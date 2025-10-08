Thời gian gần đây, stablecoin - tiền ảo neo giá trị vào một tài sản ổn định - nhận được dự quan tâm lớn của giới tài chính khi nhanh chóng phát triển từ thị trường ngách trở thành một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh nhất.

Cam kết về sự ổn định giá cả cùng sự hiệu quả của công nghệ chuỗi khối (blockchain) đã giúp stablecoin thu hút cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân.

Đồ thị thông tin dưới đây sử dụng số liệu từ báo cáo của Citi Global Insights (CGI) - bộ phận nghiên cứu của Citigroup - thể hiện quy mô thị trường stablecoin từ năm 2020 đến nay và dự báo tới năm 2030.

Năm 2020, thị trường stablecoin chỉ đạt giá trị khoảng 28 tỷ USD. Theo ước tính của Citigroup, con số này đã tăng vọt lên 282 tỷ USD vào năm 2025, tương đương mức tăng trưởng gấp 10 lần.

Sự tăng trưởng vượt bậc trong 5 năm này diễn ra khi các stablecoin nhanh chóng trở thành một công cụ thanh khoản được ưa chuộng trong giao dịch tiền ảo và các ứng dụng tài chính phi tập trung. Dù thị trường tiền ảo có sự biến động mạnh, các stablecoin lớn như Tether và Circle ngày càng được xem là cầu nối giữa thế giới tài chính truyền thống và thế giới tiền điện tử.

Theo kịch bản cơ sở của Citigroup, thị trường stablecoin có thể đạt giá trị 1,9 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Con số này là 4 nghìn tỷ USD ở kịch bản lạc quan, tức kịch bản thị trường ghi nhận sự tăng trưởng mạnh nhất.

Các nhà nghiên cứu của Citigroup cho rằng sự tăng trưởng này đến từ ba trụ cột chính: sự dịch chuyển của đồng USD và tiền gửi ngân hàng vào stablecoin, việc stablecoin thay thế các công cụ thanh toán ngắn hạn quốc tế và vai trò ngày càng tăng của stablecoin như là xương sống của quá trình ứng dụng tiền điện tử.

Như vậy, ở kịch bản cơ sở, quy mô thị trường stablecoin được dự báo tăng gấp 6,7 lần so với năm 2025. Còn ở kịch bản lạc quan, mức tăng trưởng là 14,2 lần.