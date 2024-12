Gemadept sẽ chào bán tiếp 797.286 cổ phiếu "ế" với giá 45.000 đồng/cổ phiếu

Công ty Cổ phần GEMADEPT (mã GMD-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc phân phối cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết.

Cụ thể: từ ngày 31/10 đến ngày 21/11, Gemadept đã phát hành thành công 102.698.366 cổ phiếu với giá 29.000 đồng/cổ phiếu để huy động 2.978,25 tỷ đồng trên tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán 103.495.652 cổ phiếu, đạt tỷ lệ hơn 99,2%.

Theo đó, Gemadept sẽ chào bán tiếp 797.286 cổ phiếu giá 45.000 đồng/cổ phiếu, thời gian chào bán từ ngày 7/12 đến ngày 12/12 và cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Trong đó, Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank dự kiến mua 297.286 cổ phiếu và ông Phan Văn Tuấn sẽ mua 500.000 cổ phiếu.

Được biết, GMD cho biết số tiền thu được khoảng hơn 3.001 tỷ đồng, được sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty - trong đó, gần 558 tỷ đồng để tăng vốn góp vào CTCP Cảng Nam Đình Vũ (công ty con do GMD sở hữu 60% vốn), sử dụng 2.213 tỷ đồng để mua sắm tài sản cố định, bao gồm 3 tàu biển trọng tải khoảng 1,800 TEU (giá trị 1.350 tỷ đồng); 2 cẩu STS sức nâng 85 tấn (giá trị 654,5 tỷ đồng) và 7 sà lan sức chở 248 TEU (giá trị 208,5 tỷ đồng).

Còn lại, Công ty dùng gần 231 tỷ đồng trả một phần nợ vay gốc (bao gồm đến hạn và trước hạn) cho Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Thời gian giải ngân nguồn vốn thu được từ chào bán dự kiến trong quý 4/2024 và quý 1/2025.

Mới đây trong ngày 9/12, quỹ KIM Vietnam Growth Equity Fund đã bán ra 200.000 cổ phiếu GMD. Qua đó, giảm số lượng sở hữu của cả nhóm từ 28.091.169 cổ phiếu, chiếm 9,05% xuống 27.891.169 cổ phiếu, chiếm 8,98% vốn tại GMD.

Được biết, GMD đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024 với doanh thu thuần đạt 3,4 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước; 83% dự báo năm 2024 và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 1,2 nghìn tỷ đồng (-42% so với cùng kỳ năm trước; 85% dự báo năm 2024).

VCSC cho biết không tính đến lợi nhuận tài chính từ việc thoái vốn, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS cốt lõi 9 tháng năm 2024 đạt 891 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước; 78% dự báo năm 2024. Trong quý 3/2024, doanh thu thuần đạt 1,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ quý trước, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước), lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 335 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ quý trước, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS cốt lõi 9 tháng 2024 cao hơn nhẹ so với kỳ vọng của VCSC, đạt 78% dự báo cả năm 2024 của VCSC, chủ yếu là do hoạt động của các cảng khả quan hơn dự kiến. Doanh thu và lợi nhuận gộp hợp nhất 9T 2024 của mảng cảng (hiện chủ yếu phản ánh hoạt động của cảng Nam Đình Vũ sau khi thoái vốn cảng Nam Hải Đình Vũ và Nam Hải) đã hoàn thành 88% và 93% dự báo năm 2024 của VCSC. Trong khi đó, lợi nhuận ròng 9 tháng 2024 của Gemalink đã hoàn thành 97% dự báo năm 2024 của VCSC.

Nhìn chung, VCSC nhận thấy tiềm năng điều chỉnh tăng đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS cốt lõi trong năm 2024 của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Chốt phiên ngày 10/12, giá cổ phiếu này giảm nhẹ về 66.900 đồng/cổ phiếu.