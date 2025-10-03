Trong vài năm qua, stablecoin đã phát triển từ một loại tiền ảo trên thị trường ngách trở thành một loại tài sản quy mô lớn và ngày càng được giao dịch nhiều. Tiền ảo này neo giá trị vào các tài sản ổn định như USD, trái phiếu chính phủ… Ngoài hoạt động đầu tư, stablecoin cũng được dùng để thanh toán.

Đồ thị thông tin dưới đây thể hiện khối lượng giao dịch thanh toán qua stablecoin so với hai nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hàng đầu thế giới là Visa và Mastercard.

Theo đó, khối lượng giao dịch qua stablecoin tăng từ chỉ 3,3 tỷ USD năm 2018 lên 18,4 nghìn tỷ USD trong năm 2024 - tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc. Trong khi đó, khối lượng giao dịch của năm 2018 của Visa và Mastercard lần lượt là 11,3 nghìn tỷ USD và 5,9 nghìn tỷ USD, tăng lên 15,7 nghìn tỷ USD và 9,8 nghìn tỷ USD năm 2024.

Không giống như các mạng lưới thanh toán bằng thẻ truyền thống, stablecoin hoạt động trên các chuỗi khối (blockchain) công khai, cho phép giao dịch diễn ra gần như ngay lập tức mà không cần qua trung gian. Đặc điểm này là một nhân tố quan trọng giúp stablecoin ngày càng phổ biến với cả hoạt động đầu tư tiền ảo lẫn thanh toán xuyên biên giới.

Trong giai đoạn từ 2018 - 2024, stablecoin đã chứng kiến hai lần tăng đột biến về khối lượng giao dịch thanh toán. Lần đầu tiên diễn ra từ năm 2020-2021 khi khối lượng giao dịch thanh toán tăng gần gấp 6 lần từ 1,3 nghìn tỷ USD lên 8,1 nghìn USD. Lần thứ hai là vào 2023-2024, ghi nhận khối lượng giao dịch thanh toán tăng gấp hơn hai lần từ 7,6 nghìn tỷ lên 18,4 nghìn tỷ USD.