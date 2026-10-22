Giá vàng trong nước đứng im trong khi vàng thế giới sụt mạnh
MMai Nhi
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Trong phiên sáng 22/10, hầu hết các hệ thống kinh doanh lớn vẫn duy trì ổn định giá mua, bán vàng miếng SJC so với phiên hôm qua (21/10) ở mức 139,3 triệu – 142,3 triệu đồng/lượng dù giá vàng thế giới nằm trong xu thế giảm. Duy chỉ có hai doanh nghiệp điều chỉnh giảm tới 500 nghìn đồng/lượng đối với giá vàng miếng…
Sau 4 phiên giảm liên tiếp từ cuối tuần trước (18-21/10), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh
đồng loạt chững lại. Trong suốt phiên sáng, giá bán
vàng miếng vẫn duy trì ổn định ở mức phổ biến
là 142,3 triệu đồng/lượng
Tính đến 14 giờ ngày 22/10, giá mua vàng
miếng tại Công ty SJC vẫn giữ nguyên ở mức 139,3 triệu
đồng/lượng và giá bán là 142,2 triệu
đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên hôm qua (21/10).
Mức giá giao dịch 139,3 triệu – 142,3 triệu
đồng/lượng cũng được niêm yết tại các hệ thống lớn khác như DOJI, PNJ vàBảo Tín Mạnh Hải. So với giá chốt phiên
21/10, giá mua, bán vàng miếng tại các đơn
vị trên vẫn giữ nguyên.
Bảo Tín Minh Châu cũng
neo giá bán vàng miếng tại ngưỡng 142,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua
niêm yết tại 138,1 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều giao dịch đều không đổi so với
chốt phiên hôm qua.
Riêng tại Phú Quý, giá mua, bán vàng miếng SJC
tại thương hiệu này chốt phiên sáng giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Thương
hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng tại 138, 4 triệu – 142 triệu đồng/lượng (mua
– bán). Tính đến 14 giờ, mức giá giao dịch trên không đổi.
Ngọc
Thẩm cũng điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng miếng SJC ngay khi mở cửa phiên sáng nay. Giá mua, bán vàng
miếng SJC tại doanh nghiệp này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá
giao dịch tại mức 138 triệu – 141,5 triệu đồng/lượng.
Đóng cửa phiên sáng, Mi Hồngneo giá mua vàng miếng ở ngưỡng 140,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 142 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn
đồng/lượng mỗi chiều. Tuy nhiên, sang phiên chiều, thương hiệu này tăng trở lại 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và
bán. Giá giao dịch vàng miếng quay về ngưỡng 140,8 triệu – 142,3 triệu đồng/lượng.
Cùng chung xu hướng đi ngang, cập nhật bảng giá tại hầu hết các
đơn vị kinh doanh, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” gần như không thay đổi so
với phiên hôm qua (21/10). Cá biệt, vẫn
ghi nhận hai doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng nhẫn, trong khi một
đơn vị tăng giá vàng nhẫn.
Tại TP. Hồ Chí Minh, sau khi giảm tổng cộng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong 2 phiên liên tiếp (20-21/10), giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm đảo chiều tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai
chiều mua và chiều bán.
Tính đến 14 giờ, thương hiệu
này niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ổn định ở mức 131,5
triệu đồng/lượng và giá bán ra là 135 triệu
đồng/lượng. Dù là đơn vị duy nhất điều chỉnh tăng giá giao
dịch vàng nhẫn nhưung vẫn neo giá niêm yết ở mức thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung.
Ngược lại, DOJI thuộc nhóm niêm yết giá vàng nhẫn “4 số
9” cao nhất thị trường trong phiên 22/10.
So với thương hiệu neo giá vàng nhẫn thấp nhất, giá mua, bán vàng nhẫn "4 số 9" tại DOJI cao hơn Ngọc Thẩm tới gần 8 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đi kèm với đó là chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn tại DOJI cũng ở ngưỡng cao nhất là 4 triệu đồng/lượng, vượt 1 triệu đồng so với vàng miếng SJC
DOJI niêm yết giá
giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 138,2 triệu – 142,2 triệu
đồng/lượng trong suốt phiên sáng
(mua – bán). Tính đến 14 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi, giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín
Mạnh Hải, hai doanh nghiệp này đều duy trì ổn định giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 138,1 triệu – 142,1 triệu
đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 22/10, giá vàng nhẫn
tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng
nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giữ nguyên
đối với cả hai chiều mua và chiều bán.
PNJ cũng không ghi nhận
bất cứ nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng 22/10 đối với giá vàng nhẫn.Giá bán vàng nhẫn trơn 9999 tại thương hiệu nàyneo ở mức 141,4 triệu đồng/lượng trong khi giá mua là 138,4 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được giữ nguyên trong
suốt phiên sáng, không đổi so với giá chốt phiên 21/10.
Tính đến 14 giờ, mức giá giao dịch 138,4 triệu
– 141,4 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Phú Quý. Giá vàng nhẫn “4 số 9”
tại doanh nghiệp này giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở
mức 137,4 triệu đồng/lượng và giá bán là 140,9 triệu đồng/lượng. Thương hiệu
này duy trì ổn mức giá giao dịch trên trong suốt phiên sáng. Tính đến 14 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với
giá chốt phiên 21/10, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương
hiệu vẫn giữ nguyên đối với cả hai chiều mua và bán.
Trên thị trường thế giới, tính đến 14 giờ ngày 22/10 (giờ Việt Nam), hợp đồng giá vàng giao ngay sụt mạnh hơn 1,2% so với phiên
hôm qua, quay xuống mốc 4.090,8 USD/oz. Như vậy, diễn biến giá vàng trong nước đi
ngược chiều so với vàng thế giới.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá
vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 12,61 triệu đồng/lượng. Trong
khi đó, giá vàng nhẫn cao hơn vàng thế giới từ 11,21 triệu – 12,51 triệu triệu
đồng/lượng, tuỳ từng doanh nghiệp. Tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này chỉ ở
ngưỡng 5,31 triệu đồng/lượng.
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