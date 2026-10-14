Du lịch tạo giá trị bền vững từ sáng kiến phát triển công nghiệp văn hóa

Tại lễ ra mắt Mạng lưới Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, thay vì đặt ra các định hướng chung, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa ra 17 "bài toán mở" gắn liền với nhu cầu thực tế của thị trường. Trước hết, là xây dựng nguồn dữ liệu để cộng đồng cùng sáng tạo…

Ảnh minh họa: Bộ VHTTDL

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức công bố Mạng lưới Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam và Danh mục "17 bài toán trọng tâm" năm 2026. Động thái này nhằm kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nghệ sĩ và các viện, trường cùng tham gia giải quyết, dựa trên mô hình hợp tác 1 + 1 + N, nơi Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp dẫn dắt, còn cộng đồng đồng hành sáng tạo và hưởng lợi.

CÙNG KIẾN TẠO NHỮNG SẢN PHẨM VÀ THƯƠNG HIỆU

Trong nhóm hạ tầng và nền tảng sáng tạo, Bộ tập trung chuẩn hóa, số hóa Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia và dự kiến mở cổng kết nối thử nghiệm năm 2026 để cộng đồng cùng khai thác. Bên cạnh đó, Sàn giao dịch công nghiệp văn hóa và Bản sao số di sản và Không gian văn hoá Cultureverse sẽ trở thành nền tảng kết nối người sáng tạo, nhà đầu tư để thương mại hóa tài sản trí tuệ.

Nhằm phục vụ sản xuất hiện đại, Phim trường số được xây dựng làm hạ tầng dùng chung, tiêu biểu là dự án phim “Thiên Mạc Hùng Ca” hướng tới phát triển sản phẩm phái sinh từ năm 2027. Lĩnh vực sân khấu cũng sẽ được nâng cấp thông qua Nền tảng công nghệ điều khiển nghệ thuật biểu diễn để làm chủ công nghệ hiện đại, cụ thể hóa bằng chương trình “Kỳ Yến” phục vụ du lịch đêm và dịp APEC 2027.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố Mạng lưới Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam. Ảnh: Bộ VHTTDL

Đối với nhóm sản phẩm giải trí và truyền thông, chương trình Thanh Âm Việt Nam sẽ phát triển chuỗi sự kiện “Giai điệu cuộc sống” cùng chương trình “Cảm hứng bất tận” lan tỏa trên 34 tỉnh, thành phố. Lĩnh vực thể thao điện tử được chú trọng với bài toán xây dựng 2 Nhà thi đấu e-Sport chuẩn quốc tế tại TP.HCM và Huế.

Đặc biệt, dự án Game thuần Việt với hai tác phẩm “Hào khí Đông A” và “Sơn Hà Dị lục” sẽ đưa lịch sử, văn hóa dân tộc vào thế giới trò chơi điện tử hiện đại, dự kiến phát hành năm 2027. Đi kèm với đó là nền tảng VNSport, một ứng dụng thể thao toàn dân giúp kết nối người tập, câu lạc bộ và thúc đẩy kinh tế thể thao.

Trong lĩnh vực xuất bản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra bài toán phát triển dịch vụ Ấn bản riêng và Tái bản theo nhu cầu, nhằm cá nhân hóa sách xuất bản và mở ra ngách thị trường mới đầy tiềm năng.

Việc công bố 17 bài toán không chỉ dừng lại ở các dự án riêng lẻ mà là lời kêu gọi chung tay kiến tạo một hệ sinh thái toàn diện, nơi mọi doanh nghiệp, nghệ nhân hay người dân đều có thể tìm thấy cơ hội biến ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm thực tế. Thước đo thành công cuối cùng là thương hiệu có thị trường và người sáng tạo có thu nhập.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng chia sẻ về 17 bài toán gắn với những sản phẩm, dịch vụ và nhu cầu cụ thể của thị trường. Ảnh: Bộ VHTTDL

Điểm đáng chú ý trong chuỗi bài toán không chỉ nằm ở sự đa dạng của các lĩnh vực, mà còn ở khả năng kết nối, bổ trợ cho nhau. Một chương trình nghệ thuật, một giải đấu e-Sport hay một lễ hội ẩm thực có thể trở thành lý do để du khách đến một thành phố, kéo theo sự phát triển của lưu trú, vận tải, mua sắm và nhiều dịch vụ khác.

Quan trọng hơn, đây không phải là 16 công việc mà Nhà nước sẽ tự mình thực hiện. Đó là những lời mời hợp tác, những bài toán mở để các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà khoa học, cơ sở đào tạo và cộng đồng sáng tạo cùng tham gia, lựa chọn lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của mình.

"Điều cần thay đổi không chỉ là cách làm ra một sản phẩm văn hóa, mà còn là cách tổ chức cả một hệ sinh thái để sản phẩm ấy có thể đến với thị trường và tiếp tục phát triển. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy hoàn thiện thể chế phát triển công nghiệp văn hóa, triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, gắn văn hóa với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế", Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định.

DU LỊCH THÊM CƠ HỘI NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Trong lĩnh vực du lịch, hệ thống Vietnam.Travel và Visit Vietnam sẽ đóng vai trò là cửa ngõ du lịch số tích hợp trí tuệ nhân tạo theo mô hình 1 + 1 + 34 + N, đồng bộ kết nối dữ liệu du lịch quốc gia.

Chương trình Sơn Thần Thủy Quái ứng dụng công nghệ 3D Mapping do Liên đoàn Xiếc Việt Nam thực hiện. Ảnh: Bộ VHTTDL

Nhằm tôn vinh tinh hoa văn hóa, hệ thống đánh giá Sao Chọn sẽ đồng hành cùng chương trình Vietnam iContent tại 10 tỉnh, thành phố trong năm 2026 để khẳng định uy tín ẩm thực Việt. Hệ sinh thái này còn mở rộng qua các thương hiệu đậm tính bản sắc như Hương Phở, Hương Trà, Men Việt, Dáng Việt... nhằm tạo nên các sản phẩm tiêu biểu mang bản sắc quốc gia.

Ông Trần Minh Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghệ Vietsens, cho biết, với vai trò là đối tác công nghệ của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đơn vị hiện đang phối hợp triển khai xây dựng nền tảng Vietnam.Travel theo hướng trở thành nền tảng cung cấp dịch vụ du lịch, kết nối du khách và các nhà cung cấp dịch vụ du lịch.

“Vietnam.Travel cũng sẽ trở thành một kênh truyền tải các giá trị đặc sắc của công nghiệp văn hóa, từ nghệ thuật biểu diễn, di sản, lễ hội, thể thao, du lịch văn hóa, sản phẩm sáng tạo, các sản phẩm trải nghiệm bản sắc Việt Nam… Vietnam.Travel cũng sẽ được kết nối với các lĩnh vực liên quan hỗ trợ du khách như y tế, đường sắt, hàng không, các dịch vụ kết nối thanh toán không biên giới,” ông Trần Minh Huy chia sẻ.

Trang Vietnam.Travel hỗ trợ du khách quốc tế tìm kiếm những trải nghiệm yêu thích của mình tại Việt Nam. Ảnh: Bộ VHTTDL

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Long, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Tập đoàn Sun Group, nhận định mức chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam còn thấp. Theo số liệu thống kê, mức chi tiêu này khoảng 700 USD, trong khi mức chi tiêu của khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài khoảng 2.200 USD.

Một trong những nguyên nhân là du khách quốc tế đang sử dụng nhiều nền tảng nước ngoài để tìm kiếm thông tin, nghiên cứu và đặt dịch vụ. Do đó, cả nguồn thu và dữ liệu du lịch có nguy cơ tập trung chủ yếu trên các nền tảng nước ngoài. Điều này đặt ra yêu cầu phát triển các nền tảng số có khả năng kết nối, hỗ trợ du khách và doanh nghiệp. Với sáng kiến Visit Vietnam, Sun Group mong muốn góp phần phát triển giải pháp du lịch số thông minh, an toàn và mang đậm tính bản địa.

Visit Vietnam hướng tới phát triển trợ lý du lịch thông minh đa ngôn ngữ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tìm kiếm thông tin, tư vấn và đặt dịch vụ. Trải nghiệm được cá thể hóa theo nhu cầu của du khách, đồng thời hướng tới mô hình thương mại có sự hỗ trợ của AI (agentic commerce).

Việc nền tảng kết hợp với các đối tác quốc tế như Google và Visa trong chia sẻ dữ liệu cũng là một định hướng được đặt ra nhằm nâng cao khả năng kết nối và chất lượng trải nghiệm du lịch. Từ đó, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành và đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế đất nước ở mức hai con số.