Cao tốc Bến Lức - Long Thành khai thác toàn tuyến từ 1/10, mức phí cao nhất hơn 446.000 đồng/lượt

Toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến được đưa vào khai thác từ ngày 1/10/2026. Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam sẽ thu phí với mức giá cao nhất 446.774 đồng/lượt đối với xe tải từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container từ 40 feet trở lên...

VEC dự kiến đưa toàn tuyến dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành vào khai thác từ 00 giờ 00 phút ngày 1/10/2026 - Ảnh: VEC.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thông tin về việc tổ chức thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Theo đó, VEC dự kiến đưa toàn tuyến dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành vào khai thác từ 00 giờ 00 phút ngày 1/10/2026.

Trước đó, ngày 29/9/2026, Cục Đường bộ Việt Nam ban hành Quyết định số 15/QĐ-CĐBVN phê duyệt phương án tổ chức giao thông toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Các phương tiện lưu thông trên tuyến thực hiện theo hệ thống biển báo hiệu đường bộ, vạch sơn, đèn tín hiệu, chỉ dẫn của lực lượng chức năng và hướng dẫn của đơn vị quản lý, khai thác tuyến.

Cụ thể, ô tô con, ô tô khách, ô tô tải và các phương tiện cơ giới đủ điều kiện theo quy định được lưu thông trên tuyến. Xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ, xe chở người hoặc chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế thấp hơn tốc độ tối thiểu của đường cao tốc không được lưu thông, trừ phương tiện phục vụ quản lý, bảo trì, cứu hộ, cứu nạn theo quy định.

Trên tuyến chính, tốc độ tối đa chủ yếu 90 km/h, tốc độ tối thiểu 60 km/h. Riêng các đoạn, cầu và khu vực nút giao có quy định tốc độ thấp hơn thực hiện theo hệ thống biển báo; đoạn Km16+600 - Km21+850 có tốc độ tối đa 80 km/h; đường nhánh tối đa 50 km/h, một số vị trí nút giao, đường kết nối tối đa 40 km/h.

Về tải trọng, phương tiện phải tuân thủ tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ và hệ thống biển báo trên tuyến. Xe quá khổ, quá tải chỉ được lưu thông khi đáp ứng điều kiện và có giấy phép theo quy định.

VEC dự kiến tổ chức thu phí đồng bộ ngay sau khi đưa toàn tuyến vào khai thác, theo mức giá sử dụng dịch vụ đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đã được ban hành, công bố và niêm yết khi tổ chức thu phí các đoạn tuyến từ ngày 10/8/2025.

Đơn giá dịch vụ là 2.000 đồng/PCU/km, mức thu cụ thể được xác định theo nhóm phương tiện và quãng đường thực tế lưu thông trên tuyến. Hình thức thu phí kín, thu theo quãng đường thực tế sử dụng và thực hiện bằng phương thức thu phí điện tử không dừng (ETC).

Theo bảng mức giá dịch vụ, các mức phí hiện đã bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (VAT) - Nguồn: VEC.

Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài gần 58 km, đi qua địa bàn tỉnh Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, với quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn dừng khẩn cấp.

Nhằm sớm phát huy hiệu quả đầu tư, từ tháng 1/2025, VEC đã lần lượt đưa vào khai thác các đoạn tuyến đủ điều kiện, gồm đoạn từ nút Mỹ Yên (Km0+700) kết nối cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương đến nút giao Nguyễn Văn Tạo (Km21+850) và đoạn từ nút giao Phước An (Km50+530) đến nút giao Quốc lộ 51 (Km57+581), với tổng chiều dài gần 30 km.

Thời gian qua, VEC tập trung nguồn lực hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án, đặc biệt là hai công trình cầu dây văng Bình Khánh và Phước Khánh. Đến nay, hai cầu cùng các hạng mục chính trên đoạn giữa tuyến đã hoàn thành, nối thông các đoạn phía Tây và phía Đông, qua đó khép kín tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành trên toàn bộ chiều dài gần 58 km.

“Việc đưa toàn tuyến vào khai thác nhằm phát huy đồng bộ hiệu quả đầu tư của dự án, hình thành trục giao thông cao tốc theo hướng Đông - Tây, tăng cường kết nối giữa Đồng bằng sông Cửu Long, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và khu vực Đông Nam Bộ”, VEC cho biết.

Tuyến tạo thêm hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây đi Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu mà không phải đi sâu vào khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh; góp phần giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu và cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Đồng thời, tuyến tăng khả năng kết nối với cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương, Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; nâng cao khả năng tiếp cận Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống cảng biển, khu công nghiệp và trung tâm logistics, qua đó rút ngắn thời gian hành trình, giảm chi phí vận tải và thúc đẩy liên kết, phát triển kinh tế - xã hội vùng.