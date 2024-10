GMD được chấp thuận chào bán hơn 103 triệu cổ phiếu với giá thấp hơn 62% giá trị trường

Công ty Cổ phần GEMADEPT (mã GMD-HOSE) thông báo giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo đó, GMD đã được UBCKNN chấp thuận phát hành quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ 3:1 cho 103,5 triệu cổ phiếu, chiếm 33,33% số cổ phiếu đang lưu hành với giá 29.000 đồng/cổ phiếu – thấp hơn 62% so với giá hiện tại là 76.400 đồng/cổ phiếu. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành là gần 4.140 tỷ đồng.

Theo kế hoạch được ĐHCĐ thông qua, số tiền thu được dự kiến 3.000 tỷ đồng sẽ được sử dụng để mua sắm tài sản cố định, trả nợ vay ngân hàng và góp vốn vào cảng Nam Đình Vũ (NDV) tại Hải Phòng.

Mục đích sử dụng số tiền thu được thông qua phát hành. Cụ thể: chi 2.213 tỷ đồng mua tài sản cố định; chi 1.350 tỷ đồng mua 3 tàu biển công suất 1800 TEU; chi 654,5 tỷ mua 2 cẩu STS với công suất nâng 85 tấn; chi 208,5 tỷ mua 7 xà lan công suất 248 TEU; chi 230,630 tỷ trả nợ vay ngân hàng - trong đó, 174,030 tỷ để trả một phần nợ gốc cho Shinhan Vietnam Bank; 56,6 tỷ trả nợ gốc một phần cho BIDV và 557,75 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Cảng Nam Đình Vũ để bổ sung cho hoạt động kinh doanh và trả nợ ngân hàng. Thời gian giải ngân từ quý 4/2024-quý 1/2025.

Theo VCSC, VCSC đã đưa đợt phát hành quyền này vào mô hình định giá hiện tại cho GMD. Giả định tỷ lệ tham gia 100%, giá mục tiêu hiện tại của chúng tôi là 76.200 đồng/cổ phiếu sẽ được điều chỉnh thành 64.500 đồng/cổ phiếu. Giả định giá thị trường trước phát hành là 78.000 đồng/cổ phiếu, chúng tôi ước tính giá thị trường sau phát hành sẽ là 65.750 đồng/cổ phiếu.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu phương án phát hành phải được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày phê duyệt (04/10/2024) và VCSC cho rằng diễn biến này chậm hơn một chút so với kỳ vọng của VCSC và VCSC hiện giả định việc phát hành quyền sẽ diễn ra vào cuối quý 3/2024. Qua đó, VCSC hiện có khuyến nghị "phù hợp thị trường" đối với GMD với giá mục tiêu là 76.200 đồng/cổ phiếu.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2024 đã soát xét, GMD ghi nhận doanh thu đạt 2.156 tỷ đồng, tăng 19% so với cũng kỳ (1.814 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 1.101 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ (1.972 tỷ đồng) và lợi nhuận sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 889 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ (1.853 tỷ đồng).

Theo GMD, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ kỳ này đạt hơn 889 tỷ đồng, giảm hơn 962 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do lợi nhuận gộp từ hoạt động khai thác cảng và logistics tăng hơn 65 tỷ đồng; Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết tăng gần 201 tỷ đồng; ;ợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm hơn 1.492 tỷ đồng do khác biệt về lợi nhuận và quy mô ở các thương vụ chuyển nhượng vốn;

Ngoài ra, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành giảm hơn 393 tỷ đồng đến từ sự khác biệt về lợi nhuận và quy mô ở các thương vụ chuyển nhượng vốn.