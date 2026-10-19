Gia Lai sôi nổi kích cầu để “về đích” Năm Du lịch quốc gia

Mới đây, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động trong những tháng còn lại của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Chuỗi sự kiện nhằm tạo sản phẩm du lịch đặc sắc; quảng bá văn hóa, cảnh quan, nông sản, cà phê và thúc đẩy kết nối doanh nghiệp…

Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Quý 4/2026, du lịch Gia Lai kỳ vọng tạo bước đột phá trong thu hút khách quốc tế với việc khai thác các chuyến bay charter qua Cảng hàng không Phù Cát, dự kiến đón những đoàn khách quốc tế đầu tiên từ ngày 25/10/2026. Việc mở rộng kết nối hàng không cùng chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng, đưa Gia Lai đến gần hơn với các thị trường khách quốc tế.

Theo đó, từ ngày 30/10 đến ngày 8/12, Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2026 dự kiến diễn ra tại phường Pleiku và xã Biển Hồ. Sự kiện quảng bá văn hóa cồng chiêng, truyền thống các cộng đồng dân tộc, du lịch sinh thái mùa hoa dã quỳ, sản phẩm OCOP và văn hóa cà phê. Các hoạt động thể thao gồm giải chạy, leo núi và trò chơi dân gian...

Song song đó, từ ngày 10 – 14/11, chương trình Giao lưu Bóng đá quốc tế với Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai Cúp 2026 dự kiến tổ chức tại phường Pleiku. Tiếp đó, chuỗi sự kiện "Ngày Văn hóa Việt Nam" năm 2026 diễn ra từ ngày 18 – 30/11. Các hoạt động gồm trải nghiệm di sản, trưng bày chuyên đề về lịch sử và văn hóa nhà Tây Sơn, Ngày hội Di sản văn hóa, hội thảo về di sản văn hóa Tây Nguyên trong mỹ thuật điêu khắc và triển lãm ảnh "Di sản văn hóa Chăm - Bản sắc và tiềm năng".

Với chủ đề "Gia Lai: Chạm nhịp cồng chiêng - Chạm hồn Tây Nguyên", chuỗi hoạt động diễn ra từ tháng 10 – 12/2026 tại khu vực Pleiku, Quy Nhơn và các địa phương trong tỉnh, với nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch và xúc tiến thị trường.

Việc mở rộng kết nối hàng không cùng chuỗi sự kiện văn hóa được kỳ vọng đưa Gia Lai đến gần hơn với các thị trường khách quốc tế. Ảnh: Vietnam Tourism

Từ ngày 7 – 9/12, Gia Lai dự kiến tổ chức Hội nghị không chính thức các Quan chức cao cấp APEC (ISOM) tại phường Quy Nhơn và các địa điểm liên quan. Sự kiện góp phần chuẩn bị cho các hội nghị SOM, Hội nghị Bộ trưởng và Tuần lễ cấp cao diễn ra trong năm 2027. Cuối tháng 12, chương trình bế mạc Năm Du lịch quốc gia dự kiến diễn ra tại phường Pleiku.

Đặc biệt, chuyến bay charter đầu tiên đến Cảng hàng không Phù Cát là cơ hội góp phần đưa Gia Lai trở thành điểm đến quốc tế. Do đó, theo ông Nguyễn Phạm Kiên Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai, chất lượng trải nghiệm của du khách phải bắt đầu từ chính cửa ngõ là sân bay Phù Cát.

“Một du khách có cảm giác được đón tiếp chu đáo từ lúc xuống máy bay sẽ là người quảng bá miễn phí hiệu quả nhất. Ngược lại, chờ đợi lâu, không biết hỏi ai, biển chỉ dẫn khó hiểu, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm không tốt thì dù tiền hỗ trợ có nhiều đến đâu cũng khó bù được,” ông Trung nói.

Hiện ban lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã đưa ra những yêu cầu cụ thể như: hoàn thiện biển chỉ dẫn, thông tin bằng tiếng Việt, tiếng Anh và các ngôn ngữ của thị trường mục tiêu như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga... Bố trí phòng VIP, khu vực phục vụ đúng yêu cầu; đưa hình ảnh, nội dung quảng bá điểm đến vào nhà ga, phòng chờ.

Cùng với đó là trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương để khách có thể trải nghiệm và mua sắm ngay tại sân bay... “Chính những chi tiết này làm nên ấn tượng đầu tiên. Sân bay Phù Cát cần được xem như ‘phòng khách’ của cả tỉnh, nơi khách vừa đặt chân đến đã thấy mình được chào đón,” ông Trung nhấn mạnh.

Chuyến bay charter đầu tiên đến Cảng hàng không Phù Cát là cơ hội góp phần đưa Gia Lai trở thành điểm đến quốc tế. Ảnh: QuyNhon.Asia

Vừa qua, chuỗi hội thảo "Nông sản Việt: Từ trang trại lên bàn ăn thế giới" và "Điện ảnh - Truyền hình - Short Video với Ẩm thực trong việc thúc đẩy du lịch" tại Gia Lai đã tập trung tìm giải pháp chuẩn hóa chất lượng, ứng dụng công nghệ trong chế biến, bảo quản, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu nông sản; đưa di sản ẩm thực vào điện ảnh, truyền hình và video ngắn để quảng bá văn hóa, con người, điểm đến.

Chương trình cũng gợi mở phát triển bản đồ ẩm thực, tour phim kết hợp trải nghiệm món ăn, tham quan vùng nguyên liệu và mô hình "Hương vị Gia Lai - Taste of Gia Lai", nhằm chuyển sự quan tâm của khán giả thành nhu cầu trải nghiệm, tiêu thụ sản phẩm và lưu trú tại địa phương. Các đại biểu cũng bàn cách kết nối vùng nguyên liệu với nhà hàng, khách sạn, hệ thống phân phối và doanh nghiệp du lịch, giúp người sản xuất gia tăng giá trị sản phẩm.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết tỉnh sẽ phối hợp với hiệp hội, doanh nghiệp và các địa phương để nghiên cứu, thử nghiệm những sáng kiến thiết thực, hướng đến đối tác, sản phẩm và thị trường cụ thể.

Ở góc độ sáng tác, nhà biên kịch Trần Khánh Hoàng cho rằng, những khuôn hình đẹp về món ăn chưa đủ tạo dấu ấn nếu thiếu câu chuyện phía sau. “Ẩm thực hoàn toàn có thể kể về một vùng đất không cần nhân vật phải đứng ra thoại. Một món ăn luôn gắn với những nguyên liệu có sẵn ở địa phương cùng khí hậu, mùa vụ và thói quen lao động… Chính những điều đó biến ẩm thực không còn làm phông nền mà tham gia trực tiếp vào câu chuyện”, nhà biên kịch Trần Khánh Hoàng nói.

Gia Lai tìm cách nâng giá trị nông sản qua ẩm thực, đồng thời khai thác điện ảnh, truyền hình và video ngắn để quảng bá điểm đến. Ảnh: Gia Lai Travel

Các đại biểu cũng đề xuất kết hợp chương trình truyền hình thực tế với không gian trải nghiệm, xây dựng tour chuyên sâu, kết nối du khách với vùng nguyên liệu, nghệ nhân và hoạt động chế biến. Hiệu quả quảng bá, theo nhiều ý kiến, không nên chỉ đo bằng lượt xem hay tương tác trên mạng xã hội, mà cần thể hiện ở lượng khách đến trải nghiệm, khả năng mở rộng thị trường nông sản và thu nhập của người dân.

Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho rằng tác phẩm điện ảnh có thể khơi gợi cảm xúc, sự tò mò; còn sản phẩm du lịch giúp chuyển sự quan tâm ấy thành hành trình thực tế. Muốn vậy, cần kết nối từ chất liệu văn hóa, sáng tạo điện ảnh đến truyền thông, phát triển sản phẩm và chính sách hỗ trợ.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã đề nghị TikTok Việt Nam hỗ trợ, phối hợp truyền thông, quảng bá hình ảnh địa phương thông qua các hoạt động văn hóa, du lịch, ẩm thực và thương mại. UBND tỉnh đề nghị nền tảng này hỗ trợ Câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai và các kênh truyền thông của tỉnh xây dựng, triển khai các hoạt động, chiến dịch truyền thông trên TikTok. Đồng thời kết nối, phát huy vai trò của KOL, nhà sáng tạo nội dung, quản trị viên cộng đồng số... chia sẻ, lan tỏa nội dung tích cực về các điểm đến của Gia Lai.