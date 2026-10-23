EuroCham ra mắt sáng kiến “Tri ân Việt Nam”: Gắn kết phát triển kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng

Sự kiện được chính thức công bố vào ngày 22/10/2026, trong khuôn khổ Tọa đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu của châu Âu và Bỉ. Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Roxana Mînzatu và Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ Andries Gryffroy
Sáng kiến thể hiện cam kết mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu: Phát triển bền vững tại Việt Nam luôn gắn liền với sứ mệnh đóng góp cho nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.
Nhấn mạnh về ý nghĩa của chương trình, ông Bruno Jaspaert, Chủ tịch EuroCham chia sẻ nhờ những cơ hội mà Việt Nam mang lại, nhiều thành viên của EuroCham đã chọn nơi đây làm điểm đến đầu tư và gắn bó như quê hương thứ hai. Không chỉ tập trung xây dựng doanh nghiệp thành công, EuroCham ý thức rõ trách nhiệm tri ân đất nước đã chào đón mình.
EuroCham luôn lấy trách nhiệm này làm sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi hoạt động, từ vận động chính sách giúp doanh nghiệp vững tâm đầu tư, tổ chức Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Tăng trưởng 2027 (GEFE27) để kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo, cho đến việc khởi xướng “Give Back to Vietnam” để đưa tinh thần hợp tác đến gần hơn với các cộng đồng địa phương.
Cam kết đồng hành này được minh chứng cụ thể qua chiến lược kinh doanh dài hạn. Theo khảo sát Chỉ số Niềm tin Kinh doanh (BCI) mới nhất từ EuroCham, có tới 23% doanh nghiệp châu Âu lập kế hoạch hoạt động tại Việt Nam với tầm nhìn trên 20 năm. Mối liên kết chặt chẽ với người lao động, nhà cung cấp và cộng đồng địa phương chính là nền tảng để các doanh nghiệp châu Âu gắn liền lợi ích phát triển của mình với sự thịnh vượng chung của Việt Nam.
Là một phần trong chiến lược dài hạn IMPACT 2030, “Give Back to Vietnam” kết hợp tri thức, mạng lưới đối tác châu Âu với sự am hiểu địa phương nhằm giải quyết các nhu cầu ưu tiên của từng cộng đồng, từ hỗ trợ khẩn cấp đến tạo dựng sinh kế lâu dài.
Ngay tại tọa đàm, vói sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban châu Âu Roxana Mînzatu, EuroCham cùng Quỹ Thiện nguyện Aquitara (thuộc Quỹ Nhà Vua Baudouin - KBF) đã trao biên bản hợp tác đầu tiên trong khuôn khổ sáng kiến.
Hai bên sẽ đồng hành cùng chương trình An Vui Mart và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam để hỗ trợ các gia đình nạn nhân mở cửa hàng tạp hóa ngay tại nhà. Mô hình kinh doanh nhỏ này mang lại giá trị thiết thực khi đáp ứng đúng thực tế: cả EU và Việt Nam đều có tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ áp đảo (chiếm 99,8% tại EU và gần 98% tại Việt Nam). Việc trao quyền làm chủ cửa hàng giúp các gia đình chủ động tạo thu nhập mà vẫn đảm bảo điều kiện chăm sóc người thân.
Đánh giá về tác động của dự án, bà Elisabeth Leysen, Giám đốc Quỹ Thiện nguyện Aquitara nhấn mạnh: “Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn khoảng 800.000 nạn nhân chất độc da cam chịu ảnh hưởng nặng nề, phần lớn ở khu vực nông thôn – nơi nhiều người phải nghỉ việc để chăm sóc người thân. An Vui Mart mang đến cơ hội tự chủ tài chính ngay tại nhà, giúp các gia đình tự tin phát triển công việc kinh doanh dựa trên năng lực và sự hiểu biết của chính mình, mở ra một tương lai bền vững hơn”.
Trong thời gian tới, sáng kiến “Give Back to Vietnam” sẽ tiếp tục mở rộng các dự án hợp tác đa dạng, đồng thời kêu gọi sự đồng hành mạnh mẽ hơn nữa từ cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.
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