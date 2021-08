Thị giá cổ phiếu tăng, cổ đông lớn của GMD bán bớt cổ phiếu

Công ty Cổ phần GEMADEPT (mã GMD-HOSE) vừa báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn của công ty.

Theo đó, quỹ Kim VietNam Growrh Equity Fund đã thông báo bán ra 508.900 cổ phiếu GMD, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,66% xuống còn 5,49% vốn điều lệ công ty.

Như vậy, tổng cả nhóm đầu tư nước ngoài có liên quan tới GMD đã giảm tỷ lệ sở hữu từ hơn 21 triệu cổ phiếu, chiếm 7,05% xuống hơn 20,7 triệu cổ phiếu, chiếm 6,88%vốn điều lệ.

Theo dữ liệu trên HOSE, phiên 20/8 ghi nhận giao dịch thỏa thuận bằng đúng lượng cổ phần bán ra của Kim VietNam Growrh Equity Fund, giá trị đạt hơn 24 tỷ đồng.

Trên thị trường, sau khi đạt đỉnh 50.500 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 10/8) thì hiện tại giá cổ phiếu này đã điều chỉnh giảm về còn 46.950 đồng/cổ phiếu và tăng gần 30% so với hồi đầu năm.

Được biết, GMD sẽ trả cổ tức tiền mặt cho năm tài chính 2020 ở mức 1.200 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 16/8 và ngày thanh toán là ngày 16/9.

Mới đây, VCSC đã có công bố kết quả kinh doanh của GMD tích cực nhờ mảng vận hành cảng, các công ty liên kết. Cụ thể: GMD đã công bố kết quả kinh doanh quý 2/2021 với doanh thu tăng 24% so với cùng kỳ đạt 752 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng 38% so với cùng kỳ đạt 142 tỷ đồng. Tăng trưởng doanh thu quý 2/2021 của GMD chủ yếu đến từ mảng vận hành cảng, tăng 29% so với cùng kỳ so với mức cơ sở tương đối thấp trong quý 2/2020. Trong khi đó, tăng trưởng lợi nhuận của GMD tiếp tục được thúc đẩy bởi thu nhập ròng từ các công ty liên kết, được bù đắp một phần bởi mức tăng các khoản lỗ khác.

VCSC cho rằng kết quả kinh doanh tích cực từ mảng vận hành cảng của GMD chủ yếu nhờ vào các cảng tại Hải Phòng, trong khi đóng góp chính vào thu nhập ròng các công ty liên kết của GMD đến từ CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (mã SCS-HOSE) ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ trong quý 2/2021 từ mức cơ sở thấp trong quý 2/2020. Ngoài ra, cảng biển nước sâu Gemalink ghi nhận mức lỗ không đáng kể trong quý do gia tăng hiệu quả hoạt động.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu của GMD tăng 19% so với cùng kỳ đạt 1,4 nghìn tỷ đồng trong khi lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng 33% so với cùng kỳ lên 289 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tăng trưởng doanh thu mảng vận hành cảng và được hỗ trợ bởi chi phí tài chính ròng thấp hơn và tăng thu nhập ròng từ các công ty liên kết.

VCSC cho biết, doanh thu và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số 6 tháng đầu năm 2021 của GMD lần lượt hoàn thành 50% và 59% dự báo cả năm 2021 của chúng tôi.



Ngoài ra, kết quả kinh doanh của Gemalink đã được cải thiện đáng kể nhờ vào lượng tàu cập bến tích cực, cao hơn dự báo hiện tại của chúng tôi. Do đó, VCSC nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo cả năm 2021 của chúng tôi cho GMD, dù cần thêm đánh giá chi tiết.