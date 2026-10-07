Dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành thiếu hụt nguồn cung nhựa đường

Theo thông tin từ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.
Về tiến độ thi công, VEC cho biết các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, tổng sản lượng thi công đạt gần 73% giá trị hợp đồng. Các đơn vị đang nỗ lực hoàn thành dự án theo kế hoạch vào cuối năm 2026.
Dự án được khởi công ngày 19/8/2025. Mục tiêu là hoàn thành phần cầu cạn và đường mở rộng trong tháng 11/2026, sau đó tổ chức thi công phần cầu và đường hiện hữu trong tháng 12/2026. Riêng cầu Long Thành phấn đấu hoàn thành theo tiến độ hợp đồng vào tháng 2/2027.
Tuy nhiên, VEC cho biết liên quan đến tiến độ thi công hạng mục bê tông nhựa tại các gói thầu đang chịu áp lực do khối lượng còn lại lớn, trong khi nguồn cung vật liệu nhựa đường khan hiếm do ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông. Các nhà thầu đều thiếu hụt nghiêm trọng nguồn vật liệu, khi đơn vị cung ứng chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu.
Bên cạnh khó khăn về vật liệu, VEC cho biết thời gian qua, nhiều dự án lớn trong khu vực được các địa phương, doanh nghiệp triển khai cùng thời điểm, khiến lượng lớn kỹ sư, nhân công bị phân tán. Các nhà thầu đã tích cực tìm kiếm để huy động bổ sung, thay thế, nhưng gần như khó huy động đủ nhân lực theo nhu cầu và yêu cầu kỹ thuật cao.
Hiện, VEC cũng đã kiến nghị các cấp thẩm quyền có giải pháp điều tiết, ổn định tình hình nhập khẩu nguyên liệu nhựa đường. Đồng thời, VEC sẽ phối hợp với các nhà thầu làm việc với các nhà cung cấp để ưu tiên nguồn vật liệu cho dự án.
Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành có tổng chiều dài khoảng 22 km, điểm đầu tại Km 4+000, nút giao Vành đai 2 thuộc phường Long Trường, TP. Hồ Chí Minh và điểm cuối tại Km 25+920, nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thuộc phường Long Thành, TP. Đồng Nai.
Đoạn từ nút giao Vành đai 2 đến nút giao Vành đai 3 được mở rộng từ 4 lên 8 làn xe. Đoạn từ nút giao Vành đai 3 đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, không bao gồm cầu Long Thành, được mở rộng từ 4 lên 10 làn xe. Riêng cầu Long Thành được xây dựng một đơn nguyên mới quy mô 5 làn xe theo chiều TP. Hồ Chí Minh đi Long Thành, bên phải cầu hiện hữu, với bề rộng 23,75 m.
Dự án gồm 2 gói thầu xây lắp chính; trong đó gói XL01 do Liên danh Đèo Cả - Trung Chính - Phương Thành - 368 - Khang Nguyên thực hiện, gói XL02 do Liên danh Trường Sơn - Thăng Long - 368 - Vinaconex thực hiện.
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