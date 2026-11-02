El Niño duy trì cường độ rất mạnh, gần 100 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục
HHằng Anh
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Trong tháng 10/2026 ghi nhận 61 trạm có nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày đạt và vượt giá trị lịch sử, đồng thời có 98 trạm khí tượng có nhiệt độ trung bình tháng đạt và vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ. Dự báo từ tháng 11/2026-1/2027, nhiệt độ trung bình cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm; không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn và rét đậm, rét hại xuất hiện muộn hơn với số ngày phổ biến thấp hơn...
Chiều ngày 2/11/2026, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn, đã phát thông tin khí hậu tháng 10/2026 và nhận định khí hậu từ tháng 11/2026 đến tháng 01/2027.
Theo dự báo, thời kỳ từ tháng 11/2026 đến tháng 01/2027, trạng thái El Niñotiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất rất cao ở
mức 96% và tăng hơn so với dự báo cùng thời kỳ tháng trước là 3% (trong đó xác
suất El Niño đạt cường độ mạnh chỉ còn là 4%).
NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH
TRÊN CẢ NƯỚC PHỔ BIẾN CAO HƠN TRUNG BÌNH NHIỀU NĂM
Đánh giá về diễn biến nhiệt độ trung bình tháng 10/2026, Trung
tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết nhiệt độ trung bình trên hầu khắp
cả nước phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C. Riêng khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ trung bình
cao hơn 2-3 độ C; ngoại trừ một số nơi ở Nam Bộ, nhiệt độ trung bình cao hơn từ
0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Nhiệt độ trung
bình tháng 10/2026 trên phạm vi toàn quốc là 26,3 độ C, cao hơn trung bình nhiều
năm cùng thời kỳ là 1,74 độ C. Đây là giá trị cao nhất từng ghi nhận được trong
chuỗi số liệu quan trắc kể từ năm 1961.
Trong tháng 10/2026, cơ quan khí tượng đã ghi nhận 61 trạm
có nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày đạt và vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ; đồng
thời cũng ghi nhận được 98 trạm khí tượng có nhiệt độ trung bình tháng đạt và
vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ, trong đó chủ yếu là tại khu vực Bắc Bộ (có
87 trạm khí tượng).
Nhận định về khí hậu từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, Trung
tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia nêu rõ: trạng thái El Niño tiếp tục duy
trì cường độ rất mạnh với xác suất rất cao ở mức 96%.
Dự báo, tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ
biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1-2 độ C. Tháng 12/2026 và
tháng 01/2027, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ
0,5-1,5 độ C, riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn từ 1-2 độ C.
XU HƯỚNG THIẾU HỤT
MƯA, KHÔNG KHÍ LẠNH CÓ KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG YẾU HƠN, RÉT ĐẬM XUẤT HIỆN MUỘN
Về lượng mưa, tháng 11-12/2026, dự báo Bắc Bộ có xu hướng
mưa cao hơn trung bình nhiều năm, trong khi Trung Bộ phổ biến thiếu hụt lượng
mưa.
Cụ thể trong tháng 11/2026, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ phổ biến
từ 50-100 mm, có nơi cao hơn. Trong tháng 12/2026 và tháng 1/2027, lượng mưa tại
khu vực này phổ biến từ 30-60 mm mỗi tháng, có nơi cao hơn.
Tại Trung Bộ, lượng mưa có sự khác biệt giữa các khu vực.
Trong tháng 11/2026, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến từ 40-80 mm, có
nơi cao hơn. Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến
từ 200-400 mm, có nơi cao hơn. Trong khi đó, Cao nguyên Trung Bộ có lượng mưa
phổ biến từ 30-50 mm.
Sang tháng 12/2026, tổng lượng mưa tại khu vực từ Thanh Hóa
đến Hà Tĩnh phổ biến từ 30-60 mm, có nơi cao hơn. Khu vực từ Quảng Trị đến TP.
Huế và duyên hải Nam Trung Bộ đạt khoảng 150-300 mm, có nơi cao hơn. Với cao
nguyên Trung Bộ phổ biến từ 10-20 mm, có nơi cao hơn.
Đến tháng 1/2027, lượng mưa tại Thanh Hóa đến Hà Tĩnh giảm
còn 20-40 mm, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến
từ 50-100 mm; riêng cao nguyên Trung Bộ phổ biến ít mưa.
Tại Nam Bộ, tổng lượng mưa tháng 11/2026 phổ biến từ 80-150
mm, có nơi cao hơn. Đến tháng 12, lượng mưa giảm còn 20-40 mm, có nơi cao hơn;
sang tháng 1/2027, khu vực này phổ biến ít mưa.
Không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu; số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, vẫn có khả năng xuất hiện những đợt rét đậm, rét hại khiến nhiệt độ giảm mạnh, nhưng xảy ra ngắn ngày.
Về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, từ tháng 11/2026 đến
tháng 1/2027, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông cũng
như đổ bộ vào đất liền Việt Nam được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm cùng
thời kỳ (trung bình nhiều năm trên biển Đông là 2,8 cơn và 1,1 cơn đổ bộ vào đất
liền).
Liên quan đến diễn biến tình hình không khí lạnh và rét đậm,
rét hại, cơ quan khí tượng thủy văn dự báo không khí lạnh có khả năng hoạt động
yếu hơn trung bình nhiều năm. Đáng chú ý, rét đậm, rét hại được dự báo có khả năng xuất hiện
muộn hơn so với quy luật khí hậu. Số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc
Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Tuy nhiên, cơ quan dự báo khí tượng thủy văn lưu ý vẫn có khả
năng xuất hiện những đợt rét đậm, rét hại khiến nhiệt độ giảm mạnh, nhưng xảy
ra trong ngắn ngày.
Ngoài ra, trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện
tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
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