Đồng USD xuống thang từ đỉnh 18 tháng

Cùng với sự suy yếu của USD, đồng euro đã phục hồi từ mức thấp nhất trong khoảng 17 tháng...

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Đồng USD trượt khỏi mức cao nhất 18 tháng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (13/10), khi giá dầu tăng chậm lại và nhà đầu tư đánh giá lại xu hướng tăng giá tài sản Mỹ trong năm nay vốn chủ yếu dựa vào làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI). Tâm lý của thị trường cũng có phần trở nên thận trong hơn trong lúc chờ đợi những tín hiệu mới về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

"Đồng USD đang thoái lui khi xuất hiện mối hoài nghi gia tăng về sức mạnh và tính bền vững của định giá cổ phiếu liên quan đến AI. Sự nghi ngờ này có thể làm suy yếu dòng vốn đổ vào thị trường tài chính Mỹ”, ông Karl Schamotta - trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại công ty Corpay - nhận định với hãng tin Reuters.

Trong phiên giao dịch cùng ngày, các cổ phiếu chip trên thị trường chứng khoán Mỹ bị bán mạnh, khiến nhóm này có phiên mất giá thứ 5 liên tiếp. Cổ phiếu chip là nhóm đi đầu trong cơn sốt cổ phiếu AI trên toàn cầu trong những năm gần đây. Mỗi đợt giảm giá của nhóm này đều được xem là biểu hiện của tâm lý hoài nghi về triển vọng lợi nhuận mà các dự án đầu tư AI có thể mang lại.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,96 USD/thùng, tương đương giảm 0,9%, đóng cửa ở mức 105,69 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,4 USD/thùng, tương đương tăng 0,4%, chốt phiên ở mức 94,14 USD/thùng.

Từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, đồng USD đã hưởng lợi đáng kể từ đà tăng của giá năng lượng do Mỹ có vị thế là quốc gia xuất khẩu ròng dầu. Ngoài ra, giá dầu tăng cũng gây bất lợi cho các đồng tiền như euro và yên Nhật - đồng tiền của các nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng.

Chỉ số Dollar Index giảm 0,36%, đóng cửa phiên ngày thứ Ba ở mức 102,22 điểm, sau khi đạt mức cao nhất trong 18 tháng là 102,6 điểm trong phiên ngày hôm trước. Sáng nay (14/10), chỉ số tiếp tục giảm nhẹ, về ngưỡng 102,1 điểm.

Diễn biến chỉ số Dollar Index trong 1 năm qua - Nguồn: Trading Economics.

Áp lực mất giá đối với USD tăng thêm sau khi Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams, cho biết ông vẫn kỳ vọng Fed sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay nhưng không thấy cần thiết phải tăng thêm vào năm 2027.

Triển vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất để chống lạm phát liên quan tới áp lực giá năng lượng cao do cuộc chiến ở Vùng Vịnh đã hỗ trợ tích cực cho tỷ giá USD trong thời gian gần đây, góp phần đưa Dollar Index tăng 1,85% trong vòng 1 tháng qua.

Tuy nhiên, thị trường đang kỳ vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tránh leo thang căng thẳng tại Trung Đông, do một cuộc xung đột quy mô lớn hơn có thể gây bất lợi cho vị thế của ông trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng tới. Tuần trước, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử, đồng thời đề cập đến một thỏa thuận "ngừng bắn về năng lượng" giữa Nga và Ukraine.

Vào ngày thứ Tư, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9. Tiếp đó, vào ngày thứ Năm, cơ quan này sẽ công bố báo cáo chỉ số giá bán buôn (PPI). Ngoài ra, thị trường còn đợi một cuộc trò chuyện của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tại Hội nghị Thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới tại Bangkok.

Những dữ liệu và phát biểu này có thể định hình rõ hơn về triển vọng lãi suất Fed, từ đó tác động tới giá các tài sản bao gồm đồng USD.

Hiện tại, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng gần hơn 77% Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp vào cuối tháng này và khả năng gần 88% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

"Chúng tôi cho rằng số liệu lạm phát của Mỹ sắp được công bố sẽ ở mức vừa phải. Vẫn có một chút rủi ro gây biến động thị trường do giá dầu, nhưng một số yếu tố đẩy lạm phát cơ bản tăng cao đang dần suy yếu. Vấn đề thuế quan giờ đã là câu chuyện của năm ngoái”, ông Steven Englander, trưởng bộ phận nghiên cứu ngoại hối toàn cầu của ngân hàng Standard Chartered, nhận định với Reuters.

Cùng với sự suy yếu của USD, đồng euro đã phục hồi từ mức thấp nhất trong khoảng 17 tháng trong phiên ngày thứ Ba. Phiên phục hồi này của euro diễn ra bất chấp việc giá khí đốt - một yếu tố chính thúc đẩy lạm phát tại khu vực đồng euro - lại tăng mạnh và thị trường vẫn còn bất an về triển vọng tài khóa của Pháp.

So với USD, euro tăng 0,4% trong phiên này, lên mức 1,1198 USD/euro, sau khi chạm mốc 1,11525 USD/euro vào hôm đầu tuần - mức thấp nhất kể từ tháng 5/2025. Sáng nay, euro tiếp tục đi lên, đạt ngưỡng 1,121 USD/euro.

"Chênh lệch lợi suất trái phiếu tại châu Âu đã thu hẹp đôi chút. Chúng tôi không còn giữ mức báo động cao nhất về rủi ro tài khóa của Pháp. Chúng tôi đã hạ mức đánh giá đó xuống”, ông Englander cho biết.

Giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2022, giao dịch ở mức 86,74 euro/MWh.

Đồng yên Nhật Bản tăng gần 0,2% so với USD trong phiên ngày thứ Ba, lên mức 158,33 yên đổi 1 USD, sau khi dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cho thấy giá bán buôn ở nước này tăng 6,8% trong kỳ 1 năm tính đến hết tháng 9. Dù con số lạm phát này thấp hơn mức dự báo trung vị của thị trường là 7,6%, nhưng vẫn đủ để củng cố kỳ vọng của thị trường khả năng BOJ tiếp tục tăng lãi suất.

Sáng nay, xu thế phục hồi của yên Nhật cũng tiếp diễn, đạt 158,2 yên đổi 1 USD. Giới phân tích cho rằng đồng tiền này đang được hỗ trợ bởi khả năng BOJ còn thắt chặt chính sách tiền tệ và khả năng nhà chức trách Nhật Bản có thể can thiệp vào thị trường ngoại hối để ngăn những biến động quá mức.