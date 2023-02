Éo le vụ bỏ tiền tỷ "chạy" sổ đỏ lại bị tố cáo ngược

Ngày 22/2, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị Huyền (SN 1982, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là ông Lê Văn S. (SN 1965, ở Hà Nội).

Theo cáo trạng, Huyền giới thiệu là bản thân có nhiều mối quan hệ, có khả năng làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên thông qua người quen, ông S. đến gặp Huyền.

Bởi ông S. đang có đơn đề nghị mua phần diện tích 30m2 (là ngõ đi chung nằm giữa hai thửa đất đã được cấp sổ đỏ của ông) ở phố Đặng Tiến Đông (quận Đống Đa) nhưng chưa được phê duyệt.

Gặp nhau, Huyền khẳng định có khả năng làm được sổ đỏ, đã làm được cho nhiều người. Đồng thời Huyền nhận ông S. làm anh kết nghĩa. Huyền thỏa thuận sẽ làm sổ đỏ cho ông S. với chi phí 5 tỷ đồng (gồm tiền dịch vụ, tiền thuế, tiền mua đất), cam kết trong 3 tháng từ tháng 6/2019 đến tháng 9/2019 sẽ có sổ.

Huyền yêu cầu ông S. đặt cọc trước 3 tỷ đồng, số tiền còn lại sẽ chuyển khi được cấp sổ đỏ.

Ngày 12/6/2019, ông S. đã đưa 3 tỷ đồng cho Huyền trước sự chứng kiến của nhiều người nhưng không viết giấy tờ. Đến tháng 7/2019, Huyền nói có khó khăn trong việc làm sổ đỏ nên đã giới thiệu ông S. với người khác. Tuy nhiên, Huyền không chuyển số tiền 3 tỷ đồng sang cho người này.

Để ông S. yên tâm, Huyền đã cho bị hại xem tin nhắn giữa Huyền với người tên “Bình - Sở Nội vụ TP Hà Nội”, thể hiện việc đang làm sổ đỏ và yêu cầu ông S .chuyển tiếp tiền. Do nghi ngờ Huyền, ông S. đã chuyển tiền cho người mà Huyền đã giới thiệu.

Biết chuyện, Huyền không bằng lòng với ông S. và cũng không trả lại tiền cho ông này.

Do quá thời hạn cam kết mà Huyền không làm sổ đỏ và không trả lại tiền nên ngày 29/3/2021, ông S. đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội gửi đơn tố giác Huyền về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 30/3/2021, Phòng Cảnh sát hình sự chuyển đơn tố giác của ông S. đến Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội để xác minh, giải quyết theo quy định.

Đến ngày 8/6/2021, Huyền đã trả cho ông S. 2 tỷ đồng, ông S. có đơn xin rút đơn tố giác trên. Tuy nhiên, sau khi ông S. rút đơn tố giác, Huyền lại gửi đơn tố cáo ông S. xây dựng trái phép trên phần đất 30m, sử dụng số điện thoại lạ xúc phạm ông S. nên ông S. lại có đơn gửi tố giác yêu cầu làm rõ hành vi vi phạm của Nguyễn Thị Huyền.

Với hành vi nêu trên, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Huyền 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong vụ án này, tòa án xác định bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo...