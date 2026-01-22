VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 3-2026 phát hành ngày 19/1/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-3-2026.html

VnEconomy

Từ khóa:

chính sách tài khóa đầu tư nước ngoài dự báo kinh tế 2025 ngân hàng nhà nước tăng trưởng GDP 2026 tăng trưởng kinh tế toàn cầu Thủ tướng Phạm Minh Chính tình hình kinh tế Việt Nam

Chủ đề:

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 03-2026
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy