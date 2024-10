Xuất khẩu hồ tiêu năm 2024 sẽ lập kỷ lục 1,3 tỷ USD

Theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, trong tháng 9/2024, Việt Nam xuất khẩu 20.000 tấn hồ tiêu, với trị giá 125 triệu USD, tăng 10,4% về lượng và tăng vọt 84,9% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 9 tháng năm 2024, xuất khẩu hồ tiêu đạt 203.000 tấn, thu về hơn 1 tỷ USD, giảm 1,5% về lượng nhưng tăng 46,9% về giá trị so với cùng kỳ năm trước…

Về giá xuất khẩu, bình quân trong 9 tháng năm 2024 đã lên mức 4.941 USD/tấn, tăng mạnh 49,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, chỉ tính riêng trong tháng 9/2024, giá trung bình hồ tiêu xuất khẩu đạt 6.239 USD/tấn, tăng 67,5% so với tháng 9/2023 và đây cũng là tháng ghi nhận mức giá xuất khẩu cao nhất trong nhiều năm qua.

XUẤT KHẨU TĂNG MẠNH TẠI THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU, GIẢM TẠI CHÂU Á

Tuy nhiên, số liệu của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam công bố thấp hơn so với Tổng cục Hải quan, khiến xuất khẩu hồ tiêu 9 tháng qua chưa cán mốc tỷ USD. Mặc dù, chênh lệch không nhiều nhưng 2 báo cáo đều thể hiện xuất khẩu tiếp tục chậm.

Cụ thế, theo số liệu của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, trong tháng 9/2024 Việt Nam xuất khẩu được 17.138 tấn hồ tiêu các loại (tiêu đen đạt 15.232 tấn, tiêu trắng đạt 1.906 tấn), kim ngạch xuất khẩu đạt 109,8 triệu USD (tiêu đen đạt 94,8 triệu USD, tiêu trắng đạt 15,0 triệu USD), giảm 10,9% về lượng và giảm 11,7% về kim ngạch, nhưng tăng 3,1% về lượng so với tháng 9/2023.

Trong tháng 9/2024, giá xuất khẩu bình quân tiêu đen đạt 6.329 USD/tấn, tiêu trắng đạt 7.838 USD/tấn, tăng lần lượt là 7,4% và 5,1% so với tháng trước.

Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu trong tháng 9 bao gồm: Olam Việt Nam: 2.380 tấn; Phúc Sinh: 1.991 tấn; Haprosimex JSC: 1.245 tấn, Trân Châu: 1.208 tấn và Nedspice Việt Nam: 1.183 tấn.

Về thị trường xuất khẩu, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu của Việt Nam đạt 5.466 tấn, giảm 35,5% so với tháng trước. Tiếp theo là các thị trường: UAE: 1.415 tấn, HongKong (Trung Quốc): 1.196 tấn, Đức: 756 tấn và Hà Lan: 562 tấn.

Tính chung 9 tháng năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu được 200.894 tấn hồ tiêu các loại, trong đó tiêu đen đạt 177.953 tấn, tiêu trắng đạt 22.941 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 991,0 triệu USD, tiêu đen đạt 781,9 triệu USD, tiêu trắng đạt 142,1 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2023 lượng xuất khẩu giảm 1,7%, tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu lại tăng đến 46,1%.

Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen 9 tháng năm 2024 đạt 4.852 USD/tấn, tiêu trắng đạt 6.461 USD/tấn, tăng lần lượt 40,9% đối với tiêu đen và 30,4% đối với tiêu trắng so với cùng kỳ năm trước.

"Các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu 9 tháng năm 2024 bao gồm: Olam Việt Nam: 20.565 tấn, tăng 53,4%; Phúc Sinh: 18.513 tấn, tăng 59,5%; Nedspice Việt Nam: 15.136 tấn, tăng 11,8%; Haprosimex JSC: 15.053 tấn, tăng 79,0% và Trân Châu: 12.634 tấn, giảm 4,5%… Một số doanh nghiệp khác cũng có lượng xuất khẩu tăng đột biến như Simexco Đăk Lăk: 10.768 tấn, tăng 202,9%; Liên Thành: 10.760 tấn, tăng 65,1%, Gia vị Sơn Hà: 6.842 tấn, tăng 47,6%…" Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam.

Châu Á vẫn là khu vực xuất khẩu lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam chiếm 37,8% đạt 75.859 tấn, tuy nhiên so cùng kỳ giảm 33,7%, trong đó chủ yếu giảm từ thị trường Trung Quốc. Một số thị trường xuất khẩu hàng đầu tại châu Á bao gồm: UAE: 13.159 tấn, tăng 41,1%; Ấn Độ: 9.284 tấn, tăng 0,5%; Trung Quốc: 8.905 tấn, giảm 84,1%; Philippine: 6.156 tấn, tăng 2,3%; Hàn Quốc: 5.710 tấn, tăng 59,0%; Pakistan: 4.992 tấn, tăng 55,8%.

Xuất khẩu sang châu Mỹ đạt 62.634 tấn, tăng 49,6%, trong đó Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam đạt 57.289 tấn, chiếm 28,5% thị phần và tăng 53,1% so với năm trước.

Xuất khẩu sang các thị trường khu vực châu Âu cũng ghi nhận sự tăng mạnh 33,6% đạt 50.769 tấn. Trong đó đứng đầu khu vực là Đức đạt 12.777 tấn, tăng 87,1%; Hà Lan: 8.065 tấn, tăng 35,4%; Nga: 5.153 tấn, tăng 26,8%; Anh: 4.340 tấn, tăng 17,8% và Thổ Nhĩ Kỳ: 3.853 tấn, tăng 10,2%. Khu vực châu Phi chiếm 5,8% thị phần và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2023 đạt 11.632 tấn. Ai Cập và Nam Phi là 2 thị trường xuất khẩu chính đạt 4.729 tấn và 2.109 tấn, tăng lần lượt 41,0% và 19,8%.

GIÁ HỒ TIÊU SẼ CÒN TIẾP TỤC TĂNG

Theo báo cáo của Nedspice, xuất khẩu hồ tiêu chế biến của Việt Nam trong 9 tháng năm 2024 tăng hơn 50% so với năm ngoái. Trong đó, hồ tiêu đen nguyên hạt xuất khẩu tăng nhẹ do thiếu vắng các nhà cung cấp Trung Quốc trên thị trường. Qua đó, khiến mặt bằng giá cao hơn thúc đẩy tái canh và thâm canh nhiều hơn. Theo nhận định, vụ mùa năm 2025 sản lượng sẽ tăng nhẹ.

Cách đây đúng một thập kỷ (năm 2014), xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam lập mốc kim ngạch kỷ lục 1,2 tỷ USD. Tuy nhiên, việc nông dân ở nhiều tỉnh ồ ạt mở rộng diện tích trồng hồ tiêu, kể cả ở những nơi không phù hợp với loại cây này khiến sản lượng tăng mạnh, cung vượt cầu dẫn tới giá liên tục giảm mạnh.

Có thời điểm, giá hồ tiêu xuống dưới giá thành, nông dân thua lỗ nặng, thu hẹp đáng kể diện tích hoặc chuyển sang cây trồng khác. Từ đó đến nay, xuất khẩu hồ tiêu đã mất mốc 1 tỷ USD và liên tục rời xa mốc này. Tuy nhiên, sau 9 tháng năm 2024, lần đầu tiên sau 10 năm, xuất khẩu tiêu đã giành được mốc 1 tỷ USD, và có thể sẽ lập mốc kỷ lục cao nhất từ trước tới nay với 1,3 tỷ USD khi kết thúc năm 2024.

"Hồ tiêu đã bước vào chu kỳ tăng giá mới. Chu kỳ này sẽ kéo dài 10-15 năm và giá có thể đạt đỉnh 350.000-400.000 đồng/kg”. Ông Hoàng Phước Bính - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Cập nhật từ Hiệp hội hồ tiêu Quốc tế, giá hồ tiêu trên thị trường thế giới ngày 10/10/2024 như sau: tiêu Indonesia - Black Pepper 6.706 USD/tấn; tiêu Indonesia - White Pepper 8.966 USD/tấn; tiêu Brazil Black - Pepper ASTA 570 hiện 6.750/tấn; tiêu Malaysia - Black Pepper ASTA 8.800 USD/tấn; tiêu Malaysia - White Pepper ASTA 11.200 USD/tấn; tiêu Viet Nam - Black Pepper 500 g/l là 6.800 USD/tấn; tiêu Viet Nam - Black Pepper 550 g/l là 7.100 USD/tấn; tiêu Viet Nam - White Pepper ASTA là 10.150 USD/tấn.

Tại thị trường trong nước, theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, giá tiêu trong nước hôm nay (ngày 10/10/2024), trung bình ở mức 146.300 đồng/kg giảm 800 đồng so với ngày hôm trước (9/10/2024). Tuy giá tiêu có dấu hiệu giảm nhẹ, nhưng vẫn ở mức rất cao so với các năm trước, cao hơn gấp đôi so với mức giá 67.000 đồng/kg của cùng thời điểm này năm ngoái.

Các chuyên gia nhận định, về dài hạn, giá hồ tiêu xuất khẩu sẽ vẫn được hỗ trợ, bởi sản lượng mặt hàng này của Việt Nam trong vụ mùa 2025 dự kiến giảm. Vụ hồ tiêu năm 2025 tại Việt Nam sẽ thu hoạch gần như toàn bộ vào tháng 2, một số vùng kéo dài đến tháng 3 và tháng 4, chậm hơn 1-2 tháng so với những năm trước do ảnh hưởng của hạn hán kéo dài khiến nguồn cung hồ tiêu ngày càng khó khăn.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, lượng hồ tiêu trong dân gần như không còn, chỉ còn ở trong các đại lý và kho của doanh nghiệp. Tồn kho vụ 2023 chuyển sang cộng với lượng nhập khẩu năm 2024 vào khoảng 40.000 - 45.000 tấn (kể cả nhập khẩu tiểu ngạch), cho thấy nguồn hàng xuất khẩu cho tới cuối năm sẽ thấp hơn mọi năm và cho đến tháng 3/2025 khi vụ mùa 2025 dự kiến sẽ thu hoạch.

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, cho biết đợt khảo sát đánh giá hiện trạng 3 tỉnh Tây Nguyên mới đây cho thấy, việc duy trì và sản xuất hồ tiêu của người nông dân ngày càng bị cạnh tranh bởi cây sầu riêng và cà phê.

Đáng chú ý, ngay sau thời điểm vụ thu hoạch 2024 một đợt nắng hạn kéo dài gần 100 ngày đã làm nhiều vườn tiêu già cỗi tiếp tục bị suy thoái thêm. Tình trạng mưa nhiều cũng diễn ra vào giữa tháng 7 tại Đắk Lắk và Bình Phước làm cho các vườn tiêu dễ rụng trái, thiếu dinh dưỡng, bị vàng lá, ngập úng, nhiễm sâu bệnh hại…

Bà Hoàng Thị Liên - Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam cho rằng trong 3 - 5 năm tới, sản lượng hồ tiêu toàn cầu vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.