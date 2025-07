Dự báo lợi nhuận doanh nghiệp bất động sản quý 2/2025

Theo dự báo mới nhất của Chứng khoán MBS, kết quả kinh doanh Q2/2025 của các doanh nghiệp bất động sản dân cư dự kiến không nhiều đột phá khi không ghi nhận bàn giao ở các dự án mới, mà chủ yếu đến từ tiếp tục bàn giao các sản phẩm còn lại thuộc các dự án cũ trước đó như NLG: Akari giai đoạn 2 & Nam Long Cần Thơ, KDH: The Privia, DXG: Gem Skyworld, PDR: Bắc Hà Thanh.

Tuy nhiên, kết quả quý 2/2025 không hàm ý khả năng thấp trong việc hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm hay ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2025 của các doanh nghiệp này, khi các doanh nghiệp đều có dự án gối đầu và được kỳ vọng bàn giao trong nửa cuối năm 2025 (NLG: phân khu Park Village và The Aqua thuộc Southgate, KDH: The Foresta, PDR: Thuận An 1&2).

Hoạt động bàn giao tại các dự án mới sẽ là cơ sở để kỳ vọng kết quả tích cực trong năm 2025 của các doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành Bất động sản.

Theo đó, MBS kỳ vọng lợi nhuận ròng quý 2/2025 của VHM đạt 7,8 nghìn tỷ đồng nhờ mở bán Wonder City và ghi nhận từ bán tại Royal Island, OCP 2&3. Lợi nhuận ròng giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái do cùng kỳ năm trước ghi nhận lớn tại Royal Island. Dự phóng 6 tháng đầu năm 2025, VHM hoàn thành 25% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2025.

Lợi nhuận KDH dự báo giảm 59%: Trong Q2/25, kết quả kinh doanh của KDH dự kiến không có nhiều đột biến so với quý trước khi hoạt động mở bán và bàn giao 2 dự án Clarita và Emeria chưa diễn ra đúng với tiến độ kỳ vọng. Lợi nhuận của công ty trong quý này được kỳ vọng vẫn chủ yếu đến từ hoạt động bàn giao phần còn lại của The Privia. Dự phóng 6T25, KDH hoàn thành 23,7% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm 2025.

NLG giảm 1%: Q2/25, NLG tiếp tục bàn giao số ít sản phẩm còn lại tại dự án Akari giai đoạn 2, các sản phẩm đất nền tại dự án Nam Long Cần Thơ, và các sản phẩm thấp tầng thuộc dự án Southgate tại Long An. Đáng chú ý chỉ trong tháng 4/2025, doanh số bán hàng của NLG tại dự án Southgate đạt hơn 1.9 nghìn tỷ đồng, đến từ 59 căn biệt thự tại các phân khu The Aqua và Park Village.

Với tình hình presale tích cực, NLG có khả năng cao đạt được kế hoạch lợi nhuận đặt ra trong Đại hội cổ đông năm 2025 với mục tiêu lợi nhuận sau thuế 701 tỷ VNĐ. Dự phóng 6 tháng năm 25, NLG hoàn thành 35,9% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2025.

Ở chiều ngược lại, DXG lợi nhuận quý tăng 97%: Q2/25, hoạt động bàn giao không có nhiều khởi sắc so với quý trước khi tiếp tục bàn giao số ít sản phẩm tại Gem Sky World. Tuy nhiên, dự án trọng điểm The Privé (Gem Riverside) đã được khởi động trong T5/2025 và ghi nhận booking tích cực (3320 booking tính đến ngày 16/6). Dự kiến dự án sẽ tiếp tục hoàn thiện phần móng và mở bán trong Q3/25. Dự phóng 6 tháng năm 2025, DXG hoàn thành 30,7% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2025.

PDR được dự báo lợi nhuận tăng 81%: Dự kiến lợi nhuận quý 2 của PDR tiếp tục đến từ bàn giao các sản phẩm thuộc dự án Bắc Hà Thanh, tăng mạnh từ mức nền thấp của cùng kỳ. Đáng chú ý, trong Q2/25, PDR đã nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án Thuận An 1, là bước tiến gần tới việc mở bán trong thời gian tới.

Thuận An 1 có thể bắt đầu đóng góp vào kết quả kinh doanh của PDR vào năm 2026. Lợi nhuận 2025 được kỳ vọng tăng mạnh từ nền thấp của năm trước. Dự phóng 6 tháng năm 2025, PDR hoàn thành 19,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2025.

Mặc dù vậy, theo MBS sẽ có nhiều tín hiệu tích cực hơn trong quý 2/2025. Trong 5 tháng đầu năm 2025, vốn FDI đăng ký đạt gần 18,4 tỷ USD, tăng 51,2% so với cùng kỳ, trong đó có 4,76 tỷ USD dành cho lĩnh vực kinh doanh Bất động sản (chiếm tỷ lệ 25,9%).

Bên cạnh đó, nhờ các khung pháp lý sửa đổi và hoàn thiện bảng giá đất, pháp lý cho các dự án bất động sản cũng được gỡ vướng và đẩy nhanh tiến độ trong Q2/2025; có thể kể đến một số ví dụ cho việc này như: phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/5000 phân khu C4 của Đồng Nai & phê duyệt quy hoạch 1/500 dự án Aqua City, hay phê duyệt 148 dự án thí điểm mở rộng loại đất làm nhà ở thương mại tại Hà Nội.

Ngoài ra, thông tin chính thức về việc sáp nhập tỉnh thành cũng dẫn đến các kỳ vọng về đồng bộ cơ sở hạ tầng và tăng động lực phát triển các dự án bất động sản mới. Theo chúng tôi, đây đều là những tín hiệu tích cực cho doanh nghiệp bất động sản Việt Nam.