Trang chủ Thế giới

Thị trường tiền số mất 1,2 nghìn tỷ USD vốn hóa trong 6 tuần

Bình Minh

19/11/2025, 09:54

Thị trường tiền số toàn cầu biến động mạnh trong 6 tuần qua, khi hơn 1 nghìn tỷ USD vốn hóa đã bị “cuốn phăng”...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Sự sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh lo ngại rằng định giá cổ phiếu các công ty công nghệ đã bị đẩy lên quá cao và Mỹ có thể tạm dừng giảm lãi suất - hai nguyên nhân chính dẫn tới một làn sóng bán tháo các tài sản đầu cơ. Tổng giá trị thị trường của hơn 18.000 đồng tiền số được theo dõi bởi CoinGecko đã giảm 25% kể từ mức đỉnh ghi nhận vào ngày 6/10, làm mất đi khoảng 1,2 nghìn tỷ USD trong tổng giá trị vốn hóa.

Giá bitcoin đã giảm khoảng 28% trong cùng kỳ, xuống còn 91.700 USD, khiến đồng tiền số lớn nhất thế giới giao dịch gần mức thấp nhất kể từ tháng 4 và gần như không thay đổi so với đầu năm. Theo tờ báo Financial Times, các nhà phân tích cho rằng những khoản lỗ phát sinh từ các giao dịch đòn bẩy cao trong tháng qua đã đẩy nhanh tốc độ bán tháo.

Đợt giảm giá chóng mặt này của các tài sản kỹ thuật số là một sự đảo chiều sau khi thị trường đạt mức cao kỷ lục nhờ việc Tổng thống Donald Trump cam kết biến Mỹ thành "siêu cường bitcoin" và bổ nhiệm một nhân vật có lập trường ủng hộ tiền số vào vị trí Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) - cơ quan quản lý hàng đầu của thị trường tài chính Phố Wall.

Ông Brett Knoblauch, một nhà phân tích tiền số tại Cantor Fitzgerald, nhận định: "Bất chấp sự cởi mở của các nhà tổ chức đối với tiền số và động lực tích cực từ quy chế giám sát, lợi nhuận của thị trường tiền số từ đầu năm đến nay đã bị xóa sạch”.

Không chỉ khiến tiền số bị bán tháo, mối hoài nghi mới về việc liệu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có hạ lãi suất khi họp vào tháng 12 hay không cũng làm gia tăng lo ngại về mức định giá cao ngất ngưởng của các công ty công nghệ vốn hóa lớn như Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon… - những cái tên đang dẫn đầu làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Lãi suất giảm làm tăng sức hấp dẫn của các đồng tiền số và các tài sản rủi ro khác vì làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản này nếu so với việc đầu tư vào tài sản có lãi cố định như trái phiếu chính phủ Mỹ ngắn hạn. Ngược lại, khi lãi suất giữ cao hơn lâu hơn, các tài sản này gặp bất lợi.

Thị trường hiện đặt cược khả năng dưới 50% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12, và sự dịch chuyển kỳ vọng này là nguyên nhân quan trọng khiến chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh, với chỉ số S&P 500 hiện đã giảm khoảng 3,5% so với mức kỷ lục đóng cửa thiết lập hôm 28/10.

Tuy nhiên, chính sự đe dọa thuế quan từ Tổng thống Trump đã gây ra ngày tồi tệ nhất của thị trường tiền số trong thời gian gần đây. Hôm 10/10, việc ông Trump dọa áp thuế quan 100% lên hàng hóa Trung Quốc đã dẫn tới một cuộc thanh lý 20 tỷ USD tiền số trong các vị thế sử dụng đòn bẩy - mức giảm trong một ngày lớn nhất từng được ghi nhận - trên các sàn giao dịch được quản lý bởi nền tảng giao dịch Coinbase.

Diễn biến giá tiền số bitcoin trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/bitcoin - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá tiền số bitcoin trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/bitcoin - Nguồn: Trading Economics.

Ryan Rasmussen, trưởng bộ phận nghiên cứu tại công ty Bitwise Asset Management, nói với Financial Times: "Các nhà đầu tư tiền số rất thích đòn bẩy. Chúng ta thấy hết lần này đến lần khác rằng các nhà giao dịch nắm giữ vị thế vượt quá khả năng của của họ. Và họ luôn có ý nghĩ rằng ‘lần này sẽ khác’”.

Ông David Namdar, CEO của công ty CEA Industries, cho rằng những gì đang diễn ra không phải là sự sụp đổ của thị trường tiền số mà “là dư chấn kéo dài của sự kiện thanh lý vào tháng 10" và “các yếu tố căn bản của thị trường là không thay đổi”.

Ngoài bitcoin, 6 trong số 20 đồng tiền số lớn nhất theo giá trị thị trường đã ghi nhận mức giảm hơn 40% trong năm nay, với shiba inu, sui và avalanche mỗi đồng giảm khoảng 60%. Các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số, bao gồm các quỹ ETF bitcoin, đã ghi nhận dòng tiền chảy ra lên tới 2 tỷ USD vào tuần trước, mức lớn nhất kể từ tháng 2 năm nay - theo một báo cáo từ công ty CoinShares.

Theo dữ liệu từ trang Coinmarketcap.com, lúc hơn 9h sáng nay (19/11) theo giờ Việt Nam, đồng bitcoin giao dịch ở mức hơn 92.500 USD, tăng hơn 1,4% so với cách đó 24 tiếng nhưng đã giảm khoảng 10,4% trong vòng 1 tuần. Tổng vốn hóa của thị trường tiền số toàn cầu tại thời điểm này đạt 3,16 nghìn tỷ USD, trong đó vốn hóa của bitcoin là gần 1,85 nghìn tỷ USD.

bitcoin thế giới tiền ảo tiền số

