, dòng vốn lan tỏa". Đây là bước đi chiến lược
nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số theo
tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Sự kiện thu hút hơn 120
chuyên gia, diễn giả từ nhiều quốc gia đã đến tham dự, cùng với hơn 70 đơn vị
đồng hành, hỗ trợ khởi nghiệp. Đặc biệt, có 62 dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp
sáng tạo từ nhiều lĩnh vực như công nghệ, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, Web3,
Blockchain, Fintech, AI đã có cơ hội trình bày ý tưởng trước các nhà đầu tư.
Phát biểu tại Diễn
đàn, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành
phố Đà Nẵng khẳng định thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh
nghiệp, startup và nhà đầu tư bằng tinh thần kiến tạo phát triển, chuyển từ tư
duy "hỗ trợ thủ tục" sang hỗ trợ thực tế phát triển dự án, lấy thành
công của doanh nghiệp và nhà đầu tư làm một phần thành công của thành phố.
Ông Bưu cho biết, hiện Đà Nẵng đang chứng minh năng lực bứt phá mạnh mẽ trên bản đồ công nghệ
thế giới. Hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố hiện đã vươn lên vị trí thứ
554 toàn cầu, tăng 342 bậc chỉ sau hai năm nỗ lực không ngừng. Sự tăng trưởng
thần tốc này phản ánh tư duy nhất quán của bộ máy quản lý địa phương trong việc
định vị thương hiệu. Đà Nẵng chủ động từ bỏ lối đi bằng các lợi thế ngắn hạn để
tập trung dồn lực vào tri thức, công nghệ, con người sáng tạo và năng lực kết
nối toàn cầu.
Với chủ đề DAVAS
2026 là “Đổi mới sáng tạo gặp gỡ đầu tư
toàn cầu” và thông điệp “Ý tưởng
thăng hoa, dòng vốn lan tỏa”, sự kiện này không chỉ tạo ra một nền tảng
kết nối hiệu quả giữa Nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện và trường mà còn
góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng như một trung tâm đổi mới sáng tạo và đầu tư
mạo hiểm của khu vực.
Một trong những
điểm nhấn của DAVAS 2026 là hoạt động gọi vốn cho 62 dự án khởi nghiệp sáng
tạo. Các dự án này đã được phân bổ theo từng chủ đề chuyên sâu, tương ứng với
nhóm nhà đầu tư phù hợp nhằm nâng cao cơ hội gọi vốn và hợp tác chiến lược. Các
phiên pitching được tổ chức theo mô hình dealroom, mỗi dự án có khoảng 15 phút
để trình bày, trao đổi và hỏi đáp chuyên sâu cùng các nhà đầu tư. Điều này
không chỉ giúp các startup hoàn thiện mô hình kinh doanh mà còn nâng cao kỹ
năng trình bày và phản biện trước nhà đầu tư.
Ngoài ra, DAVAS
2026 còn tổ chức nhiều hoạt động nổi bật khác như Giải DAVAS Champion Golf, Hội
nghị Nhà phát triển Web3 năm 2026, và các tọa đàm kết nối đầu tư đổi mới sáng
tạo. Những hoạt động này không chỉ tạo ra cơ hội kết nối mà còn giúp các doanh
nghiệp khởi nghiệp tiếp cận với công nghệ và tri thức mới nhất, từ đó nâng cao
năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Sự kiện cũng là
dịp để Đà Nẵng khẳng định vị thế của mình như một trung tâm đổi mới sáng tạo và
đầu tư mạo hiểm của khu vực. Với sự hỗ trợ từ UBND thành phố Đà Nẵng và Sở Khoa
học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, DAVAS 2026 đã tạo ra một môi trường đầu tư
minh bạch, chuyên nghiệp, giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp dễ dàng tiếp cận
vốn và công nghệ. Đồng thời, sự kiện cũng góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng
như một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
DAVAS 2026 chứng
minh rằng Đà Nẵng không chỉ là một thành phố du lịch nổi tiếng mà còn là một
trung tâm đổi mới sáng tạo và đầu tư mạo hiểm hàng đầu của khu vực. Với sự kiện
này, Đà Nẵng đã khẳng định được vị thế của mình trên bản đồ đổi mới sáng tạo
toàn cầu, mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và nhà đầu
tư.
