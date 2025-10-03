Stablecoin - tiền ảo neo giá trị vào các tài sản ổn định - đang ngày càng trở nên phổ biến và thu hút sự quan tâm của giới đầu tư tài chính toàn cầu.

Bên cạnh các đồng tiền pháp định lớn như USD và tài sản ổn định khác, trái phiếu chính phủ Mỹ là một lựa chọn hàng đầu để các nhà phát hành stablecoin lựa chọn neo giá trị tiền ảo của mình vào.

Đồ thị thông tin dưới đây gồm các quốc gia và vùng lãnh thổ mua trái phiếu chính phủ Mỹ nhiều nhất, đặt trong tương quan so sánh với các nhà phát hành stablecoin từ tháng 6/2024 đến tháng 6/2025...

Cayman Islands mua trái phiếu chính phủ Mỹ nhiều nhất khi giá trị nắm giữ của vùng lãnh thổ này tăng thêm 116 tỷ USD trong giai đoạn trên. Câu hỏi đặt ra là tại sao một vùng lãnh thổ nhỏ bé ở Caribbean lại mua nhiều trái phiếu chính phủ Mỹ như vậy?

Trên thực tế, Cayman Islands không áp đặt thuế thu nhập doanh nghiệp và là nơi đặt trụ sở của nhiều quỹ phòng hộ toàn cầu. Khi các quỹ này mua trái phiếu chính phủ Mỹ, số trái phiếu này sẽ được tính vào tổng lượng nắm giữ của Cayman Islands.

Đứng sau Cayman Islands là Bỉ với giá trị trái phiếu chính phủ Mỹ tăng thêm trong thời gian trên là 115 tỷ USD.

Các nhà phát hành stablecoin, đại diện bởi Tether và Circle, đứng thứ 7 về giá trị trái phiếu chính phủ Mỹ tăng thêm. Hai nhà phát hành này đã mua trực tiếp khoảng 41 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ trong giai đoạn trên, nhiều hơn so với các quốc gia như Singapore, Na Uy và Israel.

Mối quan hệ giữa các nhà phát hành stablecoin và thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ mang lại lợi ích cho cả hai bên. Trong khi stablecoin được hưởng lợi từ niềm tin của nhà đầu tư vào trái phiếu chính phủ Mỹ như một kênh đầu tư an toàn, thị trường trái phiếu kho bạc cũng được hưởng lợi từ lực lượng nhà đầu tư mới và đông đảo.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng lớn cũng tiềm ẩn một số rủi ro về mặt hệ thống. Các nhà đầu tư stablecoin vốn có quyền quy đổi từ stablecoin về tài sản mà tiền ảo này neo giá trị. Do đó, trong trường hợp các nhu cầu quy đổi lớn, thị trường trái phiếu kho bạc sẽ chịu áp lực lớn.