Dừng gia hạn bảo hiểm y tế 2027 nếu nợ bảo hiểm xã hội qua mốc 31/12/2026

Để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh không bị đứt quãng trong dịp Tết và suốt năm 2027, Bảo hiểm xã hội TP.HCM vừa phát đi thông báo khẩn, yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động hoàn thành nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đúng hạn. Nếu để tình trạng chậm đóng kéo dài qua mốc 31/12/2026, sẽ khiến thẻ bảo hiểm y tế năm mới chưa thể gia hạn...

Người dân đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh: Thu Hằng.

Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội TP.HCM đề nghị các đơn vị lưu ý các mốc thời gian nộp hồ sơ, chuyển tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cấp giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của năm 2027.

Theo đó, đối với đơn vị sử dụng lao động, để đảm bảo giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế liên tục trong các kỳ nghỉ lễ, Tết cuối năm 2026 và đầu năm 2027, đồng thời gia hạn giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế cho cả năm 2027 (từ ngày 1/1/2027 đến 31/12/2027), Bảo hiểm xã hội TP.HCM yêu cầu đơn vị chuyển nộp đầy đủ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (bao gồm số tiền truy thu, tiền lãi chậm đóng nếu có) đúng thời hạn.

Chậm nhất ngày 31/10/2026: Chuyển nộp đầy đủ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp tính đến tháng 10/2026 để đảm bảo giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong tháng 11/2026.

Chậm nhất ngày 25/11/2026: Chuyển nộp đầy đủ tiền đóng tính đến tháng 11/2026 để đảm bảo giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong tháng 12/2026.

Chậm nhất ngày 25/12/2026: Chuyển nộp đầy đủ tiền đóng tính đến tháng 12/2026 để gia hạn giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế năm 2027.

Trường hợp đến ngày 31/12/2026, nếu đơn vị còn chậm đóng thì chưa được cấp giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của năm 2027.

Sau khi chuyển nộp tiền đầy đủ, đơn vị lập hồ sơ điện tử 604 (ghi vào Mẫu TK3-TS nội dung: đề nghị cấp giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế năm 2027) gửi đến cơ quan Bảo hiểm xã hội để được gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2027.

Đối với trường hợp khẩn cấp, đơn vị liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội đang quản lý để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

Các đơn vị sử dụng lao động cũng được yêu cầu rà soát danh sách người lao động đang nghỉ thai sản, nghỉ không hưởng lương, nghỉ ốm,…, và báo cáo hồ sơ cập nhật tình hình lao động phát sinh kịp thời hàng tháng để trùng khớp số lượng thẻ bảo hiểm y tế gia hạn năm 2027 theo đúng quy định.

Đối với cơ sở giáo dục và đào tạo, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện học sinh được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế, bao gồm 50% ngân sách Trung ương và 50% ngân sách địa phương hỗ trợ thêm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.

Do vậy, các cơ sở giáo dục và đào tạo nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026 – 2027 chậm nhất ngày 20/12/2026 để thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2027.

Đối với cơ sở giáo dục và đào tạo có quản lý sinh viên, thực hiện chuyển tiền thu bảo hiểm y tế của sinh viên trước ngày 20/12/2026.

Trường hợp số lượng sinh viên tham gia lớn (từ 5.000 người trở lên), cơ sở giáo dục và đào tạo chưa thu thập thông tin đầy đủ để lập hồ sơ, thì phải chuyển tiền đóng bảo hiểm y tế sinh viên của năm học 2026 - 2027 trước ngày 25/12/2026. Đồng thời, nộp hồ sơ điện tử 603 trong tháng 1/2027 để thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2027.

Đối với cơ quan quản lý người chỉ tham gia bảo hiểm y tế và Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng, việc đối chiếu và thanh toán tiền mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2026 cần hoàn thành chậm nhất ngày 28/12/2026.

Cùng thời hạn này, đơn vị cần nộp hồ sơ điện tử 603 gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội để cấp giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế từ ngày 1/1/2027 cho người tham gia kịp thời.