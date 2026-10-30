Thứ Sáu, 30/10/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

ECB giữ nguyên lãi suất dù lạm phát cao gần gấp đôi mục tiêu

B Bình Minh

ECB đang đối mặt với những thách thức lớn gồm lạm phát tăng cao theo giá năng lượng và thị trường trái phiếu chính phủ Pháp bán tháo...

Ảnh minh họa - Ảnh: DW.
Ảnh minh họa - Ảnh: DW.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 29/10 đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt chỉ vài giờ sau khi Chủ tịch Christine Lagarde thông báo bà sẽ từ nhiệm sớm, trong bối cảnh áp lực lạm phát ở khu vực eurozone tăng cao và thị trường trái phiếu chính phủ Pháp biến động mạnh trong thời gian gần đây.

Cuộc họp chính sách tiền tệ lần này của ECB diễn ra trong bầu không khí ảm đạm khi bà Lagarde tuyên bố sẽ từ nhiệm vào tháng 2 năm tới, sớm hơn 8 tháng so với thời điểm nhiệm kỳ 8 năm của bà chính thức kết thúc vào tháng 10/2027. Thông báo về việc bà Lagarde rời cương vị chủ tịch ECB được đưa ra chỉ vài giờ trước khi ECB công bố quyết định giữ nguyên lãi suất cho vay ở mức 2,5%, một kết quả không nằm ngoài dự báo của thị trường và đồng điệu với quyết định duy trì lãi suất mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra trước đó một ngày.

Quyết định giữ nguyên lãi suất của Hội đồng Điều hành ECB - cơ quan ấn định lãi suất cho 21 quốc gia sử dụng đồng euro - được đưa ra sau hai đợt tăng lãi suất trong năm nay, với lần tăng gần nhất là vào tháng 9 vừa qua.

ECB đang đối mặt với những thách thức lớn khi làn sóng bán tháo trái phiếu chính phủ Pháp đang đẩy chi phí vay vốn trên toàn eurozone tăng cao, và tốc độ lạm phát hàng năm ở khu vực này trong tháng 9 là 3,8%, cao gần gấp đôi mục tiêu 2% mà ECB đề ra và tăng tốc mạnh so với mức 3,2% của tháng 8.

Giá năng lượng leo thang mạnh do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đã đẩy lạm phát leo thang trên toàn cầu, và châu Âu là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất do mức độ phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu. Giá khí đốt trên sàn TTF ở Hà Lan - giá tham chiếu của thị trường khí đốt châu Âu - trong tuần này có lúc vượt 100 euro/MWh, cao gấp gần 4 lần so với đầu năm.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, ECB cho biết giá năng lượng "tiếp tục tăng, tạo ra rủi ro khiến lạm phát cao hơn dự kiến, đồng thời gây áp lực suy giảm đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế". ECB cũng lưu ý rằng lạm phát cơ bản "cho đến nay vẫn tương đối ổn định và tiền lương chưa có phản ứng đáng kể nào ở giai đoạn này". Tuy nhiên, ngân hàng này cảnh báo rằng quy mô và thời gian kéo dài của cú sốc năng lượng "nhiều khả năng sẽ đẩy lạm phát tăng lên và làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế".

Các nhà hoạch định chính sách tiền tệ cũng thừa nhận rằng điều kiện tài chính "đã thắt chặt hơn kể từ cuộc họp trước, dẫn tới khả năng gây áp lực lên lạm phát và tăng trưởng", đồng thời nhắc lại rằng ECB "không cam kết trước về một lộ trình lãi suất cụ thể".

Về việc bà Lagarde từ nhiệm sớm, ECB không đưa ra lý do, nhưng các thông tin xuất hiện từ tháng 2 đã liên kết sự việc này với cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào tháng 4/2027.

Động thái từ nhiệm sớm của bà Lagarde được cho là sẽ tạo điều kiện cho các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) có thời gian rộng rãi hơn để chọn người kế nhiệm trước khi cuộc bầu cử tổng thống Pháp diễn ra - cuộc bầu cử mà theo các cuộc thăm dò, ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen đang chiếm ưu thế. Bà Le Pen là một người có quan điểm hoài nghi về hội nhập trong EU, nên một chiến thắng thuộc về bà có thể gây trở lại cho việc bổ nhiệm một chủ tịch ECB mới.

Hai ứng cử viên Pablo Hernandez de Cos của Tây Ban Nha và Klaas Knot của Hà Lan, đều là những cựu thống đốc ngân hàng trung ương mỗi nước, đang được xem là những ứng cử viên sáng giá nhất thay thế bà Lagarde.

Vấn đề ở Pháp - quốc gia đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị và tài khóa - có thể tác động không nhỏ tới chính sách của ECB trong thời gian tới.

Chi phí vay nợ kỳ hạn 10 năm của chính phủ Pháp đã tăng lên trên 5% vào tuần trước, lần đầu tiên kể từ năm 2002. Trong phiên ngày 29/10, lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp kỳ hạn 10 năm ở mức khoảng 5%, chênh cao hơn khoảng 1,55 điểm phần trăm so với lợi suất trái phiếu chính phủ Đức cùng kỳ hạn.

Tuần trước, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s vẫn giữ nguyên xếp hạng Aa3 đối với Pháp nhưng đưa ra triển vọng tiêu cực, trong bối cảnh quốc hội nước này đang chia rẽ và gặp khó khăn trong việc thông qua ngân sách cho năm tới.

Trong một báo cáo, ngân hàng ING của Hà Lan ước tính rằng sự gia tăng lợi suất trái phiếu chính phủ ở châu Âu kể từ tháng 9 đã tạo ra tác động tương đương với việc tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm ở Đức và gần 0,5 điểm phân trăm ở Pháp. Các nhà phân tích của ING cho rằng bằng cách đẩy lợi suất tăng, thị trường trái phiếu đã làm bớt phần việc thắt chặt của ECB.

Cho đến nay, bà Lagarde đã dập tắt hy vọng về một gói cứu trợ dành cho Pháp. Phát biểu tại Bangkok hồi đầu tháng này, bà cho biết: "Giải pháp chính và ưu tiên hàng đầu nằm ngay tại nước Pháp, thông qua các chính sách tài khóa".

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

châu Âu VnEconomy chính sách tiền tệ VnEconomy ecb VnEconomy eurozone VnEconomy kinh tế châu Âu VnEconomy lãi suất VnEconomy lạm phát VnEconomy ngân hàng trung ương VnEconomy thế giới VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Khủng hoảng khí hậu đe dọa kinh tế thế giới: Cảnh báo từ 20 năm trước chưa được lắng nghe

Khủng hoảng khí hậu đe dọa kinh tế thế giới: Cảnh báo từ 20 năm trước chưa được lắng nghe

Báo cáo Stern công bố cách đây 20 năm đã chỉ ra rằng chi phí không hành động trước biến đổi khí hậu lớn hơn chi phí ứng phó, đồng thời khẳng định tăng trưởng kinh tế có thể song hành với cắt giảm phát thải. Tuy nhiên, những mô hình kinh tế truyền thống vẫn đang khiến nhiều chính phủ, doanh nghiệp đánh giá thấp rủi ro khí hậu và chậm chuyển đổi…

VnEconomy Xem thêm
Kinh tế Chuyển động 24h Kinh doanh

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Nhà ở cho thuê được Đảng và Nhà nước ta xác định là một phân khúc chiến lược và dài hạn. Ảnh: Thanh Xuân

VnEconomy Cần có quy hoạch đất dành riêng cho mục đích phát triển nhà cho thuê

Theo nhận định của các chuyên gia, so với môi trường đầu tư cách đây vài năm thì thời điểm hiện tại nhà đầu tư cần chuyển hướng nhìn vào khả năng thanh khoản, khả năng đáp ứng nhu cầu thực... để dự án trở thành hàng hóa có khả năng thanh khoản. Nếu không sẽ dễ rơi vào tình cảnh tồn kho như số liệu Bộ Xây dựng vừa công bố mới đây.

AI Điểm tin

VnE TV
Sửa Luật cần xác lập rõ quyền đối với phần đất gắn với công trình. Ảnh: Thanh Xuân

VnEconomy Sửa luật cần xác lập rõ quyền đối với phần đất gắn với công trình

Đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu không quy định rõ, việc mở rộng quyền sở hữu công trình có thể dẫn đến cách hiểu rằng người mua đồng thời được nhận quyền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích sàn, trong khi Nghị quyết số 21-NQ/TW của Trung ương đã đặt ra giới hạn rất rõ về vấn đề này.

Dòng sự kiện

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...

48 bài viết

Xem tất cả
Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...

9 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy