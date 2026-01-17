Nên đầu tư những sản phẩm nào cho chuyến du lịch xứ lạnh?

Khi mùa đông đến gần, một chuyến du lịch đến những vùng đất lạnh giá trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Và khi đó, bạn cần chuẩn bị một số món đồ thiết yếu để có thể tận hưởng chuyến đi trọn vẹn nhất có thể...

Chỉ riêng trong ngày đầu năm 2026, hơn 3.000 lượt khách Việt đã nhập cảnh qua cửa khẩu Hà Khẩu thuộc tỉnh Vân Nam. Điểm đến được ưu tiên hàng đầu trong hành trình này là núi tuyết Jiaozi tại Côn Minh, nơi du khách có thể tận mắt chiêm ngưỡng và chạm tay vào tuyết trắng – một trải nghiệm xa xỉ đối với cư dân từ các quốc gia nhiệt đới.

Theo ghi nhận từ các đơn vị lữ hành, các dãy núi phủ tuyết trắng xóa đang trở thành xu hướng tìm kiếm hàng đầu trên mạng xã hội tại khu vực Đông Nam Á. Khu vực Tây Nam Trung Quốc, vốn thường đứng sau các tỉnh miền Bắc về danh tiếng du lịch mùa đông, nay đang dần khẳng định vị thế nhờ hệ thống núi tuyết hùng vĩ và bản sắc văn hóa dân tộc đa dạng.

Còn theo số liệu của Công ty Du lịch Việt, mùa đông năm nay thị trường Đông Bắc Á như Hàn Quốc, Nhật Bản tiếp tục thu hút sự quan tâm hàng đầu của khách Việt. Các điểm đến được khách hỏi và đặt tour nhiều gồm Hokkaido (săn tuyết, tắm onsen), Tokyo-Osaka (mua sắm, ngắm tuyết) tại Nhật Bản và Seoul - Busan - khu trượt tuyết Ganwon-do tại Hàn Quốc. Giá tour cho các chuyến đi Nhật Bản từ 25 triệu đồng, còn Hàn Quốc từ 16 triệu đồng cho hành trình 5 - 6 ngày.

Tương tự, các công ty lữ hành khác cũng ghi nhận tỷ lệ khách đặt tour đầu năm 2026 với thị trường Outbound có sự tăng trưởng rõ rệt với lượng đặt tour tăng gần 30% so với năm trước. Tỷ lệ lấp đầy tour Tết Nguyên Đán 2026 đã đạt gần 50 - 70% tính đến hiện tại, cho thấy người Việt vẫn sẵn sàng chi tiền cho những chuyến du lịch chất lượng cao và trải nghiệm độc đáo theo mùa.

Tại Công ty lữ hành Vietluxtour, lượng khách đặt tour đến nay tăng 18 - 22%, chủ yếu ở các tuyến Nhật Hàn. Vietravel cũng ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng 20% so với cùng kỳ 2024 ở các chặng tour tương tự.

Du lịch mùa đông mang lại trải nghiệm thú vị, nhưng ngoài việc chuẩn bị sức khỏe, du khách cũng nên trang bị cho mình đầy đủ vật dụng cần thiết. Khi được trang bị đúng và đủ, chúng ta có thể thoải mái khám phá, trải nghiệm cảnh đẹp xứ lạnh mà không bị gián đoạn bởi cảm giác tê cóng hay mệt mỏi.

Đầu tư vào những sản phẩm chất lượng, phù hợp với nhu cầu cá nhân không chỉ là lựa chọn tiêu dùng thông minh, mà còn góp phần tạo nên một chuyến đi đáng nhớ, trọn vẹn và an toàn hơn. Dưới đây là những gợi ý về các sản phẩm cần thiết mà bạn nên cân nhắc cho chuyến đi sắp tới.

BỐT LÔNG ẤM

Bốt lông ấm là một trong những vật dụng không thể thiếu trong hành trang du lịch đến các vùng xứ lạnh. Không chỉ có khả năng giữ nhiệt tốt, lớp lót lông bên trong còn mang lại cảm giác êm ái, dễ chịu khi di chuyển trong thời tiết giá buốt.

Bên cạnh đó, nhiều đôi được thiết kế chống thấm nước và đế chống trơn trượt giúp đôi bốt phát huy hiệu quả trên những cung đường phủ tuyết hoặc băng giá, đảm bảo sự an toàn và thoải mái cho người sử dụng trong suốt hành trình.

QUẦN ÁO GIỮ NHIỆT

Quần áo giữ nhiệt đóng vai trò như lớp quần áo trong cùng lý tưởng, giúp bảo vệ cơ thể khỏi cái lạnh cắt da trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nhờ được sản xuất từ các chất liệu chuyên dụng có khả năng giữ ấm nhưng vẫn đảm bảo độ thoáng khí và co giãn, trang phục giữ nhiệt giúp duy trì thân nhiệt ổn định mà không dày cộm, gây bí bách.

Đặc biệt, các dòng quần áo giữ nhiệt ứng dụng công nghệ Heattech ngày càng được ưa chuộng nhờ khả năng chuyển hóa độ ẩm từ cơ thể thành nhiệt, giúp giữ ấm hiệu quả ngay cả khi nhiệt độ xuống thấp. Chất liệu mỏng nhẹ nhưng ôm sát cơ thể của Heattech không chỉ tạo cảm giác thoải mái khi vận động mà còn dễ dàng kết hợp với các lớp trang phục bên ngoài, phù hợp cho cả sinh hoạt hằng ngày lẫn những chuyến du lịch tới vùng khí hậu lạnh.

KEM DƯỠNG ẨM

Kem dưỡng ẩm cũng là một sản phẩm không thể thiếu trong hành lý khi du lịch tới xứ lạnh. Thời tiết lạnh và độ ẩm thấp dễ khiến da mất nước nhanh chóng, trở nên khô ráp, bong tróc, thậm chí nứt nẻ.

Việc sử dụng kem dưỡng ẩm đều đặn không chỉ giúp bổ sung và khóa ẩm cho da, mà còn củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên, hạn chế kích ứng do gió lạnh và sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Nhờ đó, làn da duy trì được độ mềm mại, khỏe khoắn và thoải mái suốt hành trình.

KHĂN CHOÀNG, MŨ CHE TAI

Khăn choàng và mũ che tai là những phụ kiện quan trọng trong hành trình du lịch xứ lạnh. Không chỉ giúp giữ ấm vùng cổ, đầu và tai - những khu vực dễ bị nhiễm lạnh, các phụ kiện này còn đóng vai trò như “lá chắn” trước gió buốt và tuyết lạnh. Bên cạnh công năng bảo vệ sức khỏe, khăn choàng và mũ che tai còn giúp hoàn thiện tổng thể trang phục, tạo điểm nhấn phong cách và mang đến vẻ ngoài thời thượng giữa khung cảnh mùa đông.

ÁO KHOÁC LÔNG VŨ CHỐNG GIÓ

Áo khoác lông vũ chống gió là lựa chọn gần như “bắt buộc” trong hành trình khám phá các điểm đến xứ lạnh. Nhờ cấu trúc lông vũ nhẹ, khả năng giữ nhiệt cao nhưng không gây cồng kềnh, loại áo này giúp cơ thể luôn ấm áp ngay cả khi nhiệt độ xuống thấp.

Thiết kế chống gió và chống thấm nhẹ còn giúp hạn chế tối đa tác động của thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt khi di chuyển ngoài trời hoặc tham gia các hoạt động như tham quan, chụp ảnh, dạo phố. Nhờ đó, chúng ta có thể thoải mái vận động, giữ trọn năng lượng và tận hưởng chuyến đi một cách trọn vẹn, không bị gián đoạn bởi cái lạnh.