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Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” giảm đột ngột 2,5 triệu đồng/lượng

M Mai Nhi

Trong phiên sáng 23/10, giá mua, bán vàng miếng SJC giảm phổ biến 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Đối với vàng nhẫn, mức giảm cao hơn, dao động từ 400 nghìn – 2,5 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp…

Giá mua, bán vàng miếng SJC giảm từ 400 nghìn – 2,5 triệu đồng/lượng. Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải
Giá mua, bán vàng miếng SJC giảm từ 400 nghìn – 2,5 triệu đồng/lượng. Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải

Trên thị trường vàng miếng SJC, sau nhịp đi ngang trong phiên hôm qua (22/10), các đơn vị kinh doanh đồng loạt hạ giá. Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường cho thấy, giá vàng miếng tại Công ty SJC mở phiên giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 139 triệu đồng/lượng chiều mua và 142 triệu đồng/lượng chiều bán. Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Ngưỡng giá giao dịch 139 triệu – 142 triệu đồng/lượng cùng đồng loạt niêm yết tại DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải, giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Giá mua giảm mạnh hơn giá bán tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý kéo chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tại hai đơn vị này tiếp tục nới rộng. Khoảng cách giữa giá mua và giá bán tại hai doanh nghiệp này neo lần lượt tại ngưỡng 4,6 triệu đồng và 3,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, mức chênh lệch phổ biến chỉ ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Giá bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết tại ngưỡng 142 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng. Trong khi đó, chiều mua giảm 700 nghìn đồng/lượng, đặt tại ngưỡng 137,4 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, doanh nghiệp này đặt giá mua, bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 138 triệu – 141,8 triệu đồng/lượng. Hai chiều giảm lần lượt 400 nghìn đồng/lượng và 200 nghìn đồng/lượng. 

Mở cửa phiên, giá giao dịch vàng miếng SJC tại Mi Hồng sụt mạnh 800 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, đặt tại ngưỡng 140 triệu – 141,5 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng hơn một tiếng đầu mở cửa, doanh nghiệp này tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều đối với vàng miếng SJC, niêm yết tại 140,3 triệu – 141,8 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong cả phiên sáng, giảm tổng cộng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Cùng mức điều chỉnh trên, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Doanh nghiệp này đặt giá giao dịch vàng miếng tại ngưỡng 137,5 triệu – 141 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 23/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.
Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 23/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Đà giảm cũng xuất hiện đồng loạt trên phân khúc vàng nhẫn “4 số 9”. Tuy nhiên, biên độ giảm cao hơn trên thị trường vàng miếng SJC, cá biệt ghi nhận hai đơn vị giảm tới cả triệu đồng/lượng đối với giá giao dịch vàng nhẫn 9999.

Ngọc Thẩm là đơn vị neo giá vàng nhẫn thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung trong phiên sáng nay, đi kèm mức độ điều chỉnh giảm mạnh nhất .

Chốt phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở ngưỡng là 129 triệu đồng/lượng và giá bán là 132,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 22/10, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này sụt 2,5 triệu  đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Trong phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại SJC ghi nhận tới 3 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp. Đóng cửa phiên, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm tổng cộng 1,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, neo tại tại ngưỡng 135 triệu – 139 triệu đồng/lượng.

Biên độ giảm giá vàng nhẫn trong phiên 23/10 so với 22/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Biên độ giảm giá vàng nhẫn trong phiên 23/10 so với 22/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp  và tính toán

Trong phiên sáng 22/10, giá vàng nhẫn tại DOJI cao nhất trên thị trường. So với Ngọc Thẩm, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này cao hơn tới 8,6 triệu đồng/lượng. So với mặt bằng chung giá vàng miếng, giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm thấp hơn tới 10 triệu đồng/lượng.

Sau nhịp đi ngang trong phiên hôm qua, Bảo Tín Minh Châu giảm 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều đối với giá vàng nhẫn tròn trơn. Doanh nghiệp này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn chốt phiên sáng tại ngưỡng 137,4 triệu – 141,4 triệu đồng/lượng.

Phú Quý giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán đối với giá vàng nhẫn "4 số 9". Thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn chốt phiên sáng tại ngưỡng 138 triệu – 141 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty PNJ, mở cửa phiên, thương hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 138 triệu đồng/lượng và 141 triệu đồng/lượng chiều bán. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng, giảm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá giao dịch vàng nhẫn Kim Gia Bảo 9999 tại ngưỡng 137,6 triệu – 141,6 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 22/10, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI duy trì ổn định ở mức 137,7 triệu đồng/lượng chiều mua và 141,7 triệu đồng/lượng chiều bán trong suốt phiên sáng, giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Trên thị trường thế giới, tính đến 12 giờ ngày 23/10 (giờ Việt Nam), hợp đồng giá vàng giao ngay giảm gần 0,5%, lùi xuống mốc 4.004,7 USD/oz

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14,99 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cao hơn vàng thế giới từ 11,99 triệu – 14,69 triệu triệu đồng/lượng, tuỳ từng doanh nghiệp. Tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này chỉ ở ngưỡng 5,49 triệu đồng/lượng. 

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