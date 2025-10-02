VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
Tình trạng pháp lý của stablecoin trên toàn cầu

Đức Anh

02/10/2025, 16:11

Stablecoin là một loại tiền ảo thường neo giá trị vào một tài sản ổn định như các đồng tiền lớn, vàng, trái phiếu chính phủ… nhằm giảm biến độ giá so với các tiền ảo hàng đầu như bitcoin hay ethereum. Thời gian gần đây, loại tiền này nhận được sự quan tâm lớn của giới đầu tư khi nhiều nền kinh tế lớn đã ban hành quy định liên quan.

Đồ thị thông tin dưới đây thể hiện tình trạng pháp lý của stablecoin trên toàn cầu.

VnEconomy

Theo đó, các quốc gia và vùng lãnh thổ được chia thành ba danh mục: Chưa có quy định cụ thể, đã đề xuất quy định hoặc đã áp dụng quy định về stablecoin.

Nhiều nền kinh tế phát triển hiện đã áp dụng quy định riêng về stablecoin. Vào tháng 7/2025, Mỹ thông qua Đạo luật Genius về stablecoin, đánh dấu một cột mốc lớn trong tiến trình phát triển của loại tiền này. Theo Đạo luật Genius, đơn vị phát hành stablecoin tại Mỹ buộc phải có 100% dự trữ được hỗ trợ bằng các tài sản có tính thanh khoản cao như USD hoặc trái phiếu kho bạc ngắn hạn và phải thực hiện các chương trình chống rửa tiền.

Một số nền kinh tế phát triển khác như EU, Nhật Bản cũng đã có quy định riêng về stablecoin.

Tuy nhiên, hầu hết các nền kinh tế đang phát triển chưa có quy định cụ thể về tiền ảo này. Trong một số trường hợp như Iraq, Algeria và Bangladesh, stablecoin thậm chí bị cấm hoàn toàn.

Một số nền kinh tế khác đã cho phép giao dịch stablecoin và đang thực hiện các bước để quản lý thị trường này. Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đề xuất một số biện pháp để quản lý stablecoin như áp đặt hạn mức chuyển stablecoin hàng ngày và hàng tháng nhằm ngăn chặn các hoạt động chuyển tiền phi pháp.

Vào tháng 3/2025, Thái Lan cũng thông báo USDT và USDC sẽ được đưa vào danh sách các loại tài sản số được phép giao dịch trong nước. Quốc gia này đang nghiên cứu quy định về stablecoin.

Từ khóa:

EU Mỹ stablecoin tài sản tài sản số tiền ảo
VnEconomy