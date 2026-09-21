El Nino đã ở ngưỡng rất mạnh, có khả năng đạt cực đại và những nguy cơ tác động tới Việt Nam
TTùng Dương
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Các dự báo khí hậu cho thấy trong giai đoạn tháng 10–12/2026, El Nino chắc chắn tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh và có khả năng đạt cực đại...
Dự báo Việt Nam có thể chịu tác động rõ hơn trong những tháng tới; nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn ở mức rất cao. Các địa phương cần chủ động chuẩn bị cho cả hai nhóm nguy cơ: một mặt mưa lớn, bão, lũ, các hiện tượng thiên tai cực đoan; mặt khác là nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn có khả năng kéo dài trong mùa khô 2026–2027.
Cập nhật thông tin diễn biến mới nhất về El Nino, ngày
19/9/2026, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn,
cho biết El Nino 2026-2027 đã đạt ngưỡng rất mạnh và còn tiếp tục mạnh lên. Dự
báo El Nino có khả năng tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh và đạt cực đại trong
những tháng cuối năm 2026, với tác động có thể kéo dài sang đầu năm 2027.
VIỆT NAM CÓ THỂ CHỊU TÁC ĐỘNG RÕ HƠN TRONG NHỮNG THÁNG TỚI
Diễn biến nhiệt độ mặt nước biển khu vực NINO3.4 cho thấy El
Nino đang có xu thế tăng cường rõ rệt. Từ tuần đầu tháng 8/2026, chuẩn sai nhiệt
độ mặt nước biển (SSTA) ở mức khoảng +1,7°C; trong bốn tuần tiếp theo, chỉ số
này tăng nhẹ và duy trì quanh +1,8°C. Đến tuần thứ hai tháng 9/2026, SSTA tăng
lên +2,0°C.
Với mức SSTA từ +1,5 đến dưới +2,0°C, El Nino được đánh giá ở
cường độ mạnh; khi đạt khoảng +2,0°C, hiện tượng đã đạt ngưỡng cường độ rất mạnh.
Các dự báo khí hậu cho thấy trong giai đoạn tháng
10–12/2026, El Nino gần như chắc chắn tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh và có
khả năng đạt cực đại. Sang tháng 1–3/2027, El Nino nhiều khả năng vẫn duy trì ở
cường độ rất mạnh, mặc dù xác suất và cường độ có xu hướng giảm dần. Hiện chưa
loại trừ khả năng hiện tượng này tiếp tục duy trì đến nửa đầu mùa hè năm 2027.
Nhận định những tác động của hiện tượng này tới Việt Nam, Trung
tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nêu rõ: “Việt Nam có thể chịu tác động
rõ hơn trong những tháng tới”.
Theo phân tích của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, El Nino thường làm gia tăng nguy cơ nền nhiệt cao, nắng nóng, khô hạn và thiếu hụt nguồn nước, đặc biệt trong mùa khô. Đồng thời, sự thay đổi của hoàn lưu khí quyển có thể làm biến đổi phân bố mưa cũng như hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới.
Dự báo từ nay đến hết năm 2026, số lượng bão và áp thấp nhiệt
đới trên Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến đất liền nước ta có khả năng thấp hơn
trung bình nhiều năm.
Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo nêu rõ: ít bão không đồng
nghĩa với không có bão mạnh; ít mưa trên diện rộng cũng không đồng nghĩa với
không xuất hiện mưa cực đoan. Trong những năm El Nino mạnh, vẫn có thể xuất hiện
các đợt mưa rất lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất hoặc bão có diễn biến phức tạp do
tác động đồng thời của các hình thế thời tiết quy mô khu vực và điều kiện khí
quyển ngắn hạn.
Đáng chú ý, trong mùa đông 2026–2027, không khí lạnh có xu
hướng hoạt động yếu hơn bình thường; rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn
và ít hơn so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến
cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,0–2,5°C.
Sang đầu năm 2027, nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm trên
phạm vi toàn quốc. Trong các tháng mùa hè năm 2027, nắng nóng có khả năng xuất
hiện với cường độ mạnh, số ngày nắng nóng nhiều hơn trung bình nhiều năm và nhiều
hơn năm 2026; không loại trừ khả năng xuất hiện những giá trị nhiệt độ vượt các
giá trị lịch sử.
CẦN CHỦ ĐỘNG CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ HAI NHÓM NGUY CƠ RỦI RO
Theo dự báo, lượng mưa từ nay đến cuối năm 2026 có xu thế
thiếu hụt trên phần lớn cả nước, rõ nhất tại Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên
Trung Bộ và Nam Bộ, với mức thiếu hụt phổ biến khoảng 20–40%. Mùa mưa tại các
khu vực này cũng có khả năng kết thúc sớm.
Sang những tháng đầu năm 2027, các khu vực trên tiếp tục có
khả năng ít mưa. Trong khi đó, nền nhiệt cao và nắng nóng xuất hiện sớm sẽ làm
gia tăng nhu cầu sử dụng nước và lượng bốc thoát hơi. Do đó, trong các tháng
mùa khô đầu năm 2027, nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn tại Duyên hải
Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ được đánh giá ở mức rất cao.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý các địa phương vẫn cần chủ động chuẩn bị cho cả hai nhóm nguy cơ: một mặt là mưa lớn, bão, lũ và các hiện tượng thiên tai cực đoan có thể xuất hiện trong những thời điểm cụ thể; mặt khác là nắng nóng, hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn có khả năng kéo dài trong mùa khô 2026–2027.
Các chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn nêu rõ “El Nino là
hiện tượng khí hậu quy mô lớn, không thể sử dụng riêng tín hiệu El Nino để dự
báo chính xác một thiên tai cụ thể tại một địa phương. Mức độ tác động còn phụ
thuộc vào sự tương tác giữa El Nino với các hệ thống khí quyển, đại dương và
các hình thế thời tiết theo từng kỳ, mùa trong năm”.
Trong bối cảnh El Nino đã đạt ngưỡng rất mạnh và còn có xu
hướng tiếp tục tăng cường, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý các
địa phương vẫn cần chủ động chuẩn bị cho cả hai nhóm nguy cơ: một mặt là mưa lớn,
bão, lũ và các hiện tượng thiên tai cực đoan có thể xuất hiện trong những thời
điểm cụ thể; mặt khác là nắng nóng, hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn có khả
năng kéo dài trong mùa khô 2026–2027.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đang
tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến El Nino, cập nhật các mô hình dự báo khí hậu
quốc tế và trong nước, đồng thời đánh giá cụ thể tác động đến nhiệt độ, lượng
mưa, bão và nguồn nước để cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo kịp thời phục vụ
công tác phòng, chống thiên tai và chủ động ứng phó.
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