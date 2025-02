Giá hạt tiêu neo ở mức cao, ngành tiêu hướng đến giá trị xuất khẩu 1,5 tỷ USD

Nông dân trồng tiêu đang rất phất khởi, tâm lý và kinh tế của người nông dân năm nay tốt hơn nên ít xuất hiện tình trạng bán ồ ạt ngay đầu vụ như mọi năm. Theo hệ thống khảo sát giá nông sản, 25/2/2025, giá tiêu được các thương lái thu mua tại vườn trồng của nông dân nằm trong khoảng 158.000 - 161.000 đồng/kg.

GIÁ TIÊU VẪN NEO Ở MỨC CAO

Cụ thể tại tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu được thu mua với mức 161.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với ngày 24/2. Tại tỉnh Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 161.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Giá tiêu tại Gia Lai thấp hơn một chút, ở mức 159.000 đồng/kg. Tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, giá tiêu dao động 158.000-159.000 đồng/kg.

Mặc dù giá tiêu giảm nhẹ từ 1.000-2.000 đồng so với giữa tháng 2/2025, nhưng cao hơn rất nhiều so với mức giá 144.000 đồng/kg vào thời điểm 31/12/2024, và vẫn cao gần gấp đôi so với mức giá 80.000 đồng/kg tại cùng thời điểm này năm ngoái.

Năng suất tiêu khô bình quân của cả nước được tính toán vào khoảng 2,2 tấn tiêu khô/ha, với giá bán hiện nay, bình quân mỗi ha trồng tiêu đạt doanh thu 330 triệu đồng, lợi nhuận đạt trên 200 triệu đồng/ha.

Trên thế giới, giá tiêu đang biến động tăng - giảm nhẹ, trong đó giá tiêu đen Lampung Indonesia ngày 24/2 tăng 69 USD/tấn so với phiên giao dịch trước; ngược lại giá tiêu trắng Muntok giảm nhẹ - giảm 2 USD/tấn.

"Ngày 24/2/2025, tiêu đen Việt Nam xuất khẩu được niêm yết ở mức giá 6.500 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l đạt mức giá 6.650 USD/tấn; giá tiêu trắng đang ở mức giá 9.550 USD/tấn". Theo Giá niêm yết tại Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC).

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/2, Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC) niêm yết giá tiêu đen Lampung (Indonesia) chốt tại 7.356 USD/tấn, tăng 0,94%; giá tiêu trắng Muntok 10.125 USD/tấn; giá tiêu đen Barazil ASTA 570 ở mức 6.800 USD/tấn. Thị trường tiêu Malaysia có xu hướng ổn định và đi ngang, hiện giá tiêu đen ASTA của Malaysia được bán với giá 9.500 USD/tấn và giá tiêu trắng ASTA ở mức 12.000 USD/tấn.

Thị trường tiêu Việt Nam xuất khẩu tiếp tục ổn định và giá giảm nhẹ so với vài ngày hôm trước, nhưng vẫn ở mức rất cao so với năm 2024.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2025, Việt Nam xuất khẩu 12.958 tấn hạt tiêu, đem về 87 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, lượng xuất khẩu hạt tiêu giảm 25,9% nhưng kim ngạch lại tăng 25,1%. Trong tháng, giá xuất khẩu hạt tiêu trung bình đạt 6.755 USD/tấn, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 1/2025, Việt Nam xuất khẩu hạt tiêu sang 30 thị trường chính. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam với 21,7 triệu USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2024. Các thị trường đứng sau lần lượt là Đức với 9,36 triệu USD, tăng 112% so với mức 4,41 triệu USD tại cùng kỳ; Ấn Độ với 6,98 triệu USD, tăng 23,7% so với cùng kỳ. Việt Nam còn thu về 4,24 triệu USD từ xuất khẩu hạt tiêu sang Anh, tăng 112% so với mức 2 triệu USD ghi nhận trong tháng 1/2024; sang Hàn Quốc với 3,43 triệu USD, tăng 6,5%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu sang 5 thị trường trên đạt 45,7 triệu USD, tương ứng chiếm 52% tỷ trọng giá trị xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam.

Ngoài 5 thị trường trên, Việt Nam còn xuất khẩu hạt tiêu sang Hà Lan với kim ngạch đạt 3,25 triệu USD, giảm 16,6%; Pakistan với 2,6 triệu USD, tăng 82%; Tây Ban Nha với 2,08 triệu USD, tăng 84%; Nga với 1,6 triệu USD, tăng 59%; Nhật Bản với 1,49 triệu USD, tăng 22%…

Các thị trường có mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu cao còn bao gồm Ukraine tăng 77% (đạt 0,16 triệu USD); Australia tăng 63% (đạt 1,16 triệu USD); Kazakhstan với tăng 340% (đạt 0,22 triệu USD); Bỉ với tăng 64% (đạt 0,51 triệu USD)…

Trong khối ASEAN, Việt Nam xuất khẩu hạt tiêu sang 4 thị trường thành viên, bao gồm Philippines, Thái Lan, Malaysia và Singapore. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu sang Philippines tháng 1/2025 đạt 2,58 triệu USD, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm trước; Thái Lan với 2,19 triệu USD, tăng 2,8%; Malaysia với 1,17 triệu USD, tăng 116% và Singapore với 0,2 triệu USD, tương đương so với cùng kỳ năm trước.

DỰ BÁO XUẤT KHẨU SẼ VƯƠN TỚI KỶ LỤC MỚI

Năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu được 250.600 tấn hồ tiêu các loại, trong đó tiêu đen đạt 220.269 tấn, tiêu trắng đạt 30.331 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu năm 2024 đạt 1,32 tỷ USD, trong đó tiêu đen đạt 1,2 tỷ USD, tiêu trắng đạt 200,6 triệu USD. So với năm 2023 lượng xuất khẩu năm 2024 giảm 5,1%, tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu lại tăng đến 45,4%. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen năm 2024 đạt 5.154 USD/tấn, tăng 49,7% và tiêu trắng đạt 6.884 USD/tấn, tăng 38,9% so với năm ngoái.

Về thị trường, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam trong năm 2024 với 72.311 tấn, chiếm 28,9% và tăng 33,2% so với năm 2023. Đây cũng là lượng xuất khẩu kỷ lục cao nhất từ trước tới nay, tăng 21,0% so với năm kỷ lục trước đó là 2021 đạt 59.778 tấn.

Tiếp theo là các thị trường: UAE 16.391 tấn, tăng 35,1% chiếm 6,5%; Đức 14.580 tấn, tăng 58,2% chiếm 5,8%, Hà Lan 10.745 tấn, tăng 35,2% chiếm 4,3%; Ấn Độ 10.617 tấn, giảm 17,1%, chiếm 4,2%. Nhập khẩu của Trung Quốc đứng ở vị trí thứ 6 đạt 10.549 tấn, giảm 82,4% và chiếm 4,2% thị phần.

Riêng các thị trường nhập khẩu tiêu trắng hàng đầu bao gồm: Hoa Kỳ 4.121 tấn, Đức 4.013 tấn, Hà Lan 3.462 tấn, Thái Lan 2.827 tấn và Trung Quốc 1.982 tấn.

Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) dự báo, sản lượng hạt tiêu toàn cầu năm 2025 sẽ tiếp tục giảm trong khi nhu cầu tiêu thụ ổn định. Đây là là động lực tạo đà cho xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam năm nay. Với giá xuất khẩu hạt tiêu hiện nay đã tăng 68% so với cùng kỳ năm trước, VPSA nhận định xuất khẩu hạt tiêu năm 2025 sẽ rất thuận lợi, dự báo sẽ vươn đến con số giá trị kỷ lục mới, nhiều khả năng sẽ thiết lập được mốc kỷ lục 1,5 tỷ USD.

Theo VPSA, ngành hạt tiêu Việt Nam đang chuyển từ tăng trưởng diện tích sang nâng cao chất lượng, đẩy mạnh chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa thị trường nhằm thâm nhập sâu vào chuỗi cung ứng hạt tiêu toàn cầu. Hiện giá tiêu đang cao, nên nhiều gia đình mạnh dạn đổ vốn chăm sóc vườn tiêu hiện hữu và trồng mới lại phần diện tích đã già cỗi, kém năng suất.

Nhiều nông dân tại các địa phương ở Tây Nguyên cũng mạnh dạn chuyển sang sản xuất theo hướng hữu cơ, đảm bảo làm ra sản phẩm an toàn đạt tiêu chuẩn thị trường xuất khẩu khó tính để tăng lợi thế cạnh tranh cho nông sản.