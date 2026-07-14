Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chuyển tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội

Một số đối tượng xấu đã mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc Viện Kiểm sát nhân dân, để liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp yêu cầu chuyển tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội vào số tài khoản cá nhân, nhằm chiếm đoạt tài sản...

Ảnh minh họa: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ngày 14/7, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội cho biết thời gian gần đây, cơ quan này ghi nhận xuất hiện các đối tượng mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc Viện Kiểm sát nhân dân. Các đối tượng hệ với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động bằng điện thoại, tin nhắn để yêu cầu chuyển số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp vào tài khoản ngân hàng cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự công ích, và Chỉ thị số 04-CT/TU của Thành ủy Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và Viện Kiểm sát nhân dân các khu vực, gửi thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động.

Trong có có nội dung yêu cầu khắc phục tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp theo quy định.

Tuy nhiên, lợi dụng việc các cơ quan chức năng đang triển khai nội dung trên, đã có một số đối tượng xấu, mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội, hoặc Viện Kiểm sát nhân dân liên hệ trực tiếp với đơn vị sử dụng lao động qua điện thoại, tin nhắn yêu cầu chuyển số tiền chậm đóng vào số tài khoản ngân hàng cá nhân, mà không phải tài khoản của cơ quan Bảo hiểm xã hội. Đây là hành vi lừa đảo, không đúng quy trình thực hiện của cơ quan nhà nước.

Để tránh bị lợi dụng, lừa đảo, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị sử dụng lao động nâng cao cảnh giác.

Đồng thời, lưu ý các đơn vị sử dụng lao động chỉ thực hiện chuyển tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp vào tài khoản thu chính thức của cơ quan Bảo hiểm xã hội. Số tài khoản này được công khai trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội.

Tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân theo yêu cầu qua điện thoại, tin nhắn hoặc các hình thức liên hệ không chính thống.

Khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu nghi vấn, cần chủ động kiểm tra, xác minh thông tin với cơ quan Bảo hiểm xã hội trước khi thực hiện giao dịch.

Để tra cứu danh sách tài khoản thu chính thức và được hướng dẫn, hỗ trợ, các đơn vị sử dụng lao động có thể liên hệ các kênh thông tin chính thức của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội gồm: Trang thông tin điện tử: https://hanoi.baohiemxahoi.gov.vn; Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/bhxhtphanoi (đã được cấp tick xanh); Zalo Offcial Account: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội (đã được cấp tick vàng); Số hotline của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội: 024.37236555.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thường xuyên cập nhật thông tin từ các kênh chính thống của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả mạo để bảo vệ tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị, cũng như bảo đảm việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.