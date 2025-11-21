VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
Dự báo thời điểm các công ty “ông lớn” công nghệ đạt vốn hóa 5 nghìn tỷ USD

Ngọc Trang

21/11/2025, 15:16

Đồ thị dưới đây ước tính thời điểm một số “ông lớn” công nghệ có thể đạt vốn hóa 5 nghìn tỷ USD, dựa trên phân tích của trang dịch vụ thông tin tài chính BestBrokers về xu hướng tăng trưởng vốn hóa trong 3 năm gần đây.

VnEconomy

BestBrokers dự báo Microsoft và Alphabet có thể đạt vốn hóa 5 nghìn tỷ USD trong nửa sau của năm 2026, trong khi các công ty khác như Apple và Meta có thể theo sau vào năm 2027.

Microsoft được dự báo sẽ là cái tên tiếp theo đạt mốc vốn hóa này nếu duy trì được tốc độ tăng trưởng vốn hóa bình quân khoảng 32%/năm trong 3 năm gần đây. Hiện doanh thu của công ty này vẫn chủ yếu đến từ mảng điện toán đám mây, song các lĩnh vực khác như game cũng ghi nhận đà tăng trưởng đáng kể.

Trong khi đó, Alphabet, với tốc độ tăng trưởng vốn hóa bình quân khoảng 43%/năm trong 3 năm qua, được cho là sẽ sớm “nối gót” Microsoft. Hoạt động quảng cáo cốt lõi của Google đang tiếp tục tạo ra nguồn thu lớn, qua đó tạo dư địa để tập đoàn này mạnh tay đầu tư vào các dự án trí tuệ nhân tạo (AI). Cổ phiếu Alphabet ghi nhận sức bật mạnh sau khi tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway công bố đang nắm giữ lượng cổ phần trị giá 4,9 tỷ USD tại công ty này.

Thị trường tiền số mất 1,2 nghìn tỷ USD vốn hóa trong 6 tuần

09:54, 19/11/2025

Thị trường tiền số mất 1,2 nghìn tỷ USD vốn hóa trong 6 tuần

Nvidia trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt mốc vốn hóa 5 nghìn tỷ USD

10:05, 30/10/2025

Nvidia trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt mốc vốn hóa 5 nghìn tỷ USD

20 công ty lớn sụt vốn hóa mạnh nhất 5 năm qua

20:27, 19/09/2025

20 công ty lớn sụt vốn hóa mạnh nhất 5 năm qua

Alphabet microsoft Nvidia tập đoàn công nghệ thế giới vốn hóa
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy