Nhiều địa phương “tung” kế hoạch kích cầu du lịch cuối năm
TTường Bách
Chọn cỡ chữ
Khi du lịch biển dần lắng nhịp, những điểm đến sinh thái cộng đồng, văn hóa lịch sử... trên cả nước được các doanh nghiệp lữ hành đẩy mạnh khai thác trong ba tháng cuối năm. Cùng với những tour nội tỉnh, nhiều chương trình được thiết kế theo hướng liên kết các điểm đến...
Cuối năm là thời điểm nhiều gia đình bắt đầu lên kế hoạch
cho những chuyến du lịch, nghỉ ngơi sau một năm làm việc. Theo ông Bùi Thanh
Tú, Giám đốc Marketing Công ty Du lịch BestPrice, nhu cầu du lịch nội địa dịp
cuối năm đang có dấu hiệu cải thiện, nổi bật ở nhóm khách gia đình, khách đoàn
doanh nghiệp và khách lựa chọn các kỳ nghỉ ngắn.
Dù nhu cầu có dấu hiệu cải thiện, du
khách có xu hướng so sánh nhiều lựa chọn trước khi quyết định và chỉ sẵn sàng
chi trả khi nhận thấy giá trị tương xứng với chi phí bỏ ra. Trong bối cảnh nhu cầu du lịch cuối năm có xu hướng tăng, việc
lên kế hoạch sớm giúp du khách chủ động hơn về ngân sách, lịch trình và phương
án di chuyển.
LÂM ĐỒNG
Festival Hoa Đà Lạt từ lâu đã là một trong những “điểm hẹn”
quan trọng của du lịch Lâm Đồng dịp cuối năm. Năm 2026, sự kiện được tổ chức
vào cuối tháng 12, với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”.
Không chỉ tập trung tại quảng trường Lâm Viên, Festival năm nay lan tỏa đến các phường, xã. Các công trình hoa, tuyến đường hoa, tiểu cảnh
và không gian cảnh quan được đầu tư theo hướng tiếp tục duy trì ít nhất đến qua Tết Nguyên đán. Cách làm này đưa festival ra khỏi những ngày
cao điểm, đồng thời tạo thêm không gian để người dân và du khách thưởng lãm, trải
nghiệm.
Trong 11 chương trình chính, bên cạnh khai mạc và bế mạc còn
có trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh; hội thảo khoa học, công nghệ và đổi mới
sáng tạo; phiên chợ rau - hoa và phố trà - cà phê - rượu vang; giải Dalat
Palace Floral Golf Invitational; liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc
khu vực miền Trung - Tây nguyên và Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam năm 2026; bế
mạc Liên hoan tiếng hát truyền hình Lâm Đồng lần thứ nhất; Carnival ban nhạc và
nhóm nhảy hiện đại...
Nhiều doanh nghiệp cũng chủ động đưa ra ưu đãi riêng cho người
dân trong tỉnh, qua đó khuyến khích người dân khám phá những sản phẩm ngay trên
quê hương mình. Như tại Lâu đài Rượu vang RĐ giảm giá vé 120.000
đồng, áp dụng đến hết ngày 31/12. Tuyến tàu Đà Lạt -
Trại Mátcũng giảm 40% giá vé cho người
dân trong tỉnh đến hết ngày 31/10.
THÁI NGUYÊN
Trước thềm Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên 2026, diễn ra
từ ngày 30/10 đến 7/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết
đoàn tàu du lịch Hà Nội - Thái Nguyên với chủ đề "Hành trình về với xứ
Trà" đang mở ra mô hình du lịch kết hợp trải nghiệm đường
sắt với khám phá văn hóa địa phương.
Dự kiến, có 6 chuyến tàu phục vụ du khách trong các ngày 30,
31/10 và 1, 5, 6, 7/11. Ông Nguyễn Hữu Cường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch
Thái Nguyên, cho biết các đơn vị đã xây dựng 5 chương trình tham quan gắn với
tuyến đường sắt. Trong đó, chương trình "Tân Cương tinh hoa - Sắc bản
Thái Hải" đưa du khách đến vùng chè Tân Cương, tìm hiểu quy trình sản xuất,
thưởng trà và trải nghiệm văn hóa cộng đồng tại Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc
sinh thái Thái Hải.
Ảnh: Tràng An Travel, Dạ Hương Tourist
Với những người yêu thiên nhiên, chương trình kết nối vùng
chè Cầu Đá, La Bằng với hồ Núi Cốc mang đến cơ hội khám phá cảnh quan, tìm hiểu
nghề chè và trải nghiệm du lịch sinh thái. Trong khi đó, hành trình "Huyền tích Đuổm - Hương trà
Khê Cốc" kết hợp tham quan Đền Đuổm, tìm hiểu những câu chuyện lịch sử gắn
với danh tướng Dương Tự Minh và khám phá văn hóa trà địa phương.
Hai chương
trình còn lại mở rộng phạm vi trải nghiệm. "Mây ngàn Shan Tuyết - Sóng nước
Hồ Ba Bể" được thiết kế trong 2 ngày, kết nối vùng chè Shan Tuyết Bằng
Phúc với hồ Ba Bể, động Hua Mạ và các điểm đến gắn với đời sống cộng đồng. Còn
"Sắc màu di sản - Hương trà Trại Cài" kết hợp tham quan di tích, trải
nghiệm vùng chè Trại Cài, tìm hiểu quy trình chế biến trà, khám phá Bảo tàng
Văn hóa các dân tộc Việt Nam và tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Festival
Trà.
CAO BẰNG
Chuẩn bị cho mùa du lịch cuối năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch tỉnh Cao Bằng phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai chương
trình kích cầu du lịch với 160 gói ưu đãi của 110 đơn vị, trải rộng từ lưu trú,
ẩm thực, lữ hành đến vận chuyển và mua sắm đặc sản.
Trong lĩnh vực lưu trú, 50 đơn vị đăng ký 58 gói, giảm 10 - 30%
giá phòng và kèm nhiều tiện ích. Điển hình, Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh (Giao
Tế) giảm 30% giá phòng. Khách sạn Dương Hà giảm đến 30%, miễn phí gửi xe và tặng
cà phê sáng. Nasan Green Farm giảm 10 - 30% khi khách đặt từ 4 phòng. Hợp tác xã Pá Mế (Mế Farmstay) giảm 25% giá phòng từ đêm thứ 2, tặng trải nghiệm chèo SUP/bè gỗ và ngâm chân
thảo mộc...
Ở nhóm ẩm thực, 11 nhà hàng, cơ sở kinh doanh đăng ký 15 gói
ưu đãi, combo và trải nghiệm hương vị địa phương. Trong khi đó, 22 cơ sở mua sắm
đặc sản triển khai 44 gói kích cầu đối với các sản phẩm như chè Kolia, thạch
đen, miến dong, bánh khảo, lạp xưởng. Công ty TNHH Hatodo áp dụng chiết khấu
10% hóa đơn và giảm 15% cho các dòng trà đặc sản.
Lĩnh vực lữ hành, Công ty Cổ phần
Du lịch Cao Bằng giảm 80.000 đồng/người cho tour liên kết biên giới quốc tế “Bản
Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc)”, còn 710.000 đồng/khách đối với đoàn
từ 10 người... Các gói
kích cầu đã được rà soát, thẩm định và chuẩn hóa thông tin, công khai địa chỉ,
số điện thoại và mã QR. Du khách có thể tra cứu thông tin trên Cổng thông tin du lịch của tỉnh.
QUẢNG NINH
Thực hiện Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 18/8/2026 của UBND
thành phố Quảng Ninh, cộng đồng doanh
nghiệp du lịch trên địa bàn đã đồng loạt triển khai nhiều chính sách ưu đãi. Cụ thể, hơn 20 cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao áp dụng
mức ưu đãi từ 20% đến trên 60%, đi kèm bữa sáng, bữa chính, đồ uống, dịch vụ
chăm sóc sức khỏe và các tiện ích dành cho khách lưu trú.
Trong đó, Mường Thanh Luxury Hạ Long Centre Hotel giảm 55%. FTE Hạ Long giảm từ 46 – 60%. Mường Thanh Quảng Ninh giảm từ 40 - 57%. À La
Carte Hạ Long giảm 40%. Hoàng Gia Hạ Long giảm từ 30 – 40%... Các gói nghỉ dưỡng
kết hợp dịch vụ giúp du khách có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu và khả năng
chi trả. Nhiều nhà hàng, đơn vị dịch vụ cũng tham gia bằng chính sách tặng đồ uống,
ưu đãi trực tiếp.
Cùng các gói lưu trú, tham quan, ẩm thực, vận chuyển là
chương trình “Hộ chiếu Di sản vịnh Hạ Long - Yên Tử” kết nối các sản phẩm, điểm
đến gắn với Di sản thế giới vịnh Hạ Long, Yên Tử, Bạch Đằng, Bảo tàng Quảng
Ninh, các làng nghề truyền thống triển khai từ thu đông tới hết năm 2026.
Trên nền sản phẩm đó, các sự kiện được bố trí theo nhiều “mạch”
để tạo thêm lý do đến và ở lại cho du khách: Lễ hội mùa thu
Yên Tử, Bình Liêu Then Festival, Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh; Marathon quốc tế Di sản Hạ Long, Global Gate Halong ESG++ Marathon; Triển lãm Đặc sản vùng miền Sắc thu Quảng Ninh... Tại khu vực
trung tâm của thành phố, Halo Bay Show, VuiFest, pháo hoa định kỳ, cùng giao
lưu Việt Nam - Quảng Tây, Countdown cuối năm... tạo thêm nhịp sôi động từ các gói
sản phẩm liên kết.
Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định nhiều sự kiện, ưu đãi
chưa đồng nghĩa với một mùa du lịch hấp dẫn nếu thiếu sự liên kết. Khi sự
kiện được đóng thành tour, combo và chuỗi dịch vụ, du khách có thể tiếp tục
khám phá ẩm thực, di sản, mua sắm. Khi đó, sự kiện mới thực sự trở thành “cửa
vào” của một hành trình.
Chính vì vậy, những tín hiệu ban đầu từ các sản phẩm mới cần
tiếp tục được nối thành một hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ. Các địa phương cần
tăng liên kết về lịch trình, giao thông, thông tin, ưu đãi và chất lượng phục vụ
giữa các điểm đến. Kinh tế đêm cũng phải có thêm trải nghiệm đặc trưng, thay vì
chỉ kéo dài giờ hoạt động. Hiệu quả kích cầu vì thế không chỉ nằm ở lượng khách,
mà còn ở thời gian lưu trú, mức chi tiêu và khả năng quay lại.
Thành phố Huế thống nhất chủ trương đầu tư mái che tuyến phố đi bộ Chu Văn An – Phạm Ngũ Lão – Võ Thị Sáu, đồng thời chỉnh trang công viên ven sông An Cựu. Các dự án được định hướng triển khai đồng bộ, gắn cải thiện cảnh quan đô thị với phát triển dịch vụ, du lịch và kinh tế ban đêm...
Hơn 800.000 du khách đã tham gia bình chọn trên nền tảng European Best Destinations, lựa chọn 20 chợ Giáng sinh hàng đầu châu Âu năm 2026. Đứng đầu danh sách là Craiova của Romania, tiếp theo là Zurich (Thụy Sĩ), Riga (Latvia), Lisbon (Bồ Đào Nha) và Debrecen (Hungary)…
Với kết quả tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm, ngành du lịch tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ thu hút khách quốc tế trong mùa cao điểm cuối năm, đồng thời chuẩn bị nền tảng chính sách, sản phẩm và thị trường cho giai đoạn phát triển tiếp theo…
Lễ Cơm Mới không chỉ là dịp tạ ơn thần linh, tổ tiên sau một mùa sản xuất mà còn lưu giữ tri thức dân gian, phong tục và nếp sống của người Dao Tiền ở xóm Sưng, xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ. Qua từng món ăn, những câu chuyện về mùa màng, tình thân và sự gắn kết cộng đồng được trao truyền qua nhiều thế hệ...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.