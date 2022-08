Đón đến 200.000 lượt khách/ngày, hai sân bay lớn nhất cả nước cấp tập chuẩn bị cho dịp lễ Quốc khánh

Dịp lễ Quốc khánh 2/9, người dân được nghỉ 4 ngày liên tục từ 1/9 đến hết ngày 4/9 và trước khi học sinh bước vào năm học mới hứa hẹn sẽ là một dịp cao điểm của các chuyến bay nội địa.

Theo tính toán, sản lượng bay nội địa tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài sẽ tăng so với ngày thường khoảng 20%, dự kiến ngày cao nhất đạt mức 80.000 lượt khách/ngày, cao hơn cùng kỳ trước dịch Covid-19 vào đợt 2/9/2019, sản lượng bay nội địa ngày cao nhất chỉ đạt 50.000 lượt khách.

Tuy nhiên, nếu so với đợt cao điểm bùng nổ của dịp hè vừa qua thì mức sản lượng này vẫn còn thấp hơn khoảng 15%.

Mặc dù không tăng cao như dịp nghỉ hè vừa qua nhưng các đơn vị trực thuộc Cảng đều chủ động sẵn sàng mọi phương án ứng phó, chủ động xây dựng các kế hoạch chi tiết của từng đơn vị, đảm bảo bám sát tình hình thực tế tại cảng.

Theo đó, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài tăng cường số lượng nhân viên kiểm soát an ninh hàng không tại tất cả các khu vực, đặc biệt tại các khu vực trọng yếu. Đảm bảo 100% hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu gửi, đồ vật được kiểm tra, soi chiếu an ninh trước khi đưa vào khu vực hạn chế, cách ly, lên tàu bay.

Đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài thực hiện tăng cường bảo đảm an ninh cấp độ 1, từ ngày 31/8 đến hết ngày 4/9. Cùng với đó, cảng rà soát tổng thể các phương án, sẵn sàng mọi mặt đáp ứng phục vụ cao điểm.

Bên cạnh đó, tăng tần suất kiểm tra trực quan ngẫu nhiên đối với hành khách qua cổng từ mà không có báo động hay đối với hành lý xách tay, ký gửi qua máy soi tia X mà không có hình ảnh nghi vấn.

Tăng cường tuần tra thường xuyên, liên tục sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh tại khu vực sân đỗ tàu bay. Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, bảo vệ tổ chức bổ sung 20% quân số so với kíp trực thông thường để trực sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Sở chỉ huy khẩn nguy cứu nạn Nội Bài rà soát hệ thống trang thiết bị, phương tiện, sẵn sàng triển khai các lực lượng cứu hỏa, y tế để đối phó khi có tình huống khẩn nguy, tình huống can thiệp bất hợp pháp xảy ra.

Cảng cũng phối hợp với đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài tổ chức tuần tra, kiểm soát duy trì an ninh trật tự các khu vực trọng điểm tại nhà ga và khu vực vành đai; xử lý nghiêm các phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định, các đối tượng hoạt động trái phép, khai thác khách sai quy định…

Lưu ý hành khách khi đi tàu bay dịp cao điểm nghỉ lễ, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khuyến khích hành khách trải nghiệm các phương tiện vận tải công cộng thay vì sử dụng phương tiện cá nhân đưa đón để giảm áp lực lên sân đỗ ô tô tại nhà ga hành khách Nội Bài; hạn chế người thân đưa tiễn để giảm áp lực tại nhà ga, tạo luồng đi lại thông thoáng cho hành khách.

Hành khách cũng cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân; đọc kỹ các quy định của hãng hàng không về các yêu cầu vận chuyển; không mang các vật cấm theo quy định của ngành hàng không; gắn name tag, viết tên, số điện thoại của mình hoặc các dấu hiệu dễ nhận biết lên hành lý, các thùng xốp, thùng cát-tông để dễ dàng khi nhận lại, đồng thời tránh việc bị khách khác cầm nhầm.

Chủ động lên sớm trước giờ bay, có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa, 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế, để tránh nguy cơ chậm chuyến do ách tắc giao thông trên đường di chuyển đến sân bay hoặc ùn ứ cục bộ tại nhà ga trong một số khung giờ “vàng”.

"Hành khách tìm hiểu kỹ các thông tin quy định khi đi tàu bay để tuyệt đối tránh các hành vi vi phạm an ninh trật tự, an toàn, an ninh hàng không, đơn cử là những vụ việc mới nổi gần đây đang được dư luận phản đối mạnh mẽ như đi/đứng/nằm/ngồi lên băng chuyền hành lý; nhảy múa, check in trong khu vực sân đỗ máy bay; mang các vật cấm lên tàu bay...", Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài lưu ý.

Còn tại "điểm nóng" cảng hàng không cửa ngõ Tân Sơn Nhất, dự kiến tổng số chuyến bay của tất cả các hãng hàng không đi và đến cảng trung bình một ngày là 730 chuyến bay đi và đến, tăng khoảng 6% so với lịch bay hiện tại; trong đó có 550 chuyến nội địa và 180 chuyến quốc tế.

Như vậy, sản lượng khách dự kiến trung bình một ngày khoảng 120.000 hành khách đi và đến, gồm 95.000 khách nội địa và 25.000 khách quốc tế, tăng khoảng 12% so với sản lượng khách hiện tại.

Trước nhu cầu đi lại của khách dịp lễ 2/9 bằng đường hàng không tăng cao, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lên nhiều phương án ứng phó như theo dõi sát việc thực hiện slot của các hãng, phân luồng, kiểm soát giao thông... Đáng chú ý, trung tâm điều hành sân bay Tân Sơn Nhất sẽ áp dụng phương án xả trạm thu phí nếu ùn tắc dịp 2/9 sắp tới.