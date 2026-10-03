Kinh tế Đồng Nai tăng trưởng trên 10%, công nghiệp và xây dựng là động lực chính

Đà tăng trưởng của kinh tế Đồng Nai trong 9 tháng đầu năm được nâng đỡ chủ yếu bởi công nghiệp và xây dựng, trong khi thương mại, dịch vụ và đầu tư tiếp tục được mở rộng...

Tăng trưởng GRDP của Đồng Nai đạt trên 10% trong 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Hương Giang.

Theo báo cáo của Thống kê TP. Đồng Nai, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của địa phương 9 tháng đầu năm 2026 ước tăng 10,01% so với cùng kỳ năm trước. Trong mức tăng trưởng chung, công nghiệp và xây dựng tiếp tục là khu vực "chủ lực", với tốc độ tăng 12,14%, đóng góp 6,59 điểm phần trăm, tương đương khoảng 65,82% mức tăng GRDP.

Đáng chú ý, tính riêng trong quý 3/2026, GRDP ước tăng 10,21% so cùng kỳ năm ngoái và cao hơn mức tăng chung của 9 tháng. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,49%, đóng góp 6,94 điểm phần trăm; dịch vụ tăng 9,51% và nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,69%.

CÔNG NGHIỆP TIẾP TỤC GIỮ VAI TRÒ ĐỘNG LỰC

Sản xuất công nghiệp là một trong những động lực chính giúp kinh tế Đồng Nai duy trì mức tăng trưởng hai con số. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) 9 tháng đầu năm 2026 tăng 12,55% so cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 9/2026, IIP tăng 17,98% so với cùng kỳ và tăng 5,17% so với tháng trước.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, đà tăng được ghi nhận ở nhiều nhóm sản phẩm. Cụ thể, sản lượng điện tăng 48,27%; máy giặt tăng 43,57%; ván ép, gỗ cưa, gỗ lạng tăng 25,14%; giường, tủ, bàn ghế tăng 21,85%; thép dạng thô và bán thành phẩm tăng 18,35%; bê tông trộn sẵn tăng 14,90%.

Cùng với sản xuất, hoạt động xây dựng tăng khá mạnh. Giá trị sản xuất ngành xây dựng 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 101.548,88 tỷ đồng, tăng 19,75% so với cùng kỳ. Riêng quý 3/2026, giá trị sản xuất xây dựng đạt khoảng 39.124,81 tỷ đồng, tăng 28,69% so với cùng kỳ. Kết quả này gắn với việc triển khai các công trình giao thông, chỉnh trang đô thị, nhà ở xã hội, thương mại và giáo dục trên địa bàn.

Sự gia tăng của công nghiệp và xây dựng cũng thể hiện rõ trong quy mô nền kinh tế. GRDP theo giá hiện hành 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 552.117,55 tỷ đồng, tăng thêm 66.594,18 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Riêng khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp thêm 40.726,99 tỷ đồng vào quy mô GRDP tăng thêm.

ĐẦU TƯ, TIÊU DÙNG CÙNG MỞ RỘNG

Trong 9 tháng đầu năm 2026, cùng với sản xuất, dòng vốn đầu tư tiếp tục tăng. Theo đó, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn ước đạt 142.921,73 tỷ đồng, tăng 11,79% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn nhà nước đạt 39.362,33 tỷ đồng, tăng 10,55%; vốn ngoài nhà nước đạt 53.340,12 tỷ đồng, tăng 14,68%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 50.219,28 tỷ đồng, tăng 9,82%.

Từ đầu năm đến hết ngày 25/9/2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt 2,351 tỷ USD, tương đương 78,39% kế hoạch năm. Trong đó có 78 dự án được cấp mới với tổng vốn 1,045 tỷ USD và 101 dự án điều chỉnh tăng vốn, bổ sung 1,307 tỷ USD. Nguồn vốn đăng ký tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và logistics.

Ở khu vực đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký tại các dự án trong và ngoài khu công nghiệp đến ngày 25/9/2026 đạt hơn 861.379 tỷ đồng, gấp 5,4 lần kế hoạch năm. Tuy nhiên, phần lớn mức tăng đến từ một số dự án khu đô thị và nhà ở quy mô lớn được đăng ký trong kỳ.

Hoạt động thương mại, dịch vụ cũng duy trì tốc độ tăng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng ước đạt 344.178,89 tỷ đồng, tăng 17,44% so với cùng kỳ; nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng là 13,22%. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 16,36%, dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 20,1%, dịch vụ du lịch lữ hành tăng 15,4% và các dịch vụ khác tăng 19,17%.

Nhịp tăng trưởng của các hoạt động sản xuất, đầu tư và tiêu dùng cũng phản ánh vào nguồn thu ngân sách. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đạt 76.722,26 tỷ đồng, bằng 76,42% dự toán HĐND thành phố giao và tăng 19,74% so với cùng kỳ. Thu nội địa đạt 56.923,47 tỷ đồng, tăng 20,37%.

Trong khi các khu vực kinh tế chủ yếu đều tăng trưởng, cơ cấu GRDP 9 tháng tiếp tục cho thấy vai trò chi phối của công nghiệp và xây dựng, chiếm 55,31%; dịch vụ chiếm 26,41%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 11,90%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 6,38%.

Với mức tăng GRDP 10,01% sau 9 tháng, khu vực công nghiệp và xây dựng vẫn là nền tảng chính tạo ra mức tăng trưởng hai con số của kinh tế Đồng Nai trong năm 2026.