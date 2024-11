Xuất khẩu hồ tiêu năm 2024 sẽ lập kỷ lục mới với 1,3 tỷ USD

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất khẩu hồ tiêu trong 10 tháng năm 2024 đạt 220,3 nghìn tấn, với giá trị 1,12 tỷ USD, giảm 2,3% về khối lượng nhưng tăng 48,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Giá hạt tiêu xuất khẩu bình quân 10 tháng năm 2024 đạt 5.084 USD/tấn, tăng 51,7% so với cùng kỳ năm 2023….

Trong khi đó, số liệu của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam cho thấy thấp hơn một chút. Tính đến hết tháng 10/2024, Việt Nam đã xuất khẩu được 219.387 tấn hồ tiêu các loại, với giá trị hơn 1,044 tỷ USD.

Cụ thể, trong tháng 10/2024, Việt Nam xuất khẩu được 18.493 tấn hồ tiêu các loại với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 120,2 triệu USD. Hoa Kỳ vẫn là thị trường lớn nhất của xuất khẩu hồ tiêu trong tháng 10/2024 chiếm 27,7% đạt 5.128 tấn, giảm 8,5% so với tháng 9/2024. Tiếp theo là các thị trường: Hồng Kông đạt 1.784 tấn, UAE đạt 1.382 tấn, Hà Lan đạt 1.000 tấn và Đức đạt 960 tấn. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen trong tháng 10/2024 đạt 6.284 USD/tấn và tiêu trắng đạt 8.029 USD/tấn.

Như vậy, tính đến hết tháng 10/2024, Việt Nam đã xuất khẩu được 219.387 tấn hồ tiêu các loại, trong đó tiêu đen đạt 193.892 tấn, tiêu trắng đạt 25.495 tấn. Về giá trị xuất khẩu, tiêu đen đạt 881,6 triệu USD, tiêu trắng đạt 162,6 triệu USD. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen 10 tháng đạt 4.971 USD/tấn, tăng 1.528 USD và tiêu trắng đạt 6.626 USD/tấn, tăng 1.671 USD so với cùng kỳ năm 2023.

Olam Việt Nam là doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất trong 10 tháng năm 2024 đạt 23.160 tấn, chiếm 10,6% và tăng 51,1% so với cùng kỳ. Tiếp theo là các doanh nghiệp như Phúc Sinh đạt 20.118 tấn, chiếm 9,2%, tăng 58,2%; Nedspice Việt Nam đạt 17.014 tấn, chiếm 7,8%, tăng 10%; Haprosimex JSC đạt 16.002 tấn, chiếm 7,3%, tăng 77,5% và Trân Châu đạt 14.031 tấn, chiếm 6,4% và giảm 0,8%...

"Tính trong 10 tháng, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam chiếm 28,5% đạt 62.553 tấn, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là các thị trường: UAE đạt 14.540 tấn, chiếm 6,6%, tăng 45,0%; Đức đạt 13.737 tấn, chiếm 6,3%, tăng 77,2%; Ấn Độ đạt 9.428 tấn, chiếm 4,3%, giảm 10,5% và Hà Lan đạt 9.295 tấn, chiếm 4,2%, tăng 41,2% so với cùng kỳ. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 của Việt Nam đạt 9.252 tấn tuy nhiên so cùng kỳ lượng xuất khẩu giảm đến 84%".

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam.