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Giá vàng trong nước đứng im trong khi vàng thế giới sụt mạnh

M Mai Nhi

Trong phiên sáng 22/10, hầu hết các hệ thống kinh doanh lớn vẫn duy trì ổn định giá mua, bán vàng miếng SJC so với phiên hôm qua (21/10) ở mức 139,3 triệu – 142,3 triệu đồng/lượng dù giá vàng thế giới nằm trong xu thế giảm. Duy chỉ có hai doanh nghiệp điều chỉnh giảm tới 500 nghìn đồng/lượng đối với giá vàng miếng…

Giá vàng trong nước đứng im. Ảnh: SJC
Giá vàng trong nước đứng im. Ảnh: SJC

Sau 4 phiên giảm liên tiếp từ cuối tuần trước (18-21/10), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt chững lại. Trong suốt phiên sáng, giá bán vàng miếng vẫn duy trì ổn định ở mức phổ biến là 142,3 triệu đồng/lượng

Tính đến 14 giờ ngày 22/10, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC vẫn giữ nguyên ở mức 139,3 triệu đồng/lượng và giá bán là 142,2 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên hôm qua (21/10).

Mức giá giao dịch 139,3 triệu – 142,3 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại các hệ thống lớn khác như DOJI, PNJ Bảo Tín Mạnh Hải. So với giá chốt phiên 21/10, giá mua, bán vàng miếng tại các đơn vị trên vẫn giữ nguyên.

Bảo Tín Minh Châu cũng neo giá bán vàng miếng tại ngưỡng 142,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua niêm yết tại 138,1 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều giao dịch đều không đổi so với chốt phiên hôm qua.

Riêng tại Phú Quý, giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu này chốt phiên sáng giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng tại 138, 4 triệu – 142 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tính đến 14 giờ, mức giá giao dịch trên không đổi.

Ngọc Thẩm cũng điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng miếng SJC ngay khi mở cửa phiên sáng nay. Giá mua, bán vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch tại mức 138 triệu – 141,5 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên sáng, Mi Hồng neo giá mua vàng miếng ở ngưỡng 140,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 142 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Tuy nhiên, sang phiên chiều, thương hiệu này tăng trở lại 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Giá giao dịch vàng miếng quay về ngưỡng 140,8 triệu – 142,3 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 22/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.
Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 22/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Cùng chung xu hướng đi ngang, cập nhật bảng giá tại hầu hết các đơn vị kinh doanh, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” gần như không thay đổi so với phiên hôm qua (21/10). Cá biệt, vẫn ghi nhận hai doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng nhẫn, trong khi một đơn vị tăng giá vàng nhẫn.

Tại TP. Hồ Chí Minh, sau khi giảm tổng cộng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong 2 phiên liên tiếp (20-21/10), giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm đảo chiều tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán.

Tính đến 14 giờ, thương hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ổn định ở mức 131,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 135 triệu đồng/lượng. Dù là đơn vị duy nhất điều chỉnh tăng giá giao dịch vàng nhẫn nhưung vẫn neo giá niêm yết ở mức thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung.

Ngược lại, DOJI thuộc nhóm niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất thị trường trong phiên 22/10.

So với thương hiệu neo giá vàng nhẫn thấp nhất, giá mua, bán vàng nhẫn "4 số 9" tại DOJI cao hơn Ngọc Thẩm tới gần 8 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đi kèm với đó là chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn tại DOJI cũng ở ngưỡng cao nhất là 4 triệu đồng/lượng, vượt 1 triệu đồng so với vàng miếng SJC

DOJI niêm yết giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng  ở mức 138,2 triệu – 142,2 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng (mua – bán). Tính đến 14 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi, giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, hai doanh nghiệp này đều duy trì ổn định giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 138,1 triệu – 142,1 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 22/10, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giữ nguyên đối với cả hai chiều mua và chiều bán.

PNJ cũng không ghi nhận bất cứ nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng 22/10 đối với giá vàng nhẫn. Giá bán vàng nhẫn trơn 9999 tại thương hiệu này neo ở mức 141,4 triệu đồng/lượng trong khi giá mua là 138,4 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được giữ nguyên trong suốt phiên sáng, không đổi so với giá chốt phiên 21/10.

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới trong phiên sáng ngày 22/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới trong phiên sáng ngày 22/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tính đến 14 giờ, mức giá giao dịch 138,4 triệu – 141,4 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Phú Quý. Giá vàng nhẫn “4 số 9” tại doanh nghiệp này giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 137,4 triệu đồng/lượng và giá bán là 140,9 triệu đồng/lượng. Thương hiệu này duy trì ổn mức giá giao dịch trên trong suốt phiên sáng. Tính đến 14 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 21/10, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu vẫn giữ nguyên đối với cả hai chiều mua và bán.

Trên thị trường thế giới, tính đến 14 giờ ngày 22/10 (giờ Việt Nam), hợp đồng giá vàng giao ngay sụt mạnh hơn 1,2% so với phiên hôm qua, quay xuống mốc 4.090,8 USD/oz. Như vậy, diễn biến giá vàng trong nước đi ngược chiều so với vàng thế giới.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 12,61 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cao hơn vàng thế giới từ 11,21 triệu – 12,51 triệu triệu đồng/lượng, tuỳ từng doanh nghiệp. Tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này chỉ ở ngưỡng 5,31 triệu đồng/lượng. 

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