Giá tăng gần 7%, Vợ Thành viên Hội đồng quản trị Thế Giới Di Động tiếp tục đăng ký bán ra

Bà Nguyễn Việt Triều thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE)

Theo đó, bà Nguyễn Việt Triều, vợ ông Ngô Hà Bắc, Thành viên HĐQT MWG đăng ký bán 600.000 cổ phiếu MWG nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 20/2 đến ngày 20/3, theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh qua sàn. Nếu giao dịch thành công, bà Việt Triều sẽ giảm sở hữu tại MWG từ 5,07 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,246% xuống còn 4,47 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,217%. Hiện chồng bà Việt Triều – ông Hà Bắc đang nắm giữ gần 12,88 triệu cổ phiếu MWG, tỷ lệ 0,627%.

Trước đó, từ ngày 11/1 đến 8/2, bà Việt Triều đã bán thành công 427.100 cổ phiếu trên tổng số 500.000 cổ phiếu MWG đăng ký bán, do giá cổ phiếu không đạt kỳ vọng.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/2, cổ phiếu MWG giảm 1,61% xuống 45.850 đồng/CP, tăng gần 7% trong 1 tháng qua và tạm tính ở mức giá này, bà Việt Triều sẽ thu về khoảng 27,5 tỷ đồng từ việc bán bớt cổ phiếu MWG.

Trước đó, MWG thông báo mua lại 154.211 cổ phiếu quỹ mục đích là thu hồi cổ phiếu phát hành ESOP của nhân viên đã nghỉ việc theo quy chế phát hành ESOP với giá mua lại trong quy chế phát hành ESOP. Thời gian dự kiến trong tháng 2 và 3/2024, thực hiện qua VSD.

Hiện, công ty đang sở hữu 978.328 cổ phiếu quỹ, nếu thành công, số lượng cổ phiếu quỹ của MWG sẽ tăng lên 1.132.539 cổ phiếu.

Năm 2023, MWG công bố lợi nhuận hợp nhất trong quý 4/2023 đạt 90,3 tỷ, giảm 85% so với cùng kỳ (619 tỷ đồng); lợi nhuận hợp nhất năm 2023 đạt 168 tỷ, giảm 96% so với cùng kỳ.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận giảm là do diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế, chính trị trên thể giới đã ảnh hưởng tiêu cực lên sản xuất, xuất khẩu, việc làm, thu nhập và tâm lý tiêu dùng tại Việt Nam trong năm 2023. Sức mua giảm ở hầu hết các ngành hàng, đặc biệt là các sản phẩm lâu bền và có giá trị cao như điện thoại và điện máy chịu tác động lớn nhất.

Với nhiều nỗ lực để giữ chân khách hàng và bảo vệ doanh số, doanh thu quý 4/2023 của MWG đạt 31,3 ngàn tỷ đồng (tăng nhẹ 3% cùng kỳ 2022), doanh thu cả năm đạt hơn 118 ngàn tỷ đồng (tương đương 89% so với cùng kỳ).

Tuy nhiên, riêng quý 4/2023, công ty đã có nhiều cải thiện tích cực về doanh thu so với cùng kỳ như doanh thu của mảng bán lẻ điện thoại, điện máy tại TGDĐ/ĐMX chỉ còn giảm 7% (so với mức giảm 20%-30% trong nửa đầu năm); doanh thu của mảng bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng tại BHX tăng 31%; doanh thu của mảng bán lẻ dược phẩm tại An Khang tăng 38%; doanh thu của mảng bán lẻ sản phẩm mẹ & tại AvaKids tăng 80%.

Cũng trong quý 4/2023, công ty đẩy mạnh quá trình tái cấu trúc toàn diện, đóng khoảng 200 cửa hàng không hiệu quả về doanh thu và lợi nhuận cũng như rà soát xử lý một số thiết bị dư ra sau quá trình tái cấu trúc và suy giảm giá trị, không còn đảm bảo hiệu quả sử dụng.

Mặc dù lợi nhuận sau cùng của MWG trong quý 4 chịu tác động đáng kể do hạch toán dứt điểm những chi phí phát sinh 1 lần do đóng cửa hàng của các chuỗi và xử lý các thiết bị dư sau quá trình tái cấu trúc Bách Hóa Xanh trong năm 2023, công ty vẫn ghi nhận lợi nhuận ròng riêng quý này đã cải thiện khả quan (đạt 90,3 tỷ đồng) so với tổng 3 quý đầu năm (đạt 77,5 tỷ đồng).

Ngay sau đó, HĐQT MWG công bố kế hoạch kinh doanh doanh năm 2024 với doanh thu 125.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.400 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và gấp 14 lần so với cùng kỳ năm trước. MWG cho biết sau cuộc tái cấu trúc toàn diện bắt đầu từ quý 4/2023, MWG cho rằng công ty có dư địa để tiếp tục củng cố doanh thu và cải thiện chỉ tiêu lợi nhuận.

Đối với các chuỗi đang kinh doanh, MWG có thể giảm số lượng điểm bán nếu không mang lại hiệu quả. Bên cạnh đó, công ty sẽ tăng chất lượng phục vụ bằng cách tập trung nâng cao năng suất nhân viên, đầu tư hàng hóa đa dạng, triển khai các chương trình khuyến mãi.

MWG cũng kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng doanh số online và ước tính tỷ trọng đóng góp của online trên doanh thu của các ngành hàng công ty đang kinh doanh từ 5% đến 30% tùy thuộc vào đặc tính của từng ngành hàng...