Đường đi lạm phát của Mỹ và Trung Quốc 10 năm qua

Lạm phát tại Mỹ và Trung Quốc có xu hướng trái ngược nhau kể từ sau đại dịch Covid-19 và chênh lệch lớn nhất vào tháng 3/2024.

Tại Mỹ, sau đại dịch, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Mỹ tăng với tốc độ mạnh nhất khoảng 4 thập kỷ, buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mạnh tay tăng lãi suất để kìm chế đà tăng giá cả. Đến nay, lạm phát tại nền kinh tế lớn nhất thế giới đã hạ nhiệt đáng kể nhưng vẫn ở mức hơn so với mục tiêu 2% của Fed.

Tháng 2/2025, CPI tại Mỹ tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, giảm so với mức tăng 3% của tháng 1. Xét theo tháng, CPI tháng 2 tăng 0,2% so với tháng đầu năm. Giới phân tích dự báo chỉ số này sẽ tăng mạnh hơn trong vòng 12 tháng tới do các chính sách kinh tế, bao gồm thuế quan, của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Rủi ro lạm phát cao dai dẳng đã khiến Fed hạ lãi suất chậm hơn so với các dự báo trước đây. Sau cuộc họp chính sách tiền tệ gần đây, cơ quan này quyết định giữ nguyên mức lãi suất hiện hành và dự kiến sẽ có 2 lần hạ lãi suất trong năm nay.

Tại Trung Quốc, tình hình ngược lại hoàn toàn. Nền kinh tế thứ hai thế giới hiện đã rơi vào trạng thái giảm phát. Tháng 2/2025, CPI của Trung Quốc sụt mạnh hơn dự báo với mức giảm 0,7%. Đây là lần đầu tiên trong vòng 13 tháng trở lại đây chỉ số này giảm, còn chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) của Trung Quốc đã giảm liên tục từ tháng 9/2022.

Với áp lực giảm phát gia tăng, thời gian tới, Bắc Kinh dự kiến đưa ra nhiều biện pháp kích thích kinh tế. Từ sau đại dịch Covid-19, tiêu dùng yếu là một thách thức với nền kinh tế Trung Quốc, trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu - một trụ cột của tăng trưởng kinh tế - đối mặt nhiều thách thức từ bên ngoài và khủng hoảng bất động sản dai dẳng.

Do đó, một trong những ưu tiên hàng đầu hiện tại của Chính phủ Trung Quốc là thúc đẩy tiêu dùng. Gần đây, Bắc Kinh công bố “Kế hoạch hành động đặc biệt để thúc đẩy tiêu dùng” bao gồm nhiều biện pháp quyết liệt để tạo động lực cho tiêu dùng nội địa.