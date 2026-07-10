Năm du lịch quốc gia Gia Lai: Di sản chuyển hóa thành sinh kế

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2026, Gia Lai đón 8.750.000 lượt khách du lịch, tăng khoảng 19,0% so với cùng kỳ năm 2025, Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 19.010 tỷ. So với kế hoạch 6 tháng đầu năm, lượng khách đạt 101,7% kế hoạch đề ra…

Lễ hội cồng chiêng của người Jrai. Ảnh: Pranav Seth

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đánh giá tốc độ tăng trưởng của du lịch Gia Lai hiện cao hơn mức bình quân cả nước trong cùng kỳ, đồng thời nằm trong nhóm địa phương có mức phục hồi và phát triển khá ở khu vực duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên.

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đến Gia Lai tăng khoảng 80% so với cùng kỳ. Kết quả này phản ánh hiệu quả bước đầu từ các hoạt động xúc tiến, quảng bá, mở rộng đường bay và đa dạng hóa thị trường khách quốc tế. Phát huy đà tăng trưởng, Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 18,5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt khoảng 35.000 tỷ đồng mỗi năm.

Tuy nhiên, qua thời gian phát triển, các sản phẩm du lịch của tỉnh đang bắt đầu bộc lộ giới hạn, thiếu sự đặc sắc để thu hút du khách và đạt mục tiêu đề ra. Từ thực tế đó, ngành du lịch tỉnh Gia Lai bắt đầu có những lựa chọn, định hướng phát triển sản phẩm du lịch mới phù hợp.

Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, du lịch cộng đồng đang được lựa chọn phù hợp với cả 3 vùng địa hình của tỉnh hiện nay cao nguyên – đồng bằng – biển, vừa khai thác hiệu quả văn hóa bản địa, vừa cải thiện đời sống người dân.

Định hướng sắp tới của ngành du lịch tỉnh sẽ hình thành các sản phẩm tạo dấu ấn riêng như: tuyến biển Quy Nhơn – Nhơn Châu – Cồn Chim; không gian Biển Hồ - Kon Ka Kinh – Kon Chư Răng – Kon Hà Nừng; các làng văn hóa Bahnar, Jrai; sản phẩm du lịch đêm và trải nghiệm ẩm thực.

Du lịch cộng đồng là lựa chọn phù hợp với cả 3 vùng địa hình của Gia Lai hiện nay cao nguyên – đồng bằng – biển.

Điển hình, tại Bình Phú, mô hình du lịch cộng đồng của người Bahnar hiện hiện đang thu hút sự quan tâm của du khách. Ông Đặng Bảo Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã, cho hay Bình Phú hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, các điểm đến nổi tiếng như: Đài Kính Thiên, Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng, Lăng Mai Xuân Thưởng, điểm du lịch Hầm Hô Rosa Alba... Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ không gian văn hóa cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm, ẩm thực truyền thống của người Bahnar.

Từ nền tảng này, xã đã xây dựng Mô hình Du lịch cộng đồng Vĩnh An theo hướng "sinh thái – văn hóa – cộng đồng – học tập", trong đó cộng đồng dân cư giữ vai trò trung tâm. Du khách được trải nghiệm vào nhịp sống sinh hoạt của người Bahnar, thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm dệt thổ cẩm, giao lưu cồng chiêng, tham quan tìm hiểu mô hình trồng dược liệu sa nhân dưới tán rừng...

"Hơn 39.000 lượt khách tìm đến Bình Phú sau khi mô hình du lịch này hoạt động. Điều này cho thấy sản phẩm du lịch dựa trên tài nguyên bản địa, văn hóa của cộng đồng cư dân trở thành yếu tố chính để phát triển", ông Toàn cho hay. "Người dân không còn là người quan sát thụ động mà trở thành chủ thể, linh hồn của sản phẩm". Theo ông, đó là nền tảng phát triển bền vững nhất, khi di sản chuyển hóa thành sinh kế, mỗi ngôi nhà, mỗi người dân đều có thể là một đại sứ văn hóa.

Du khách tham quan thác Kon Bông. Ảnh: Hoàng Ngọc

Ngày 9/7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã chính thức công bố, giới thiệu và trao Quyết định công nhận thêm các Điểm du lịch của tỉnh.

Hai điểm du lịch mới được công nhận là Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Yugari Chaya Quy Nhơn, nâng tổng số lượng điểm du lịch được công nhận của toàn tỉnh lên con số 4, góp phần mở rộng và làm phong phú thêm các điểm đến hấp dẫn phục vụ du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh có hệ sinh thái phong phú với nhiều loài động thực vật quý hiếm như: Khướu Kon Ka Kinh, Voọc chà vá chân xám, Mang Trường Sơn... Cùng với đó là hệ tài nguyên du lịch đa dạng: Đỉnh Đá trắng, thác Pho Tượng, thác P'ne, thác 95; quần thể cây đa cổ thụ (cây di sản Việt Nam), cây thông năm lá cổ thụ; khu canh tác lúa nước và các giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng người Bahnar...

Vùng đệm của điểm du lịch Phân khu dịch vụ hành chính Vườn quốc gia Kon Ka Kinh có nhiều nguồn tài nguyên du lịch văn hóa, bao gồm các làng bản làng ĐêkYêng, Hyêr, ĐêBTức với các lễ hội truyền thống như: Mừng lúa mới, bỏ mã, lễ hội công chiêng,… góp phần tạo nên các sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa hấp dẫn.

Trong khi đó, Yuragi Chaya được ví như một "Nhật Bản thu nhỏ" giữa Quy Nhơn. Từ những cánh cổng Torii đỏ rực, con đường trúc xanh mướt, chuông gió leng keng trong gió hè, đến yukata thướt tha, ẩm thực tinh tế như sushi, sashimi, tempura, cá ngừ vây xanh.. Yuragi Chaya không chỉ là nơi để check-in mà còn là nơi để thư giãn, nạp lại năng lượng.

Không chỉ là báu vật của Việt Nam, Kon Ka Kinh còn được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường các nước Đông Nam Á công nhận là Vườn Di sản ASEAN vào năm 2023.

Trước đó, UBND tỉnh cũng đã có quyết định công nhận Điểm du lịch Hầm Hô Rosa Alba và Điểm du lịch công viên động vật hoang dã FLC Quy Nhơn. Việc công nhận các điểm du lịch giúp du khách có thêm lựa chọn trải nghiệm đa dạng, từ du lịch sinh thái, khám phá đại ngàn cho đến trải nghiệm văn hóa.

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh cho biết để thực hiện mục tiêu năm 2030, tỉnh cần tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng mang thương hiệu Gia Lai. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng và thu hút các nhà đầu tư chiến lược; tăng cường giao thông kết nối biển - cao nguyên; các khu du lịch quốc gia và khu du lịch trọng điểm; các khu nghỉ dưỡng cao cấp; tổ hợp vui chơi giải trí; du lịch tàu biển, bến du thuyền…

Trước mắt, ngành du lịch địa phương sẽ tập trung nâng cao chất lượng điểm đến và chất lượng phục vụ, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện gắn với thông điệp "3K - 3A": "Không chèo kéo - Không chặt chém - Không xả rác" và "An toàn - Ân cần - Ấn tượng", hướng tới mỗi người dân là một đại sứ du lịch.

Khu du lịch sinh thái Hầm Hô Rosa Alba cách Quy Nhơn 50km về phía Tây Bắc.

Đồng thời, địa phương sẽ triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khai thác các chuyến bay quốc tế không thường lệ (charter) đến Cảng hàng không Phù Cát, góp phần mở rộng mạng lưới kết nối hàng không quốc tế, thu hút các thị trường khách tiềm năng, nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến trong và cả sau Năm du lịch quốc gia 2026.