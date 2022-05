Giá giảm gần 50%, Chủ tịch đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu NKG

Ông Hồ Minh Quang thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã NKG-HOSE).

Theo đó, ông Hồ Minh Quang, Chủ tịch HĐQT NKG đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu NKG, nhằm tăng sở hữu từ 28,2 triệu cổ phiếu, chiếm 12,83% vốn lên 31,2 triệu cổ phiếu, chiếm 14,2% vốn điều lệ tại NKG. Mục đích ông mua vào là để tăng tỷ lệ sở hữu. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 23/5 đến ngày 21/6 bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận hoặc cả hai.

Chốt phiên giao dịch ngày 17/5, giá cổ phiếu tăng 6,81% lên 27.450 đồng/cổ phiếu và đã giảm 47% sau 6 tuần từ 51.800 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 28/3) còn 27.450 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 17/5) và tạm tính theo mức giá trên, ông Quang sẽ phải bỏ ra 82,3 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu này.

Mới đây, HĐQT NKG thông qua kế hoạch phát hành thêm 43.879.713 cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 100:20 (100 quyền được nhận thêm 20 cổ phiếu mới). Vốn điều lệ mới sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức đạt gần 2.633 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong vòng 45 ngày kể từ khi UBCKNN thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo, dự kiến năm 2022.

Kết thúc quý 1/2022, NKG ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.151 tỷ đồng, tăng 47,4% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế đạt 506,9 tỷ đồng tăng 59% so với cùng kỳ 2021 và hoàn thành 31,6% kế hoạch năm. Theo giải trình của NKG thì lợi nhuận kỳ này tăng do sản lượng sản xuất tăng làm cho chi phí sản xuất giảm.

Năm 2022, NKG thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 28.000 tỷ đồng, tương đương năm ngoái và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.600 tỷ đồng, giảm 28%.

Được biết, HĐQT NKG thông qua việc lập công ty con và đầu tư nhà máy mới. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ lập Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ vốn điều lệ 500 tỷ đồng, Tôn Nam Kim góp 100%. Công ty con này là chủ đầu tư dự án nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ có quy mô 1,2 triệu tấn/năm, tổng vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng. Sản phẩm của nhà máy bao gồm tôn cán nguội, thép cuộn, tôn mạ kẽm, tôn mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh)…

Tôn Nam Kim hiện có 3 nhà máy với tổng công suất thiết kế 1 triệu tấn/năm, chuyên sản xuất tôn lạnh, tôn lạnh màu, tôn kẽm, ống thép. Nếu hoàn thành thêm nhà máy mới, công suất toàn hệ thống sẽ gấp 2,2 lần lên 2,2 triệu tấn/năm.