Đồng Nai quy hoạch đô thị ven sông 2.250 ha gắn với sân bay Long Thành

Không gian phát triển phía tây đô thị sân bay Long Thành đang được nghiên cứu mở rộng với định hướng hình thành một khu đô thị đa chức năng, kết hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ, giáo dục, nghiên cứu và các hoạt động kinh tế ven sông...

Không gian phát triển phía tây đô thị sân bay Long Thành đang được mở rộng nghiên cứu định hướng thành một khu đô thị đa chức năng. Ảnh CHK Long Thành: ACV

UBND TP. Đồng Nai mới đây đã tổ chức hội nghị thông báo triển khai định hướng quy hoạch khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp tại xã An Phước và phường Tam Phước. Khu vực nghiên cứu có tổng diện tích hơn 2.250 ha, trong đó khoảng 259 ha là mặt sông Đồng Nai.

QUY HOẠCH KHU ĐÔ THỊ CÓ CÔNG NĂNG PHỤC VỤ HỖN HỢP

Theo định hướng được thông tin tại hội nghị, khu đô thị sẽ được tổ chức thành bốn khu vực chức năng chính mà không phát triển đơn thuần theo mô hình khu dân cư. Trong đó, phía tây được định hướng hình thành khu đô thị hỗn hợp, trung tâm thương mại, dịch vụ và kinh tế ven sông. Đây cũng là khu vực bố trí phần lớn quỹ đất phát triển nhà ở, kết hợp các tiện ích đô thị và không gian công cộng.

Phía đông ưu tiên các chức năng văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí, giáo dục và nghiên cứu phát triển. Phía nam được định hướng phát triển đô thị sinh thái, giáo dục cùng các khu chức năng có mật độ xây dựng thấp. Phía bắc được nghiên cứu hình thành khu đô thị đại học, tập trung các trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Định hướng phát triển khu đô thị đại học cũng gắn với yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực cho các lĩnh vực kinh tế có vai trò ngày càng lớn trong cơ cấu phát triển của thành phố và khu vực. Những ngành được đề cập gồm hàng không, logistics, công nghệ cao, tài chính và thương mại quốc tế.

Đây là các lĩnh vực có liên hệ với hoạt động của sân bay Long Thành cũng như nhu cầu dịch vụ, thương mại và sản xuất trong không gian kinh tế vùng.

KHAI THÁC LỢI THẾ VEN SÔNG, ĐỒNG BỘ HẠ TẦNG

Một nội dung được đặt ra trong định hướng quy hoạch là tổ chức không gian đô thị gắn với hệ thống hạ tầng giao thông và các công trình kỹ thuật. Hệ thống giao thông đối ngoại, giao thông nội bộ, các trục giao thông chính và đầu mối giao thông công cộng sẽ được nghiên cứu trong tổng thể chung, nhằm bảo đảm kết nối giữa các khu chức năng.

Riêng khu vực phía tây, mô hình đô thị nén được định hướng kết hợp nhà ở với thương mại, dịch vụ và văn phòng, gắn với giao thông công cộng. Dải ven sông dự kiến bố trí công viên, quảng trường, đường đi bộ và các hoạt động văn hóa, du lịch nhằm hướng đến việc đưa không gian cảnh quan tự nhiên vào cấu trúc đô thị, đồng thời hình thành các khu vực sinh hoạt công cộng phục vụ người dân.

Ở phía nam, nơi có nhiều kênh rạch và mặt nước tự nhiên, định hướng quy hoạch đặt ra yêu cầu chú trọng khả năng thoát nước, trữ nước, kiểm soát ngập và thích ứng với biến đổi khí hậu. Các hệ thống cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, chất thải rắn và hạ tầng số cũng được nghiên cứu đồng bộ để đáp ứng nhu cầu phát triển của khu đô thị.

Việc nghiên cứu quy hoạch khu vực diễn ra trong bối cảnh TP. Đồng Nai định hướng khai thác không gian phát triển phía tây đô thị sân bay Long Thành phục vụ nhu cầu nhà ở, các hoạt động thương mại, dịch vụ, giáo dục và nghiên cứu, hình thành cấu trúc đô thị hỗn hợp.

Tuy nhiên, vấn để đặt ra là để định hướng quy hoạch được triển khai, công tác quản lý đất đai, chuẩn bị mặt bằng phải thực hiện đồng bộ như thế nào? Theo thông tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đồng Nai và Sở Nông nghiệp và Môi trường, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, các chính sách hỗ trợ, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất đã được thông tin đến người dân. Các ý kiến của các hộ gia đình trong khu vực nghiên cứu cũng được cơ quan chức năng trao đổi, giải đáp.

Phát biểu chỉ đạo, Phó chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên đã yêu cầu công tác thu hồi đất và thực hiện chính sách đối với người dân phải tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hộ gia đình. Theo bà, nguyên tắc được Thành phố đặt ra là nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ về hạ tầng, kết nối giao thông và điều kiện mưu sinh.

Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố được giao phối hợp với các sở, ngành rà soát ranh giới, hiện trạng sử dụng đất, chuẩn bị phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xác minh nguồn gốc từng thửa đất.

UBND xã An Phước và phường Tam Phước có trách nhiệm tiếp tục phổ biến thông tin quy hoạch đến từng khu dân cư, quản lý đất đai và trật tự xây dựng, ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép đón đầu quy hoạch.

Ngoài ra, lãnh đạo Đồng Nai cũng yêu cầu tăng cường giám sát, phản biện xã hội và cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác để người dân theo dõi quá trình triển khai.